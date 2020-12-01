ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі російську станцію РЕБ "Житель"

Безпілотник місії ОБСЄ виявив у ніч на 29 листопада новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", який був розміщений на непідконтрольній уряду України території Донбасу за 5 км від кордону РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 286/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"28 листопада о 23:29 приблизно за 4 км на західно-північний захід від н.п. Ковське (91 км на південь від Донецька), орієнтовно за 5 км від кордону з Російською Федерацією, БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель")", - сказано у звіті.

Також у СММ повідомили, що свобода пересування Місії і надалі обмежувалася на окупованій території.

Збройні формування РФ не дали провести моніторинг на кордоні поблизу Довжанського в Луганській області та біля Кремінця в Донецькій області.

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