СБУ взялася за закарпатських депутатів, які співали гімн Угорщини
Служба безпеки України перевіряє, чи є склад злочину в діях депутатів сільської ОТГ на Закарпатті, які заспівали після присяги гімн Угорщини.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади", - сказано в повідомленні.
У спецслужбі підтвердили, що депутати дійсно 21 листопада після складання присяги виконали національний гімн Угорщини.
"Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування", - пообіцяли в СБУ.
Раніше в соцмережах опублікували відео того, як місцеві депутати Сюртовської ОТГ виконують гімн Угорщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хочу ПМЖ в США.
Зі всіх національних меншин Закарпаття тільки угорська має політичні партії: «КМКС» Партія угорців Закарпаття та Демократична партія угорців України. Обидві утворилися у 2005 році. Ці партії працюють на обласному рівні. Голова партії «КМКС» є першим заступником голови Закарпатської обласної ради VII скликання. Також представники цих політичних сил широко представлені в органах місцевого самоврядування, на територіях, де компактно проживає угорське населення. Інші національні меншини також представлені в місцевих органах влади, однак своїх політичних партій не мають.
2. Сфера освіти (один з ключових факторів забезпечення прав національних меншин)
Угорці мають на Закарпатті десятки шкіл та дитсадків виключно з угорською мовою навчання.
Більше того, Угорська меншина - єдина в області, що має свої вищі навчальні заклади, де навчання проводиться виключно угорською мовою: приватний Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ у Берегові (заснований 1996 року, сьогодні тут навчається 1100 - 1200 студентів) та Українсько-угорський навчально-науковий інститут при Ужгородському національному університеті.
3. Культура, ЗМІ
Угорці Закарпаття створили 25 угорських організацій. Наприклад - Спілка угорських бібліотекарів України, Закарпатське угорське педагогічне товариство, Закарпатська угорська організація скаутів, Спілка угорських підприємців Закарпаття, Спілка угорських журналістів Закарпаття, Товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва ім. Імре Реверса, тощо
17 видань виходять виключно угорською мовою,
українською та угорською - 16 видань (разом 9,35 %)
....
Чого їм ще не вистачає?
у мене багато знайомих, друзів працюють і живуть в Угорщині. І всі в один голос твердять, що не потрібне Угорщині Закарпаття. Тільки підтримують угорців у нас.
Спустимось нижче, ніж гімн та прапор. А що конкретно зробив Цензор.нет для мене, українки, з рідною українською мовою? Чому за замовчуванням не стоїть державна мова на сайті, чому новини на українській мові відстають від російськомовних? От вам і патріоти України.
проблема не у тому,що там співають у місцевій раді..
проблема у тому,що в Україні не заборонене подвійне громадянство
https://hewbi.com/name/829571749.1209776019-tretiy-reyh-gimn-ss Гимн СС
Гимн Венгрии.
Одари, Господь, добром,
Нас, мадьяр, всегда храни,
И в сражении с врагом
Венграм руку протяни;
Разорви, судьба, наш гнёт,
Счастье дай, что каждый ждал,
За грядущее народ
И за прошлое страдал!
На верха святых Карпат
Предков вёл Ты по путям,
Дал отчизну, словно сад,
Бендегуза сыновьям,
И, где Тиса мчит струёй,
Где поток Дуная вод,
Там Арпада жил герой
И цвет его растёт.
На равнинах Кунша дар
В золотом зерне даёшь,
Виноградный Ты нектар
Нам в гроздях токайских льёшь.
Был не раз наш флаг узрим
На турецких крепостях,
Матьяш воинством своим
Внушал у Вены страх.
Но, увы! наш грех храня,
Гнев в груди Тебя сжимал,
И из туч грозой огня,
Карой он на нас упал,
И орды монгольской тьма
Всё вокруг крушила в прах,
Тягость рабского ярма
Несли мы на плечах.
О, как часто изо ртов
Турков, варварских племён,
Над останками бойцов
Исходил победы звон!
О, как часто убивал
Сына сын твой, отчий дом,
Для детей своих же стал
Извечным ты гробом!
Меч изгнанника сражал,
Хоть куда бы тот не шёл,
И приют, какой искал,
Он в отчизне не обрёл,
В путь ли, в дол иль на отрог,
Лишь печалью проводим,
Кровь потоком возле ног,
Пожара столп над ним.
Вместо замка - груз камней,
Вместо счастья и отрад -
Плач, стенания смертей, -
Повсеместно лишь звучат.
Ах! Свобода не цветёт,
Из крови погибших враз,
И мучительно течёт
Слеза сиротских глаз!
Боже! Венгров пожалей!
В испытаниях спаси,
Из страдания морей
Их рукою воскреси.
Разорви, судьба, наш гнёт,
Счастье дай, что каждый ждал,
За грядущее народ
И прошлое страдал!
Наказать, чтобы другим не повадно было. Задолбали сепары на востоке, а тут ещё на западе та же фигня начинается. После будут референдум проводить и к великой Венгрии присоединяться. Не хотят в Украине жить, выгнать нафиг в Венгрию или посадить в тюрьму за сепаратизм.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.