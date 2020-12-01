Аваков о событиях в Закарпатье: Украина защитит своих граждан от экстремистов

Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются в патриотов и несут угрозу нашим гражданам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - говорится в заявлении Авакова.

Напомним, ранее ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии.

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