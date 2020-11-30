Местные депутаты на Закарпатье после присяги спели гимн Венгрии, - соцсети. ВИДЕО

Глава и депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины после присяги исполнили хором гимн Венгрии.

Соответствующее видео опубликовано в группе "Закарпаття ТОП" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Присягу народные избранники приняли 21 ноября, в День достоинства и свободы.

"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" - пишет "Закарпаття ТОП".

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