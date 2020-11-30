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Местные депутаты на Закарпатье после присяги спели гимн Венгрии, - соцсети. ВИДЕО

Глава и депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины после присяги исполнили хором гимн Венгрии.

Соответствующее видео опубликовано в группе "Закарпаття ТОП" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Присягу народные избранники приняли 21 ноября, в День достоинства и свободы.

"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" - пишет "Закарпаття ТОП".

Также на Цензор.НЕТ: Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про "великую Венгрию". ФОТОрепортаж

Местные депутаты на Закарпатье после присяги спели гимн Венгрии, - соцсети 01

Автор: 

Венгрия (1944) гимн (235) сепаратизм (11311) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+103
СБУ подпевало???
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30.11.2020 19:49
+75
Ситуация на Закарпатье давно уже вышла из-под контроля Киева, и те, кто живут там, только изображают верность Украине, на самом деле ментально - готовы предать государство. Тут уже не просто аналогия с Крымом, тут - готовые грабли, на которые мы наступаем прямо сейчас, в эту секунду - своим бездействием. Государственных лиц, столь демонстративно выражающих верность другой стране, следует привлекать к уголовной ответственности за сепаратизм.
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30.11.2020 19:51
+72
Вивести на кордон і підсрачниками вигнати в омріяну ними мадярщину.
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30.11.2020 19:53
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Нічого нинішня сциклива влада робити не буде.
Зараз повно проблєм з ковідом, ФОПами, економікою і війною ...
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01.12.2020 13:10 Ответить
Ежели это мадьярско-сепарское пение не разбудит Баканова,то есть вероятность заиметь нам "второй фронт"..
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01.12.2020 13:26 Ответить
мікро-мадярщина завжди була як мікро-московія. завжди лізла всім на голову, а значить і в пекло, як анти-христи. а хто дуже хоче полізти в пекло, той полізе і ніхто йому не буде перешкоджати ...
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01.12.2020 14:23 Ответить
хоч би ці мікро-мадьяри заспівали наш гімн, а потім мадьярський, було б іше якось, а тепер все ...
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01.12.2020 14:26 Ответить
Взагалі-то вони співали гімн Угорщини не після присяги, а після того, як заспівали гімн України. Комусь не вигідно про це говорити.
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01.12.2020 14:32 Ответить
То коли відбулась присяга? Після угорського гімна чи до нього? До чого тут Гімн України? Що - заспівав Гімн України - і все тобі дозволено?
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01.12.2020 15:15 Ответить
фейк наверное для вброса. звук подменили.
а если действительное поют, то идиоты. в венгрию они всё равно не попадут.
европа не допустит. поэтому с таким же успехом они могут петь гимн бразилии.
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01.12.2020 16:01 Ответить
Где там наши ,,доблестные внутренние органы,,? Только студентам могут проблемы устраивать? На всех певших открыть дела за измену и лишить мандатов.
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01.12.2020 16:02 Ответить
а текст?
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01.12.2020 19:46 Ответить
Сепары какие то на видео, не?
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01.12.2020 20:34 Ответить
Реформа децентрализации нужна, но также необходимо было предусмотреть "предохранители" в самом Законе децентрализации.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
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02.12.2020 13:58 Ответить
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