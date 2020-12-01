Введение локдауна на завтрашнем заседании Кабмина рассматривать не будут, - Степанов
Кабинет Министров Украины не будет рассматривать введение жесткого локдауна на заседании 2 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
На вопрос, ждать ли рассмотрение вопроса о введении локдауна в Украине на завтрашнем заседании правительства, Степанов сказал: "Не ждать, мы такое предложение не вносили. У нас есть другие постановления, которые касаются медицинской системы, отрасли, но то, что завтра, не касается именно карантинных ограничений".
"Там есть постановления по дополнительному выделению средств в том числе на лабораторные центры, это такая текущая работа. По поводу жесткого карантина, любых дополнительных ограничений - завтра мы такой проект решения даже не готовили", - добавил глава Минздрава
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января.
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Следует отметить, что это еще не окончательные тарифы, но вполне вероятно, что именно их вместе с НДС украинцы увидят в платежках в следующем месяце.
01.12.2020, 16:02 • 465 • https://uainfo.org/blognews/1606823720-karantin-vihidnogo-dnya-stav-lishe-tsinichnim-reyderstvom.html#mc-container 2
Нам обіцяли, що локдаун вихідного дня дозволить розірвати ланцюг захворювань. Насправді - НІ! Вчорашня заява міністра Степанова тому доказ.
Про це https://blog.liga.net/user/vtaran/article/38532 пише політичний консультант Віктор Таран, повідомляє https://uainfo.org UAINFO.org .
Суспільство шукає і не може знайти логіку цього ноу-хау влади.
Ми з вами стаємо свідками тотального цинічного рейдерства і мародерства з боку владної команди.
Проаналізувавши різнопланову інформацію довкола локдауну вихідного дня, ми з колегами прийшли до висновків, які нас шокували.
Ми з вами здається стаємо свідками тотального цинічного рейдерства і мародерства з боку Владної команди.
Коли група людей, яка накрала кошти на корупційних схемах вирішила ці кошти легалізувати.
Як? Правильно - вклавши їх у якийсь бізнес!
Але купувати діючий бізнес по перше дорого, а по друге, бізнесмен банально не схоче його продавати.
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Віджати бізнес у олігархів страшно, а ось рентабельний малий та середній бізнес тут вони сміливі.
Тепер описую як це працює.
Крок перший - вони мали визначити рентабельний бізнес
Підприємства, які не працюють у вихідні зменшують свою прибутковість в середньому на 40-50 %. Тож така політика «локдауну» веде вже до банкрутства частини підприємств и дає можливість інвентаризувати його рентабельність.
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Крок другий - вони за рахунок загального локдауну доведуть підприємців до думки продавати бізнес хоч за якісь гроші.
Крок третій - це скупка за безцінь рентабельного бізнесу та легалізація мільярдних корупційних надходжень.
У нас є враження, що влада дурна і слабка, але насправді вона цинічна й прагматична.