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Новини Революція в Білорусі
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Росія не повинна втручатися в ситуацію в Білорусі, - Столтенберг

Росія не повинна втручатися в ситуацію в Білорусі, - Столтенберг

Народ Білорусі має право самостійно визначати своє майбутнє, і цей процес має відбуватися без будь-якого зовнішнього втручання, зокрема - з боку Росії.

Про це у вівторок на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і незалежність Білорусі ... Ми, безумовно, занепокоєні тим, що бачимо, - придушенням мирних демонстрацій і відсутністю поваги до фундаментальних демократичних прав. Але народ Білорусі має отримати можливість вирішувати власне майбутнє. Тому не повинно бути жодного іноземного втручання. І, безумовно, Росія не повинна втручатися в демократичні процеси або намагатися придушити волю громадян Білорусі", - заявив генеральний секретар НАТО.

Читайте також: НАТО продовжить нарощувати присутність у Чорноморському регіоні через РФ, - Столтенберг

Автор: 

Білорусь (7923) НАТО (6422) росія (64923) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+4
Два плешивых хмыря прозевали главный момент,белорусы стали Народом,и это главная парадигма событий в Минске и других городах страны...
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01.12.2020 21:19
+3
РАБссия без Белоруси,это армяне с азербайджанцами друг без друга...,но всем виновато НАТО... Это фозЫзды...
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01.12.2020 20:57
+3
Референдум в Крыму кремлевского быдла скоро проведут и в Белоруси... Вопрос один,хотите ли вы стать частью РАБссии?типа приходите в родную. Говень...
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01.12.2020 21:00
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у мене залишився один бог
він називається радянський союз
це він каже мені стій коли я вже не можу стояти
це він пориває моє тіло до бою
тіло повне тирси і скла
цей він тримає мій хребет у стані незламності
я нічого не пам'ятаю крім цього бога
я не пам'ятаю червоної калини
не пам'ятаю повстанської армії
пам'ятаю лише марші і крики дитинства
густі і тягучі мелодії повні крові
і ця мертва кров зараз напинає мої жили
вставай величезна країно
вставай величезна країно мого тіла
вставай рухай своїми кінцівками
неси мене вперед на яку-небудь амбразуру
вставай величезна країно мого тіла
неперекладна країно чужої мови
вставай бо твій бог не дає тобі сили
упасти

Оксана Луцишина
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01.12.2020 20:53 Відповісти
А как насчет Литвы, Польши?
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01.12.2020 20:57 Відповісти
РАБссия без Белоруси,это армяне с азербайджанцами друг без друга...,но всем виновато НАТО... Это фозЫзды...
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01.12.2020 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wKb1rUjosfI

...
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01.12.2020 20:59 Відповісти
Референдум в Крыму кремлевского быдла скоро проведут и в Белоруси... Вопрос один,хотите ли вы стать частью РАБссии?типа приходите в родную. Говень...
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01.12.2020 21:00 Відповісти
Странный этот человек Столтенберг. Вроде бы Беларусь в ОДКБ.
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01.12.2020 21:01 Відповісти
Тай що з цього ,що член ОДКБ???))
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01.12.2020 21:03 Відповісти
ОбДолбанныеКокаиномБараны ?!!
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01.12.2020 21:04 Відповісти
Конечно мы сами решим.
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01.12.2020 21:13 Відповісти
Два плешивых хмыря прозевали главный момент,белорусы стали Народом,и это главная парадигма событий в Минске и других городах страны...
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01.12.2020 21:19 Відповісти
что прозевали?))) бггг, парадигма, мда( Сенатор, обновляйся в комментах, скучный ты. Неужели ты только остался? Печаль
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01.12.2020 21:27 Відповісти
Я не нуждаюсь в советах,болван ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ...
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01.12.2020 21:29 Відповісти
Бо вана там присутня з часу коли цей білорасєйський округ був заснований расеєю...)))
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01.12.2020 21:35 Відповісти
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком

Вчера 30 ноября на первом блоке БелАЭС в районе полудня произошла нештатная ситуация, в результате произошёл экстренный сброс давления.
Сброс был такой силы что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограмм.
На сегодня 15:20 первый реактор полностью остановлен

Госатомнадзор: Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии.
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01.12.2020 22:02 Відповісти
А може столтенберже і вам пора не втручатися у внутрішні справи України? Вас. радників різного гатунку з Європи і США в Україні "хоч греблю гати", але чим більше ви радите, тим гірше живе народ України.
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01.12.2020 23:03 Відповісти
Може, "народу України" слід подивитись на себе, на те кого обирають на виборах? А не списувати всі негаразди на "закордонних ворогів".
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02.12.2020 00:20 Відповісти
стурбований дюже
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02.12.2020 00:11 Відповісти
а США через всякие НКО должны ?
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02.12.2020 07:19 Відповісти
Детский лепет, паРашка - ЫМПЕРИЯ и соответсвенно ведет ымперскую политику не только по отношению соседних стран! Все тут возмущаются ****** и его войнами, а он всего лишь добросовестный ЫМПЕРАТОР и делает все на благо москалькой ЫМПЕРИИ, как и положено ему себя вести по должностным обязанностям "ЦАРЯ". Проблема в существовании ЫМПЕРИИ как таковой! Что-то не нравится в политике других стран нужно проводит эффективную контрполитику на деле, а не на словах! А так получается просто: "БЛА-БЛА-БЛА"!
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02.12.2020 12:14 Відповісти
Запад тоже не должен вмешиваться. Когда в США, Франции то то бунтовщики, в Беларуси это народ.
А не приходит ли в головы всяким столтенбергам, что события в Беларуси это может быть грязной технологией намерения прихода к власти, нелюбимой Западом, бывшей номенклатуры СССР. Надо понимать, что около 90% номенклатурщиков СССР в Украине, имеют прямых предков - участников проведения голодомора 33 года. Сейчас из них состоит власть и оппозиция. В Беларуси, хотя голодомора и не было, но если бы с москвы указ был, то беларусская номенклатура тоже помогала бы московитам в этом.
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02.12.2020 23:59 Відповісти
Добавлю. Конечно бывшая номенклатура СССР в значительной степени окружает и Лукашенко. Но Лукашенко не позволяет этой номенклатуре СССР раздерибанить Беларусь и сделать из нее олигархию. А запад этим отморозкам потакает.
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03.12.2020 00:17 Відповісти
 
 