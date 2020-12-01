Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, - Столтенберг
Народ Беларуси имеет право самостоятельно определять свое будущее, и этот процесс должен происходить без всякого внешнего вмешательства, в том числе - со стороны России.
Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси... Мы, безусловно, обеспокоены тем, что видим, - подавлением мирных демонстраций и отсутствием уважения к фундаментальным демократическим правам. Но народ Беларуси должен получить возможность решать собственное будущее. Поэтому не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, безусловно, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы или пытаться подавлять волю граждан Беларуси", - заявил генеральный секретарь НАТО.
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він називається радянський союз
це він каже мені стій коли я вже не можу стояти
це він пориває моє тіло до бою
тіло повне тирси і скла
цей він тримає мій хребет у стані незламності
я нічого не пам'ятаю крім цього бога
я не пам'ятаю червоної калини
не пам'ятаю повстанської армії
пам'ятаю лише марші і крики дитинства
густі і тягучі мелодії повні крові
і ця мертва кров зараз напинає мої жили
вставай величезна країно
вставай величезна країно мого тіла
вставай рухай своїми кінцівками
неси мене вперед на яку-небудь амбразуру
вставай величезна країно мого тіла
неперекладна країно чужої мови
вставай бо твій бог не дає тобі сили
упасти
Оксана Луцишина
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Вчера 30 ноября на первом блоке БелАЭС в районе полудня произошла нештатная ситуация, в результате произошёл экстренный сброс давления.
Сброс был такой силы что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограмм.
На сегодня 15:20 первый реактор полностью остановлен
Госатомнадзор: Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии.
А не приходит ли в головы всяким столтенбергам, что события в Беларуси это может быть грязной технологией намерения прихода к власти, нелюбимой Западом, бывшей номенклатуры СССР. Надо понимать, что около 90% номенклатурщиков СССР в Украине, имеют прямых предков - участников проведения голодомора 33 года. Сейчас из них состоит власть и оппозиция. В Беларуси, хотя голодомора и не было, но если бы с москвы указ был, то беларусская номенклатура тоже помогала бы московитам в этом.