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Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО

Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы.

Как передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня видеоконференции министров иностранных дел Альянса.

"Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдове, в Приднестровье", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что "это является нарушением территориальной целостности Молдовы и еще одним примером того, как Россия не уважает международное право и территориальную целостность стран, включая Молдовой".

Столтенберг добавил, что ожидает встречи с новобораною президенткой Молдовы Майей Санду, и заявил, что НАТО ценит партнерство с государством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Санду хочет заменить российских "миротворцев" наблюдателями ОБСЕ, Москва призывает "не делать резких шагов"

Автор: 

Молдова (1867) НАТО (9948) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+22
кацапский скот гонят ото всюду, мы на кануне грандиозного шухера
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01.12.2020 19:47
+13
Вон в Бурятию!
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01.12.2020 19:48
+11
Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 1125Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 4888
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01.12.2020 19:47
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Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 1125Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 4888
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01.12.2020 19:47 Ответить
кацапский скот гонят ото всюду, мы на кануне грандиозного шухера
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01.12.2020 19:47 Ответить
накануне
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02.12.2020 18:56 Ответить
Вон в Бурятию!
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01.12.2020 19:48 Ответить
Видно Турция Локомотив в НАТО , а то Раньше , кроме Озабоченности ничего не происходило.
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01.12.2020 19:48 Ответить
А сейчас что происходит?
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01.12.2020 19:49 Ответить
Произошло Заясление , хотя Бы , а будут ли Действия Посмотрим.
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01.12.2020 19:54 Ответить
Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 6852Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 9462Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 7383Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 2061Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 9433
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01.12.2020 19:55 Ответить
Перебування російських військ у Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови, - НАТО - Цензор.НЕТ 2499
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01.12.2020 21:15 Ответить
Сухопутного кордону між Московією та Придністров'єм не існує.
Порох заборонив логістику через Україну. Літаками лапотним в копійчину обійдеться.
Питання: яким шляхом ***** снабжає своїх нукерів? Невже знов через кордон України?
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01.12.2020 19:55 Ответить
Бензин, еду и водку наверняка на месте покупают. А чем их ещё снабжать?
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01.12.2020 20:00 Ответить
О это серьезно наступили на коки раше а шо наш пианист свободу передвижение приднестровью
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01.12.2020 19:55 Ответить
У Санду и в Молдовы есть чудеснач поддержка в лице НАТО. кацапы, как бешенные псы, будут огрызаться...
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01.12.2020 19:56 Ответить
Есть ли у вас план мистер Йенс , дабы выпроводить непрошенного "гостя" ? Видать для этого и собираются , пригласив Украину на свои заседания . Вот только доверие шаткое к некоторым ...
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01.12.2020 19:57 Ответить
Мочить маскалей!
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01.12.2020 19:58 Ответить
спробуйте санкції проти раши і путіна.
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01.12.2020 20:01 Ответить
это не выгодно .. надёжнее будет выражать озабоченность !
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01.12.2020 20:05 Ответить
эта болтовня ничего не даст .. гнать нужно от туда кацапов ссаными тряпками ! звери понимают только язык силы !
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01.12.2020 20:03 Ответить
А как они туда технику и военных пеерправили? Самолетом?
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01.12.2020 20:04 Ответить
там советская база была ещё в те времена .. по этому кацапам приднестровье и понадобилось отжать ..
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01.12.2020 20:06 Ответить
Найбільші артсклади СА ,за часи СРСР !!))
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01.12.2020 20:48 Ответить
пора їм вибухати....
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01.12.2020 20:54 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Узнала, что это, оказывается, фотожаба.
До сих пор считала, что это реальное фото.

Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 5238
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01.12.2020 20:04 Ответить
Пане, тепер і ми знаємо, що ви знаєте, а от як було до того, знали ви чи ні, мабуть вважали миротворчою операцією серед якихось східноєвропейських дикунів
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01.12.2020 20:20 Ответить
Этот попугай повторяет за всеми. А если бы Санду ничего не сказала?
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01.12.2020 20:22 Ответить
Крысы Мавзолейные подписали бумагу об уходе из Приднестровья в 2001 году.Что они делают,это Ребус для всего Мира, загадка природы...,Хотя догадываюс,это типа Дырляндия из Дамбасса,впрочем Абхазия и Ю.Осетия из той же оперы...,вяличия кремлевского Лузера Путлера...
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01.12.2020 20:23 Ответить
чувак, ты шо в Мавзолее живешь и с крысами общаешься ? Тебе наверно лет сто минимум. Ты уникум
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01.12.2020 20:44 Ответить
Обіцяти ,це не означає оженитись !!)))
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01.12.2020 20:46 Ответить
Напорством , НАСТОЙЧИВОСТЬЮ и БЕЗКОМПРОМИСТНОСТЬЮ - -
-
гоните валянков на НЕМЫТУЮ !..
НИКАКИХ больше "договоренностей " !!! - -
-
ОБМАНУТ ! .
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01.12.2020 20:25 Ответить
Майя Санду умная дама,а позиция НАТО и Генсека Столтенберга видимо согласована с президентом Молдовы,попросту это сигнал для путлерской банды Гопников...
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01.12.2020 20:30 Ответить
А позиція ОБСЄ зазвичай буде стурбованою стурбованністю вирішення цього питання.
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01.12.2020 20:47 Ответить
Поддержка НАТО это конечно хорошо, но современное НАТО далеко не то НАТО, что было во времена хотя бы Клинтона, не говоря уже о временах "Холодной войны". Отец в НАТО => США, а значит обращаться нужно к Джо Байдену, тем более, что Джо Байден будучи заместителем Обамы посещал Молдову в 2010 году и прекрасно знает, что здесь за ситуация с оккупированным Приднестровьем. Однако Байдену сейчас вообще не до Приднестровий, у него серьёзные проблемы в США с Covid-19, поэтому Санду как первая женщина-президент Молдовы должна обратиться к заместителю Байдена => первой женщине вице-президенту США => Камале Харрис. Она бывший генеральный прокурор Калифорнии и знает как вести себя с бандитами как ОПГ Путина "Единая Россия". Когда Санду добьётся железной поддержки Камалы Харрис, тогда дело сдвинется с места, в частности и в ООН тоже, так как Россия ещё в 1999 году в Стамбуле обязалась вывезти вооружение из Приднестровья. В общем всё в руках Санду. После парламентских выборов Санду будет иметь ещё больше рычагов давления на Тирасполь и Кремль, речь про уничтожение контрабанды и перекрытие всех путей контрабанды из Тирасполя и в Тирасполь. Время покажет.
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01.12.2020 20:42 Ответить
Контрабас ,це головна складова економіки ПМР !!)))
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01.12.2020 20:45 Ответить
Всё верно. Необязательно воевать. Уничтожишь контрабанду Тирасполя - уничтожишь псевдо-правительство Тирасполя-Кремля.
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01.12.2020 20:47 Ответить
Т.зв. російські миротворці, це криша корумпованої влади ПМР!!))
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01.12.2020 20:53 Ответить
а кудой в Тирасполь попадает контрабанда?
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02.12.2020 00:42 Ответить
Через молдавскую таможню.
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02.12.2020 00:48 Ответить
ну так сейчас на таможне можно будет навести порядок и прикрыть эту лавочку.
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02.12.2020 00:53 Ответить
а снабжение и ротация "миротворцев" в Тирасполе как происходит сейчас, ведь Украина вроде же закрыла свое воздушное пространство для перемещения кацапских военных грузов.
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02.12.2020 00:44 Ответить
Напорством , НАСТОЙЧИВОСТЬЮ и БЕЗКОМПРОМИСТНОСТЬЮ - -
-
гоните валянков на НЕМЫТУЮ !..
НИКАКИХ больше "договоренностей " !!! - -
-
ОБМАНУТ ! . ..
.. Перебування російських військ у Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови, - НАТО - Цензор.НЕТ 64
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01.12.2020 20:50 Ответить
так вроде воздушный мост через страны нато кацапский проходитв приднестровье .а яйца слабо им подрезать ?
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01.12.2020 21:14 Ответить
Україна має змусити силою змусити росіян до миру. Треба провести операцію по примусу Росії до миру. Для цього треба повністю заблокувати російські війська в Придністровї.ми з свого боку, Молдова з свого.
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01.12.2020 22:14 Ответить
Кто будет их выгонять? РуССкие холопы (кроме избранного президента М. Санду),которые сейчас у власти в Молдове? Они сейчас боятся выборов как огня! Но их время скоро кончится!
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02.12.2020 06:45 Ответить
Нічого Молдова не зробить, як не зробили її попередні уряди і президенти протягом десятиліть. Ситуація зміниться при двох основних умовах - принципово новій політиці України до своїх територій і співвітчизників. І відповідній політиці московщини. Все решту - пустопорожнє патякання.
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02.12.2020 08:27 Ответить
Марш в будку промосковский нацик-провокатор!
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02.12.2020 16:52 Ответить
 
 