ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі російську станцію РЕБ "Житель"
Безпілотник місії ОБСЄ виявив у ніч на 29 листопада новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", який був розміщений на непідконтрольній уряду України території Донбасу за 5 км від кордону РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 286/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).
"28 листопада о 23:29 приблизно за 4 км на західно-північний захід від н.п. Ковське (91 км на південь від Донецька), орієнтовно за 5 км від кордону з Російською Федерацією, БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель")", - сказано у звіті.
Також у СММ повідомили, що свобода пересування Місії і надалі обмежувалася на окупованій території.
Збройні формування РФ не дали провести моніторинг на кордоні поблизу Довжанського в Луганській області та біля Кремінця в Донецькій області.
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лнр - ЛАЙНО НАСРАННОЕ РОССИЕЙ ! ..
A что , - если Чекaтило не убийца-maньяк..???.
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А Д0БРОBОЛЕЦ ??? .
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OП0ЛЧЛЕНЕЦ ??,,
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как бы П0 ЗOВУ СЕPДЦA ..
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Maньяк- ПО ЗОВУ СЕРДЦА..
А знaчит -- ГЕР0Й , aнтиФ0ЖЫЗД !??,
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нужно вооружаться до зубов!и в подходящий момент всю кацапню на перегной пускать.