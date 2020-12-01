Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, - Столтенберг

Народ Беларуси имеет право самостоятельно определять свое будущее, и этот процесс должен происходить без всякого внешнего вмешательства, в том числе - со стороны России.

Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси... Мы, безусловно, обеспокоены тем, что видим, - подавлением мирных демонстраций и отсутствием уважения к фундаментальным демократическим правам. Но народ Беларуси должен получить возможность решать собственное будущее. Поэтому не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, безусловно, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы или пытаться подавлять волю граждан Беларуси", - заявил генеральный секретарь НАТО.

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