Росія не повинна втручатися в ситуацію в Білорусі, - Столтенберг

Народ Білорусі має право самостійно визначати своє майбутнє, і цей процес має відбуватися без будь-якого зовнішнього втручання, зокрема - з боку Росії.

Про це у вівторок на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і незалежність Білорусі ... Ми, безумовно, занепокоєні тим, що бачимо, - придушенням мирних демонстрацій і відсутністю поваги до фундаментальних демократичних прав. Але народ Білорусі має отримати можливість вирішувати власне майбутнє. Тому не повинно бути жодного іноземного втручання. І, безумовно, Росія не повинна втручатися в демократичні процеси або намагатися придушити волю громадян Білорусі", - заявив генеральний секретар НАТО.

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