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Новости Коронавирус и карантин
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На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков

На следующий год создание

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ, об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного протиковидного Фонда не предусматривалось. Сегодня продолжаются дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают об этом, народные депутаты говорят, что нужно создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", - рассказал глава ВР.

По словам Разумкова, по этому вопросу существует две позиции. С одной стороны, столько важно, будет ли это единственный фонд, откуда пойдет финансирование, или это будут отдельные фонды в Минобразования, МЗ, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против коронавируса.

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Автор: 

карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Погоди, ты через месяц заявишь, что у вас и создание пенсионного фонда не предусмотрено.
Мастера вы спорта наши, трускавецкие, с 40% ростом ВВП, с $4000 учителями, с инвестнянями и прочими нью-васюками, прорывами, эпохами бидности, отрубанием рук и заработками на войне.
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02.12.2020 01:45
+26
Как-так не предусмотренно? А распил?!
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 8508
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02.12.2020 01:39
+22
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 3494
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02.12.2020 01:42
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Как-так не предусмотренно? А распил?!
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 8508
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02.12.2020 01:39 Ответить
Украли в турборежиме на год вперёд ?🤑 молодчаги 🤢🤡💩🎪
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02.12.2020 07:31 Ответить
другое Правительство уже предусмотрит...
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02.12.2020 01:39 Ответить
.. и шо ж такое !? денеХ больше нету на МОЗ а на силовиков говорят есть !?..Приоритеты.
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02.12.2020 01:41 Ответить
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 3494
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02.12.2020 01:42 Ответить
Погоди, ты через месяц заявишь, что у вас и создание пенсионного фонда не предусмотрено.
Мастера вы спорта наши, трускавецкие, с 40% ростом ВВП, с $4000 учителями, с инвестнянями и прочими нью-васюками, прорывами, эпохами бидности, отрубанием рук и заработками на войне.
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02.12.2020 01:45 Ответить
обещают-клянутся Нам Зепрофи что в 2021 году ВВП упадет не больше чем в минус 5% пздц
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02.12.2020 01:50 Ответить
А многие "слуги" в курсе, что ВВП- это не вЛАД. вЛАД.пУТИН?
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02.12.2020 08:17 Ответить
А сколько предусмотренно на опросики Зеленского, асфальт "тройной тариф+++" и веселые видосики в самолете с интернетом за 20 лямов?
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02.12.2020 01:50 Ответить
не понял. а где дибильнуватая степашка, главный вирусобес кормиться будет?
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02.12.2020 01:52 Ответить
просто в следущем году всю зелёную плесень смоет в унитаз.
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02.12.2020 01:53 Ответить
Понятно, что не предусматривается, второй раз Европа не выделит после того, как вы с**здили 32 млрд.
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02.12.2020 01:55 Ответить
Ни хрена себе !
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02.12.2020 07:33 Ответить
Не предусмотренно потому, что ЗеМародеры выведут с образования, социалки или военки... сделают ковидный фонд на 100 ярдов, а потом, с помпезностью Зузуленда обьявят оставшимся от 73% о переносе всего ковидного фонда на велике асфальтне будівництво крадійство.
Ну и часть из этих средств, так же, под веселые видосики передадут на ежеквартальный отдых Зеленского в Феофании.
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02.12.2020 01:57 Ответить
Недоумки......... заложите хотя бы средства для закупки вакцины.
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02.12.2020 01:58 Ответить
Они только 200% накрутки на вакцину заложить могут для приобретения за власний кошт
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02.12.2020 02:06 Ответить
Разговаривал сегодня с Италией... Стоимость тестов на Ковид, тот что берут анализ со слизистой 5 евро, с забором крови 7 евро... Результат на следующий день... И сравните с нашими ценами...
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02.12.2020 05:05 Ответить
В Германии ,вообще БЕСПЛАТНО И РЕЗУЛЬТАТ НА следующее УТРО
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02.12.2020 07:36 Ответить
Що казати,капiталiсти "угнетают" свiй народ,не те що ми...
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02.12.2020 08:34 Ответить
На вакцину надеетесь? Типа, народ сам себе купит? Так это зря... Еще неизвестно как она себя поведет и не мутирует ли к тому времени вирус...
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02.12.2020 01:59 Ответить
естественно, денег уже нет, все украдено в этом году...
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02.12.2020 02:54 Ответить
Антиковідний фонд- це соцдопомога від країн ЄС. Але після того, як цей фонд роздерибанили- ЄС більше не дасть коштів...
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02.12.2020 06:35 Ответить
Куряче-свинячую пандемию уже придумали?
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02.12.2020 06:45 Ответить
Он хочет сказать, что ЗЕленый барвга будет красть на с асфальта? А где? У Армии? У инвалидов и онкобольных? У детей?
ДА КАААЯ ВАМ РАЗНИЦА где он будет воровать?
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02.12.2020 06:48 Ответить
Нічого страшного. Зате за доставку газу будемо платити вдвічі більше. Так що на обслуговування ОПи бабки будуть.
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02.12.2020 06:50 Ответить
А навіщо? В кого їмунітет чи гроші виживуть, а інші повимирають.
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02.12.2020 06:53 Ответить
Але хто ж на них буде працювати , якщо раби вимруть ?!!!
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02.12.2020 08:54 Ответить
Дешевших знайдуть.
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02.12.2020 09:35 Ответить
Так им же население не нужно ,они продали Украину без населения🤔🙄
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02.12.2020 06:59 Ответить
А где они теперь возьмут асфальт для лечения коронавируса?
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02.12.2020 07:00 Ответить
Ну фсееее, можно спокойно пилить бюджет..
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02.12.2020 07:19 Ответить
Это как это так? А деньги откуда пиз...ть? Непорядок! Этак всё в разнос пойдет! А дороги кто достраивать будет?
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02.12.2020 07:57 Ответить
Фонду не буде щоб не бачили скільки бабла янелох закатує в асфальт.
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02.12.2020 08:25 Ответить
Ну все, дороги залишаться недоасфальтованими...
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02.12.2020 08:27 Ответить
Невже Зе-команда сподiваеться за грудень всi дaрогi заасфальтувати? "Велике будiвництво"-фсе?
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02.12.2020 08:39 Ответить
При этом в бюджете 2021 на медицину выделено всего треть от необходимой суммы финансирования. Подарок очередной к новому году. Можно поздравить всех нас. Сделали сами себя всего в течение 1,5 лет. Супер достижения...
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02.12.2020 08:42 Ответить
главное заложите на вояжи и обслуживание бубоси и околобубосиных прилипал...
и да... на зарплаты судьям-прокурорам-министрам-депутатам по 330 000 грн в мес...
ну а если останется то авакову на копчиков (ой они могут пригодиться)...
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02.12.2020 08:42 Ответить
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 3985
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02.12.2020 08:54 Ответить
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 203
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02.12.2020 08:55 Ответить
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 1784
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02.12.2020 09:01 Ответить
Только целевой фонд по борьбе с коронавирусом в гос.бюджете !
Посмотрим ,как будет отстаивать его создание оппозиция ,на что способна ,будут
защищать жизни и здоровье украинцев действиями или болтовнёй на ток-шоу.
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02.12.2020 09:28 Ответить
Іншими словами, ви впевнені, що пліснява влада ТОЧНО не зацікавлена в здоров'ї українців. Ну так. Ви праві. Була б зацікавлена, не дерибанила б "ковід-фонд" на десятки мільйярдів, і не "лікувала" б українців асфальтом.
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02.12.2020 10:35 Ответить
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 7649
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02.12.2020 10:22 Ответить
А мудрий український народ, в Україні, передбачається? Чи, какаяразніца?
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02.12.2020 10:30 Ответить
нема слів... %;№"?*(₴
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02.12.2020 11:39 Ответить
виродки нахабні ! Навіть янучара зі своєю шоблою не були такі жадні та зухвалі !
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04.12.2020 12:02 Ответить
Цензоре, не друкуйте хоч ці мерзотні пики в темах, бо вже як їх бачиш - блювати тягне.
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04.12.2020 12:04 Ответить
 
 