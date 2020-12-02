На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с Covid-19.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного протиковидного Фонда не предусматривалось. Сегодня продолжаются дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают об этом, народные депутаты говорят, что нужно создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", - рассказал глава ВР.
По словам Разумкова, по этому вопросу существует две позиции. С одной стороны, столько важно, будет ли это единственный фонд, откуда пойдет финансирование, или это будут отдельные фонды в Минобразования, МЗ, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против коронавируса.
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будівництвокрадійство.
Ну и часть из этих средств, так же, под веселые видосики передадут на ежеквартальный отдых Зеленского в Феофании.
ДА КАААЯ ВАМ РАЗНИЦА где он будет воровать?
и да... на зарплаты судьям-прокурорам-министрам-депутатам по 330 000 грн в мес...
ну а если останется то авакову на копчиков (ой они могут пригодиться)...
Посмотрим ,как будет отстаивать его создание оппозиция ,на что способна ,будут
защищать жизни и здоровье украинцев действиями или болтовнёй на ток-шоу.