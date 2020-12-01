РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9816 посетителей онлайн
Новости
19 869 114

Аваков о событиях в Закарпатье: Украина защитит своих граждан от экстремистов

Аваков о событиях в Закарпатье: Украина защитит своих граждан от экстремистов

Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются в патриотов и несут угрозу нашим гражданам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - говорится в заявлении Авакова.

Напомним, ранее ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии.

Также читайте: Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов. ФОТО

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Венгрия (1932) угрозы (850) экстремизм (142) Закарпатская область (2581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+65
Странно. Граждане Украины, ставшие депутатами, поют на открытии сессии гимн чужой страны . Так и не понял, кто граждане Украины, кого надо защищать и кто экстремисты ?
показать весь комментарий
01.12.2020 17:04
+37
Правильно, захисти їх і допоможи заснувати ще одну ЗНР.
показать весь комментарий
01.12.2020 16:59
+28
за одну справу Кузьменко-Антоненко на нього вже треба заводити крімінальну справу.
показать весь комментарий
01.12.2020 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сам ролик создал, сам там по-угрожал, сам же защитил и поборол. Во как уметь работать надо. Хотя еще за безнамордными можно побегать, все таки тоже работа полициейских
показать весь комментарий
01.12.2020 21:58 Ответить
реванш... страшный кацапский реванш... патриотов называют националистами и шовинистами... так аваков за "венгерскую автономию"? быканов, это статья СлаБоУмных... а ты все ссынарии пышышь...
показать весь комментарий
01.12.2020 23:17 Ответить
а что по этому поводу скажут ссынарист быканов и нетленный аваков...

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».
Для того чтобы они (жители Донбасса. - NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, - отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.
Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».
показать весь комментарий
01.12.2020 23:28 Ответить
Ты бы ещё ленту.ру процитировал.
показать весь комментарий
02.12.2020 00:04 Ответить
Я думаю, что министр внутренних дел Аваков прав!
показать весь комментарий
02.12.2020 00:00 Ответить
Слова з того ролика мав би озвучити сам пес зеленого режиму або його новий хазяїн.

Потрібний нам такий головмусор?
показать весь комментарий
02.12.2020 00:26 Ответить
а з громадянами України угорського походження АВАК буде щось робити???
показать весь комментарий
02.12.2020 01:54 Ответить
А где реакция на выходку депутатов местного совета? Или тут кишка тонка?
показать весь комментарий
02.12.2020 07:15 Ответить
Хто знає цей народець, той і підтвердить - самі мадяри ці ролики штампують за сприяння сіяртів і ********. І це уже далеко не перші антиукраїнські акції мадярів на Закарпатті. Аваков так каже, бо він - не українець, ні по духу, ні за походженням.
показать весь комментарий
02.12.2020 08:05 Ответить
Очевидно, что кто бы не снял этот ролик с угрозами, в Кремле (и в Венгрии)_подсуетятся что бы воспользоваться этой ситуацией.
А вот сами певцы венгерского гимна дико подставились, потому что теперь они стали ходячими мишенями для российских спецслужб.
Так что и Авакову, и СБУ и "ПРавому сектору" надо взять этих "певцов" под плотную охрану, что бы не дай бог ....
показать весь комментарий
02.12.2020 08:34 Ответить
Почему-то никто не обращает внимания на то, что на территории Румынии мадьяр проживает В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ, чем в Украине и мадьярская шовинистическая сволочь почему-то не вякает так нагло, как против Украины, на Румынию. Мало того, румыны, положив прибор на мадьярских шовинистов, отмечают как праздник день подписания Трианонского мирного договора 1920 года, по которому к Румынии и другим государствам отошла значительная часть Венгерского королевства, населенная мадьярами.

"По Трианонскому мирному договору к Румынии были присоединены Трансильвания и восточная часть Баната; к Югославии - Хорватия, Бачка и западная часть Баната; к Чехословакии - Словакия и Закарпатская Украина, несмотря на ясно выраженное населением последней желание воссоединиться с Советской Украиной. Провинция Бургенланд была передана Австрии; Венгрия отказывалась от всяких прав на порт Риеку (Фиуме). (Границы Венгрии по Трианонскому мирному договору см. на карте при статьи Сен-Жерменский мирный договор 1919 года). По Трианонскому мирному договору Венгрия отказывалась также (часть III, ст. 36-78) от всяких прав и правооснований на территории бывшей Австро-Венгерской монархии, которые не вошли в состав Венгрии, и признавала независимость Югославии и Чехословакии, обязывалась уважать независимость всех территорий, входивших к 1 августа 1914 года в состав бывшей Российской империи, и признать отмену Брестского мира 1918 года."
показать весь комментарий
02.12.2020 09:39 Ответить
🔵🟡🔵🟡🔵🟡То что сейчас ,разворачивается на территории Закарпатской области , раньше происходило в Донецкой области .Никто не обращал на это внимание, чем это закончилось , все мы хорошо знаем. Заинтересованность России , раскачать и угнетать ситуации в этих регионах . И продажность ,наших граждан на высоких постах ,которые работали на КГБ и молча стояли в стороне , когда (маскаляки ) по кусочках (оттяпывают себе)земли Украины.Одна надежда ,на молодое поколение служащих.Тех ,которые не служили в совковой армии и не принимали присяги на верность СССР. Не подведите ,ребята, одна надежда на вас🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
02.12.2020 13:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 