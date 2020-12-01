Росія не повинна втручатися в ситуацію в Білорусі, - Столтенберг
Народ Білорусі має право самостійно визначати своє майбутнє, і цей процес має відбуватися без будь-якого зовнішнього втручання, зокрема - з боку Росії.
Про це у вівторок на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми підтримуємо територіальну цілісність і незалежність Білорусі ... Ми, безумовно, занепокоєні тим, що бачимо, - придушенням мирних демонстрацій і відсутністю поваги до фундаментальних демократичних прав. Але народ Білорусі має отримати можливість вирішувати власне майбутнє. Тому не повинно бути жодного іноземного втручання. І, безумовно, Росія не повинна втручатися в демократичні процеси або намагатися придушити волю громадян Білорусі", - заявив генеральний секретар НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
він називається радянський союз
це він каже мені стій коли я вже не можу стояти
це він пориває моє тіло до бою
тіло повне тирси і скла
цей він тримає мій хребет у стані незламності
я нічого не пам'ятаю крім цього бога
я не пам'ятаю червоної калини
не пам'ятаю повстанської армії
пам'ятаю лише марші і крики дитинства
густі і тягучі мелодії повні крові
і ця мертва кров зараз напинає мої жили
вставай величезна країно
вставай величезна країно мого тіла
вставай рухай своїми кінцівками
неси мене вперед на яку-небудь амбразуру
вставай величезна країно мого тіла
неперекладна країно чужої мови
вставай бо твій бог не дає тобі сили
упасти
Оксана Луцишина
...
https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком
Вчера 30 ноября на первом блоке БелАЭС в районе полудня произошла нештатная ситуация, в результате произошёл экстренный сброс давления.
Сброс был такой силы что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограмм.
На сегодня 15:20 первый реактор полностью остановлен
Госатомнадзор: Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии.
А не приходит ли в головы всяким столтенбергам, что события в Беларуси это может быть грязной технологией намерения прихода к власти, нелюбимой Западом, бывшей номенклатуры СССР. Надо понимать, что около 90% номенклатурщиков СССР в Украине, имеют прямых предков - участников проведения голодомора 33 года. Сейчас из них состоит власть и оппозиция. В Беларуси, хотя голодомора и не было, но если бы с москвы указ был, то беларусская номенклатура тоже помогала бы московитам в этом.