Профильный комитет ВР согласовал законопроект об отсрочке РРО для предпринимателей

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласовал текст законопроекта об отсрочке введения регистраторов расчетных операций для физических лиц - предпринимателей.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк ("Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Договорились сделать доработанный вариант законопроекта, который будет включать отсрочку введения РРО на год, предусматривая значительные послабления для рисковых групп, в частности то, что беспокоило интернет-магазины, гостиничные услуги. Также предусмотрены… отмена кешбека во многих вопросах, а также отмена ограничений ФЛП, когда есть конкретная сумма, и отталкиваясь от нее нужно вводить фискализацию: сейчас это будет привязано к минимальной заработной плате", - отметил Железняк.

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В свою очередь член фракции "Европейская солидарность" и член профильного комитета Нина Южанина уточнила, что введение кассовых аппаратов с 1 января 2021 года будет продолжено для двух групп, о которых речь идёт в действующем законодательстве, - это продажа сложной бытовой техники, реализация медицинских препаратов и медицинских изделий, а также продажа ювелирных изделий.

"То есть все эти три группы будут или продолжать, или начинать работать с кассовыми аппаратами с 1 января 2021 года", - сказала Южанина.