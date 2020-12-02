На наступний рік створення "антиковідного фонду" не передбачено, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного року в Україні не планується створення окремого фонду для боротьби з COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Станом на сьогодні, на наступний рік окремого протиковідного Фонду не передбачалося. Сьогодні тривають дискусії в стінах парламенту, деякі фракції виступають про це, народні депутати кажуть, що потрібно створювати додатковий окремий ковідний фонд", - розповів глава ВР.

За словами Разумкова, щодо цього питання існує дві позиції. З одного боку, не стільки принципово, чи буде це єдиний фонд, звідки йтиме фінансування, або це будуть окремі фонди в Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, які будуть спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з боротьбою проти коронавірусу.

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