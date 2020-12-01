Аваков о событиях в Закарпатье: Украина защитит своих граждан от экстремистов
Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются в патриотов и несут угрозу нашим гражданам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.
"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - говорится в заявлении Авакова.
Напомним, ранее ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».
Для того чтобы они (жители Донбасса. - NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, - отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.
Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».
Потрібний нам такий головмусор?
А вот сами певцы венгерского гимна дико подставились, потому что теперь они стали ходячими мишенями для российских спецслужб.
Так что и Авакову, и СБУ и "ПРавому сектору" надо взять этих "певцов" под плотную охрану, что бы не дай бог ....
"По Трианонскому мирному договору к Румынии были присоединены Трансильвания и восточная часть Баната; к Югославии - Хорватия, Бачка и западная часть Баната; к Чехословакии - Словакия и Закарпатская Украина, несмотря на ясно выраженное населением последней желание воссоединиться с Советской Украиной. Провинция Бургенланд была передана Австрии; Венгрия отказывалась от всяких прав на порт Риеку (Фиуме). (Границы Венгрии по Трианонскому мирному договору см. на карте при статьи Сен-Жерменский мирный договор 1919 года). По Трианонскому мирному договору Венгрия отказывалась также (часть III, ст. 36-78) от всяких прав и правооснований на территории бывшей Австро-Венгерской монархии, которые не вошли в состав Венгрии, и признавала независимость Югославии и Чехословакии, обязывалась уважать независимость всех территорий, входивших к 1 августа 1914 года в состав бывшей Российской империи, и признать отмену Брестского мира 1918 года."