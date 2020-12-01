СБУ взялась за певших гимн Венгрии закарпатских депутатов

Служба безопасности Украины проверяет, есть ли состав преступления в действиях депутатов сельской ОТО на Закарпатье, спевших после присяги гимн Венгрии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье Служба безопасности Украины в рамках определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивськои сельской объединенной территориальной общины", - сказано в сообщении.

В спецслужбе подтвердили, что депутаты действительно 21 ноября после принесения присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

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"Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования", - пообещали в СБУ.

Ранее в соцсетях опубликовали видео того, как местные депутаты Сюртовской ОТО исполняют гимн Венгрии.