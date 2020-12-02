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Зеленский поручил провести собеседования с кандидатами на должность главы ДУСи

Зеленский поручил провести собеседования с кандидатами на должность главы ДУСи

Президент Владимир Зеленский согласовал предложение о назначении на вакантную должность руководителя Государственного управления делами путем заключения контракта о прохождении государственной службы и поручил провести собеседования с кандидатами.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая необходимость обеспечения выполнения Государственным управлением делами определенных задач и функций на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, согласиться с предложением руководителя Секретариата работы с персоналом и организационного обеспечение деятельности руководителя государственной службы Государственного управления делами А.Сускова о необходимости назначения на вакантную должность руководителя Государственного управления делами путем заключения в установленном порядке контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

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Уполномоченным лицом для проведения собеседования с кандидатами на должность руководителя ДУСи глава государства определил руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днипрова.

Как сообщалось, Президент указом от 18 июня уволил Сергея Борзова с должности руководителя ДУСи и назначил его председателем Винницкой ОГА. Сейчас и.о. руководителя ДУСи является Игорь Лысый.

Государственное управление делами - единственный орган по материально-техническому, социально-бытовому, лечебно-профилактическому обеспечению деятельности Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны и других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран. В управлении ДУСи находится более 60 государственных предприятий, учреждений и организаций.

Автор: 

ДУСя (182) Зеленский Владимир (20224) назначение (2165)


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Топ комментарии
+5
Это дно! Создайте еще Государственное Канцелярское Управление, Государственный Аппарат Поправления Ранее Принятых Дел и Государственный Механизм Слежения за Управлениями.
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02.12.2020 10:42
+5
Я писал что он зе создатель?Дело не в этом, он развивает и растит кучмизм дальше
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02.12.2020 10:50
+4
Чергова "хлібна" посада комусь вже продана. Незабаром побачимо того, кому "пощастило".
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02.12.2020 10:42
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Чергова "хлібна" посада комусь вже продана. Незабаром побачимо того, кому "пощастило".
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02.12.2020 10:42 Ответить
Это дно! Создайте еще Государственное Канцелярское Управление, Государственный Аппарат Поправления Ранее Принятых Дел и Государственный Механизм Слежения за Управлениями.
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02.12.2020 10:42 Ответить
Тут Зелебеня не автор. ДУСю создал Кучма
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02.12.2020 10:47 Ответить
Я писал что он зе создатель?Дело не в этом, он развивает и растит кучмизм дальше
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02.12.2020 10:50 Ответить
Все что может вырастить зелебенский это гос. долг Украины и свой срок на нарах
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02.12.2020 10:59 Ответить
Зе!лене чмо, взагалі обіцяло знищити ДУСю... Окурок зебільний, все на, що воно спроможне- це:"Зеленський дрочив..."
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02.12.2020 11:27 Ответить
Критерій-%% відката...
Нічо не змінилося...
А нафік ця дуся здалася?? П'яте колесо до воза...
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02.12.2020 10:59 Ответить
Ой.... я вас умоляю.....дуся-шмуся.....главное правильно выбрать !!!
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02.12.2020 11:15 Ответить
пилорама
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02.12.2020 11:35 Ответить
А коли на трон нахабно перся, обіцяв: "Я прийшов, щоб зламати існуючу систему!" Що він насправді зламав? Хіба що світову підтримку України.
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02.12.2020 11:59 Ответить
что то мне подсказует -вот увидите царём изю лысого назначат.....
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02.12.2020 12:04 Ответить
 
 