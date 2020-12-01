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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі російську станцію РЕБ "Житель"

ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі російську станцію РЕБ

Безпілотник місії ОБСЄ виявив у ніч на 29 листопада новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", який був розміщений на непідконтрольній уряду України території Донбасу за 5 км від кордону РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 286/2020,  опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"28 листопада о 23:29 приблизно за 4 км на західно-північний захід від н.п. Ковське (91 км на південь від Донецька), орієнтовно за 5 км від кордону з Російською Федерацією, БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель")", - сказано у звіті.

Також у СММ повідомили, що свобода пересування Місії і надалі обмежувалася на окупованій території.

Збройні формування РФ не дали провести моніторинг на кордоні поблизу Довжанського в Луганській області та біля Кремінця в Донецькій області.

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Автор: 

ОБСЄ (3498) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+10
днр - ДЕРЬМО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ .
.
лнр - ЛАЙНО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ ! ..
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02.12.2020 00:23
+9
В Сирии войска оппозиции доказали, что РЭБ Житель является очень удобной мишенью для самонаводящихся ракет. Надо только прошивку на наведение у них одолжить...
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02.12.2020 00:26
+6
кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и в подходящий момент всю кацапню на перегной пускать.
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02.12.2020 00:42
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Это всё классно конечно но лучше бы позвонили Сиарто цыгану чтобы он угомонился.
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01.12.2020 23:50 Відповісти
днр - ДЕРЬМО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ .
.
лнр - ЛАЙНО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ ! ..
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02.12.2020 00:23 Відповісти
.
A что , - если Чекaтило не убийца-maньяк..???.
.
А Д0БРОBОЛЕЦ ??? .


.


илu


OП0ЛЧЛЕНЕЦ ??,,


.


?? .


. .


как бы П0 ЗOВУ СЕPДЦA ..


..


.


Maньяк- ПО ЗОВУ СЕРДЦА..


А знaчит -- ГЕР0Й , aнтиФ0ЖЫЗД !??,


,


.


!
......
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02.12.2020 00:22 Відповісти
В Сирии войска оппозиции доказали, что РЭБ Житель является очень удобной мишенью для самонаводящихся ракет. Надо только прошивку на наведение у них одолжить...
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02.12.2020 00:26 Відповісти
кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и в подходящий момент всю кацапню на перегной пускать.
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02.12.2020 00:42 Відповісти
Все все обнаружили, кроме нашего не имеющего аналогов Земункула?
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02.12.2020 01:33 Відповісти
Комплекс "Житель" - очень хороший объект для опробования "Байрактара" в реальных условиях, особенно когда там будет обслуга из высококвалифицированных российских офицеров. И никто на вякнет, потому что ихтамнет.
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02.12.2020 09:14 Відповісти
Ну и чем мой комментарий не угодил модератору по поводу того что и Рашка в целом должна отвечать за голод в Украине ? Или модератор вата ?
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02.12.2020 15:55 Відповісти
упс ) Это я наверное ветки попутал )
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02.12.2020 15:57 Відповісти
 
 