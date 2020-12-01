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Новости Революция в Беларуси
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Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, - Столтенберг

Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, - Столтенберг

Народ Беларуси имеет право самостоятельно определять свое будущее, и этот процесс должен происходить без всякого внешнего вмешательства, в том числе - со стороны России.

Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси... Мы, безусловно, обеспокоены тем, что видим, - подавлением мирных демонстраций и отсутствием уважения к фундаментальным демократическим правам. Но народ Беларуси должен получить возможность решать собственное будущее. Поэтому не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, безусловно, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы или пытаться подавлять волю граждан Беларуси", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская сомневается во вторжении войск РФ в Беларусь и хочет встретиться с Путиным

Автор: 

Беларусь (7886) НАТО (9948) россия (95352) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+4
Два плешивых хмыря прозевали главный момент,белорусы стали Народом,и это главная парадигма событий в Минске и других городах страны...
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01.12.2020 21:19
+3
РАБссия без Белоруси,это армяне с азербайджанцами друг без друга...,но всем виновато НАТО... Это фозЫзды...
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01.12.2020 20:57
+3
Референдум в Крыму кремлевского быдла скоро проведут и в Белоруси... Вопрос один,хотите ли вы стать частью РАБссии?типа приходите в родную. Говень...
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01.12.2020 21:00
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Правила форума Совет форумчан
у мене залишився один бог
він називається радянський союз
це він каже мені стій коли я вже не можу стояти
це він пориває моє тіло до бою
тіло повне тирси і скла
цей він тримає мій хребет у стані незламності
я нічого не пам'ятаю крім цього бога
я не пам'ятаю червоної калини
не пам'ятаю повстанської армії
пам'ятаю лише марші і крики дитинства
густі і тягучі мелодії повні крові
і ця мертва кров зараз напинає мої жили
вставай величезна країно
вставай величезна країно мого тіла
вставай рухай своїми кінцівками
неси мене вперед на яку-небудь амбразуру
вставай величезна країно мого тіла
неперекладна країно чужої мови
вставай бо твій бог не дає тобі сили
упасти

Оксана Луцишина
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01.12.2020 20:53 Ответить
А как насчет Литвы, Польши?
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01.12.2020 20:57 Ответить
РАБссия без Белоруси,это армяне с азербайджанцами друг без друга...,но всем виновато НАТО... Это фозЫзды...
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01.12.2020 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wKb1rUjosfI

...
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01.12.2020 20:59 Ответить
Референдум в Крыму кремлевского быдла скоро проведут и в Белоруси... Вопрос один,хотите ли вы стать частью РАБссии?типа приходите в родную. Говень...
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01.12.2020 21:00 Ответить
Странный этот человек Столтенберг. Вроде бы Беларусь в ОДКБ.
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01.12.2020 21:01 Ответить
Тай що з цього ,що член ОДКБ???))
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01.12.2020 21:03 Ответить
ОбДолбанныеКокаиномБараны ?!!
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01.12.2020 21:04 Ответить
Конечно мы сами решим.
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01.12.2020 21:13 Ответить
Два плешивых хмыря прозевали главный момент,белорусы стали Народом,и это главная парадигма событий в Минске и других городах страны...
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01.12.2020 21:19 Ответить
что прозевали?))) бггг, парадигма, мда( Сенатор, обновляйся в комментах, скучный ты. Неужели ты только остался? Печаль
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01.12.2020 21:27 Ответить
Я не нуждаюсь в советах,болван ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ...
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01.12.2020 21:29 Ответить
Бо вана там присутня з часу коли цей білорасєйський округ був заснований расеєю...)))
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01.12.2020 21:35 Ответить
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком

Вчера 30 ноября на первом блоке БелАЭС в районе полудня произошла нештатная ситуация, в результате произошёл экстренный сброс давления.
Сброс был такой силы что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограмм.
На сегодня 15:20 первый реактор полностью остановлен

Госатомнадзор: Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии.
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01.12.2020 22:02 Ответить
А може столтенберже і вам пора не втручатися у внутрішні справи України? Вас. радників різного гатунку з Європи і США в Україні "хоч греблю гати", але чим більше ви радите, тим гірше живе народ України.
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01.12.2020 23:03 Ответить
Може, "народу України" слід подивитись на себе, на те кого обирають на виборах? А не списувати всі негаразди на "закордонних ворогів".
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02.12.2020 00:20 Ответить
стурбований дюже
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02.12.2020 00:11 Ответить
а США через всякие НКО должны ?
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02.12.2020 07:19 Ответить
Детский лепет, паРашка - ЫМПЕРИЯ и соответсвенно ведет ымперскую политику не только по отношению соседних стран! Все тут возмущаются ****** и его войнами, а он всего лишь добросовестный ЫМПЕРАТОР и делает все на благо москалькой ЫМПЕРИИ, как и положено ему себя вести по должностным обязанностям "ЦАРЯ". Проблема в существовании ЫМПЕРИИ как таковой! Что-то не нравится в политике других стран нужно проводит эффективную контрполитику на деле, а не на словах! А так получается просто: "БЛА-БЛА-БЛА"!
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02.12.2020 12:14 Ответить
Запад тоже не должен вмешиваться. Когда в США, Франции то то бунтовщики, в Беларуси это народ.
А не приходит ли в головы всяким столтенбергам, что события в Беларуси это может быть грязной технологией намерения прихода к власти, нелюбимой Западом, бывшей номенклатуры СССР. Надо понимать, что около 90% номенклатурщиков СССР в Украине, имеют прямых предков - участников проведения голодомора 33 года. Сейчас из них состоит власть и оппозиция. В Беларуси, хотя голодомора и не было, но если бы с москвы указ был, то беларусская номенклатура тоже помогала бы московитам в этом.
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02.12.2020 23:59 Ответить
Добавлю. Конечно бывшая номенклатура СССР в значительной степени окружает и Лукашенко. Но Лукашенко не позволяет этой номенклатуре СССР раздерибанить Беларусь и сделать из нее олигархию. А запад этим отморозкам потакает.
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03.12.2020 00:17 Ответить
 
 