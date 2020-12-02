Зеленский поручил провести собеседования с кандидатами на должность главы ДУСи

Президент Владимир Зеленский согласовал предложение о назначении на вакантную должность руководителя Государственного управления делами путем заключения контракта о прохождении государственной службы и поручил провести собеседования с кандидатами.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая необходимость обеспечения выполнения Государственным управлением делами определенных задач и функций на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, согласиться с предложением руководителя Секретариата работы с персоналом и организационного обеспечение деятельности руководителя государственной службы Государственного управления делами А.Сускова о необходимости назначения на вакантную должность руководителя Государственного управления делами путем заключения в установленном порядке контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

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Уполномоченным лицом для проведения собеседования с кандидатами на должность руководителя ДУСи глава государства определил руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днипрова.

Как сообщалось, Президент указом от 18 июня уволил Сергея Борзова с должности руководителя ДУСи и назначил его председателем Винницкой ОГА. Сейчас и.о. руководителя ДУСи является Игорь Лысый.

Государственное управление делами - единственный орган по материально-техническому, социально-бытовому, лечебно-профилактическому обеспечению деятельности Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны и других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран. В управлении ДУСи находится более 60 государственных предприятий, учреждений и организаций.