СБУ взялася за закарпатських депутатів, які співали гімн Угорщини

Служба безпеки України перевіряє, чи є склад злочину в діях депутатів сільської ОТГ на Закарпатті, які заспівали після присяги гімн Угорщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади", - сказано в повідомленні.

У спецслужбі підтвердили, що депутати дійсно 21 листопада після складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

"Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування", - пообіцяли в СБУ.

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Раніше в соцмережах опублікували відео того, як місцеві депутати Сюртовської ОТГ виконують гімн Угорщини.