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Новини Коронавірус і карантин
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На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков

На наступний рік створення

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного року в Україні не планується створення окремого фонду для боротьби з COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Станом на сьогодні, на наступний рік окремого протиковідного Фонду не передбачалося. Сьогодні тривають дискусії в стінах парламенту, деякі фракції виступають про це, народні депутати кажуть, що потрібно створювати додатковий окремий ковідний фонд", - розповів глава ВР.

За словами Разумкова, щодо цього питання існує дві позиції. З одного боку, не стільки принципово, чи буде це єдиний фонд, звідки йтиме фінансування, або це будуть окремі фонди в Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, які будуть спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з боротьбою проти коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про ймовірність загального тестування українців на COVID-19: Якщо воно буде неякісним, то не варто

Автор: 

карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+28
Погоди, ты через месяц заявишь, что у вас и создание пенсионного фонда не предусмотрено.
Мастера вы спорта наши, трускавецкие, с 40% ростом ВВП, с $4000 учителями, с инвестнянями и прочими нью-васюками, прорывами, эпохами бидности, отрубанием рук и заработками на войне.
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02.12.2020 01:45
+26
Как-так не предусмотренно? А распил?!
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 8508
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02.12.2020 01:39
+22
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 3494
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02.12.2020 01:42
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Как-так не предусмотренно? А распил?!
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 8508
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02.12.2020 01:39 Відповісти
Украли в турборежиме на год вперёд ?🤑 молодчаги 🤢🤡💩🎪
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02.12.2020 07:31 Відповісти
другое Правительство уже предусмотрит...
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02.12.2020 01:39 Відповісти
.. и шо ж такое !? денеХ больше нету на МОЗ а на силовиков говорят есть !?..Приоритеты.
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02.12.2020 01:41 Відповісти
На следующий год создание "антиковидного фонда" не предусмотрено, - Разумков - Цензор.НЕТ 3494
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02.12.2020 01:42 Відповісти
Погоди, ты через месяц заявишь, что у вас и создание пенсионного фонда не предусмотрено.
Мастера вы спорта наши, трускавецкие, с 40% ростом ВВП, с $4000 учителями, с инвестнянями и прочими нью-васюками, прорывами, эпохами бидности, отрубанием рук и заработками на войне.
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02.12.2020 01:45 Відповісти
обещают-клянутся Нам Зепрофи что в 2021 году ВВП упадет не больше чем в минус 5% пздц
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02.12.2020 01:50 Відповісти
А многие "слуги" в курсе, что ВВП- это не вЛАД. вЛАД.пУТИН?
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02.12.2020 08:17 Відповісти
А сколько предусмотренно на опросики Зеленского, асфальт "тройной тариф+++" и веселые видосики в самолете с интернетом за 20 лямов?
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02.12.2020 01:50 Відповісти
не понял. а где дибильнуватая степашка, главный вирусобес кормиться будет?
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02.12.2020 01:52 Відповісти
просто в следущем году всю зелёную плесень смоет в унитаз.
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02.12.2020 01:53 Відповісти
Понятно, что не предусматривается, второй раз Европа не выделит после того, как вы с**здили 32 млрд.
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02.12.2020 01:55 Відповісти
Ни хрена себе !
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02.12.2020 07:33 Відповісти
Не предусмотренно потому, что ЗеМародеры выведут с образования, социалки или военки... сделают ковидный фонд на 100 ярдов, а потом, с помпезностью Зузуленда обьявят оставшимся от 73% о переносе всего ковидного фонда на велике асфальтне будівництво крадійство.
Ну и часть из этих средств, так же, под веселые видосики передадут на ежеквартальный отдых Зеленского в Феофании.
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02.12.2020 01:57 Відповісти
Недоумки......... заложите хотя бы средства для закупки вакцины.
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02.12.2020 01:58 Відповісти
Они только 200% накрутки на вакцину заложить могут для приобретения за власний кошт
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02.12.2020 02:06 Відповісти
Разговаривал сегодня с Италией... Стоимость тестов на Ковид, тот что берут анализ со слизистой 5 евро, с забором крови 7 евро... Результат на следующий день... И сравните с нашими ценами...
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02.12.2020 05:05 Відповісти
В Германии ,вообще БЕСПЛАТНО И РЕЗУЛЬТАТ НА следующее УТРО
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02.12.2020 07:36 Відповісти
Що казати,капiталiсти "угнетают" свiй народ,не те що ми...
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02.12.2020 08:34 Відповісти
На вакцину надеетесь? Типа, народ сам себе купит? Так это зря... Еще неизвестно как она себя поведет и не мутирует ли к тому времени вирус...
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02.12.2020 01:59 Відповісти
естественно, денег уже нет, все украдено в этом году...
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02.12.2020 02:54 Відповісти
Антиковідний фонд- це соцдопомога від країн ЄС. Але після того, як цей фонд роздерибанили- ЄС більше не дасть коштів...
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02.12.2020 06:35 Відповісти
Куряче-свинячую пандемию уже придумали?
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02.12.2020 06:45 Відповісти
Он хочет сказать, что ЗЕленый барвга будет красть на с асфальта? А где? У Армии? У инвалидов и онкобольных? У детей?
ДА КАААЯ ВАМ РАЗНИЦА где он будет воровать?
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02.12.2020 06:48 Відповісти
Нічого страшного. Зате за доставку газу будемо платити вдвічі більше. Так що на обслуговування ОПи бабки будуть.
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02.12.2020 06:50 Відповісти
А навіщо? В кого їмунітет чи гроші виживуть, а інші повимирають.
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02.12.2020 06:53 Відповісти
Але хто ж на них буде працювати , якщо раби вимруть ?!!!
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02.12.2020 08:54 Відповісти
Дешевших знайдуть.
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02.12.2020 09:35 Відповісти
Так им же население не нужно ,они продали Украину без населения🤔🙄
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02.12.2020 06:59 Відповісти
А где они теперь возьмут асфальт для лечения коронавируса?
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02.12.2020 07:00 Відповісти
Ну фсееее, можно спокойно пилить бюджет..
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02.12.2020 07:19 Відповісти
Это как это так? А деньги откуда пиз...ть? Непорядок! Этак всё в разнос пойдет! А дороги кто достраивать будет?
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02.12.2020 07:57 Відповісти
Фонду не буде щоб не бачили скільки бабла янелох закатує в асфальт.
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02.12.2020 08:25 Відповісти
Ну все, дороги залишаться недоасфальтованими...
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02.12.2020 08:27 Відповісти
Невже Зе-команда сподiваеться за грудень всi дaрогi заасфальтувати? "Велике будiвництво"-фсе?
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02.12.2020 08:39 Відповісти
При этом в бюджете 2021 на медицину выделено всего треть от необходимой суммы финансирования. Подарок очередной к новому году. Можно поздравить всех нас. Сделали сами себя всего в течение 1,5 лет. Супер достижения...
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02.12.2020 08:42 Відповісти
главное заложите на вояжи и обслуживание бубоси и околобубосиных прилипал...
и да... на зарплаты судьям-прокурорам-министрам-депутатам по 330 000 грн в мес...
ну а если останется то авакову на копчиков (ой они могут пригодиться)...
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02.12.2020 08:42 Відповісти
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 3985
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02.12.2020 08:54 Відповісти
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 203
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02.12.2020 08:55 Відповісти
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 1784
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02.12.2020 09:01 Відповісти
Только целевой фонд по борьбе с коронавирусом в гос.бюджете !
Посмотрим ,как будет отстаивать его создание оппозиция ,на что способна ,будут
защищать жизни и здоровье украинцев действиями или болтовнёй на ток-шоу.
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02.12.2020 09:28 Відповісти
Іншими словами, ви впевнені, що пліснява влада ТОЧНО не зацікавлена в здоров'ї українців. Ну так. Ви праві. Була б зацікавлена, не дерибанила б "ковід-фонд" на десятки мільйярдів, і не "лікувала" б українців асфальтом.
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02.12.2020 10:35 Відповісти
На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков - Цензор.НЕТ 7649
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02.12.2020 10:22 Відповісти
А мудрий український народ, в Україні, передбачається? Чи, какаяразніца?
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02.12.2020 10:30 Відповісти
нема слів... %;№"?*(₴
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02.12.2020 11:39 Відповісти
виродки нахабні ! Навіть янучара зі своєю шоблою не були такі жадні та зухвалі !
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04.12.2020 12:02 Відповісти
Цензоре, не друкуйте хоч ці мерзотні пики в темах, бо вже як їх бачиш - блювати тягне.
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04.12.2020 12:04 Відповісти
 
 