Профільний комітет ВР узгодив законопроєкт про відтермінування РРО для підприємців

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив текст законопроєкту про відтермінування введення реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб - підприємців.

Про це повідомив журналістам перший заступник глави комітету Ярослав Железняк ("Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Домовилися зробити доопрацьований варіант законопроєкту, який буде включати відтермінування введення РРО на рік, передбачаючи значні послаблення для ризикових груп, зокрема те, що турбувало інтернет-магазини, готельні послуги. Також передбачені ... скасування кешбеку в багатьох питаннях, а також скасування обмежень ФОП, коли є конкретна сума, і відштовхуючись від неї потрібно вводити фіскалізацію: зараз це буде прив'язане до мінімальної заробітної плати", - зазначив Железняк.

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У свою чергу член фракції "Європейська Солідарність" і член профільного комітету Ніна Южаніна уточнила, що впровадження касових апаратів з 1 січня 2021 року продовжено для двох груп, про які йдеться в чинному законодавстві, - це продаж складної побутової техніки, реалізація медичних препаратів і медичних виробів, а також продаж ювелірних виробів.

"Тобто всі ці три групи будуть або продовжувати, або починати працювати з касовими апаратами з 1 січня 2021 року", - сказала Южаніна.