РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8950 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 516 10

ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе российскую станцию РЭБ "Житель"

ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе российскую станцию РЭБ

Беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил в ночь на 29 ноября новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", который был размещен на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса в 5 км от границы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 286/2020, опубликованном во вторник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ).

"28 ноября в 23:29 примерно в 4 км западно-северо-западу от н.п. Ковское (91 км к югу от Донецка), ориентировочно в 5 км от границы с Российской Федерацией, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель")", - говорится в отчете.

Также в СММ сообщили, что свобода передвижения Миссии и в дальнейшем ограничивалась на оккупированной территории.

Вооруженные формирования РФ не дали провести мониторинг на границе вблизи Довжанского в Луганской области и у Кременца в Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 160 нарушений "тишины", с начала перемирия - 2 756

Автор: 

ОБСЕ (4871) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
днр - ДЕРЬМО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ .
.
лнр - ЛАЙНО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ ! ..
показать весь комментарий
02.12.2020 00:23
+9
В Сирии войска оппозиции доказали, что РЭБ Житель является очень удобной мишенью для самонаводящихся ракет. Надо только прошивку на наведение у них одолжить...
показать весь комментарий
02.12.2020 00:26
+6
кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и в подходящий момент всю кацапню на перегной пускать.
показать весь комментарий
02.12.2020 00:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это всё классно конечно но лучше бы позвонили Сиарто цыгану чтобы он угомонился.
показать весь комментарий
01.12.2020 23:50 Ответить
днр - ДЕРЬМО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ .
.
лнр - ЛАЙНО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ ! ..
показать весь комментарий
02.12.2020 00:23 Ответить
.
A что , - если Чекaтило не убийца-maньяк..???.
.
А Д0БРОBОЛЕЦ ??? .


.


илu


OП0ЛЧЛЕНЕЦ ??,,


.


?? .


. .


как бы П0 ЗOВУ СЕPДЦA ..


..


.


Maньяк- ПО ЗОВУ СЕРДЦА..


А знaчит -- ГЕР0Й , aнтиФ0ЖЫЗД !??,


,


.


!
......
показать весь комментарий
02.12.2020 00:22 Ответить
В Сирии войска оппозиции доказали, что РЭБ Житель является очень удобной мишенью для самонаводящихся ракет. Надо только прошивку на наведение у них одолжить...
показать весь комментарий
02.12.2020 00:26 Ответить
кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и в подходящий момент всю кацапню на перегной пускать.
показать весь комментарий
02.12.2020 00:42 Ответить
Все все обнаружили, кроме нашего не имеющего аналогов Земункула?
показать весь комментарий
02.12.2020 01:33 Ответить
Комплекс "Житель" - очень хороший объект для опробования "Байрактара" в реальных условиях, особенно когда там будет обслуга из высококвалифицированных российских офицеров. И никто на вякнет, потому что ихтамнет.
показать весь комментарий
02.12.2020 09:14 Ответить
Ну и чем мой комментарий не угодил модератору по поводу того что и Рашка в целом должна отвечать за голод в Украине ? Или модератор вата ?
показать весь комментарий
02.12.2020 15:55 Ответить
упс ) Это я наверное ветки попутал )
показать весь комментарий
02.12.2020 15:57 Ответить
 
 