Местные депутаты на Закарпатье после присяги спели гимн Венгрии, - соцсети. ВИДЕО
Глава и депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины после присяги исполнили хором гимн Венгрии.
Соответствующее видео опубликовано в группе "Закарпаття ТОП" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Присягу народные избранники приняли 21 ноября, в День достоинства и свободы.
"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" - пишет "Закарпаття ТОП".
Также на Цензор.НЕТ: Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про "великую Венгрию". ФОТОрепортаж
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Зараз повно проблєм з ковідом, ФОПами, економікою і війною ...
а если действительное поют, то идиоты. в венгрию они всё равно не попадут.
европа не допустит. поэтому с таким же успехом они могут петь гимн бразилии.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.