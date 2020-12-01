ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе российскую станцию РЭБ "Житель"
Беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил в ночь на 29 ноября новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", который был размещен на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса в 5 км от границы РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 286/2020, опубликованном во вторник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ).
"28 ноября в 23:29 примерно в 4 км западно-северо-западу от н.п. Ковское (91 км к югу от Донецка), ориентировочно в 5 км от границы с Российской Федерацией, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель")", - говорится в отчете.
Также в СММ сообщили, что свобода передвижения Миссии и в дальнейшем ограничивалась на оккупированной территории.
Вооруженные формирования РФ не дали провести мониторинг на границе вблизи Довжанского в Луганской области и у Кременца в Донецкой области.
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лнр - ЛАЙНО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ ! ..
A что , - если Чекaтило не убийца-maньяк..???.
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как бы П0 ЗOВУ СЕPДЦA ..
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Maньяк- ПО ЗОВУ СЕРДЦА..
А знaчит -- ГЕР0Й , aнтиФ0ЖЫЗД !??,
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нужно вооружаться до зубов!и в подходящий момент всю кацапню на перегной пускать.