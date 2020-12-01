ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе российскую станцию РЭБ "Житель"

Беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил в ночь на 29 ноября новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", который был размещен на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса в 5 км от границы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 286/2020, опубликованном во вторник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ).

"28 ноября в 23:29 примерно в 4 км западно-северо-западу от н.п. Ковское (91 км к югу от Донецка), ориентировочно в 5 км от границы с Российской Федерацией, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель")", - говорится в отчете.

Также в СММ сообщили, что свобода передвижения Миссии и в дальнейшем ограничивалась на оккупированной территории.

Вооруженные формирования РФ не дали провести мониторинг на границе вблизи Довжанского в Луганской области и у Кременца в Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 160 нарушений "тишины", с начала перемирия - 2 756