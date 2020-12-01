Введение локдауна на завтрашнем заседании Кабмина рассматривать не будут, - Степанов

Кабинет Министров Украины не будет рассматривать введение жесткого локдауна на заседании 2 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, ждать ли рассмотрение вопроса о введении локдауна в Украине на завтрашнем заседании правительства, Степанов сказал: "Не ждать, мы такое предложение не вносили. У нас есть другие постановления, которые касаются медицинской системы, отрасли, но то, что завтра, не касается именно карантинных ограничений".

"Там есть постановления по дополнительному выделению средств в том числе на лабораторные центры, это такая текущая работа. По поводу жесткого карантина, любых дополнительных ограничений - завтра мы такой проект решения даже не готовили", - добавил глава Минздрава

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января.

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