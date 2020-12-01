Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня видеоконференции министров иностранных дел Альянса.

"Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдове, в Приднестровье", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что "это является нарушением территориальной целостности Молдовы и еще одним примером того, как Россия не уважает международное право и территориальную целостность стран, включая Молдовой".

Столтенберг добавил, что ожидает встречи с новобораною президенткой Молдовы Майей Санду, и заявил, что НАТО ценит партнерство с государством.

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