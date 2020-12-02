Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду глави ДУС

Президент Володимир Зеленський погодив пропозицію про призначення на вакантну посаду керівника Державного управління справами шляхом укладення контракту про проходження державної служби та доручив провести співбесіди з кандидатами.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Ураховуючи необхідність забезпечення виконання Державним управлінням справами визначених завдань і функцій на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, погодитися з пропозицією керівника Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами А.Сускова щодо необхідності призначення на вакантну посаду керівника Державного управління справами шляхом укладення в установленому порядку контракту про проходження державної служби", - йдеться у документі.

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Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС глава держави визначив керівника Апарату Офісу Президента Олексія Дніпрова.

Як повідомлялося, Президент указом від 18 червня звільнив Сергія Борзова з посади керівника ДУС та призначив його головою Вінницької ОДА. Наразі т.в.о. керівника ДУС є Ігор Лисий.

Державне управління справами - єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки й оборони та інших державних органів, вищих посадових осіб закордонних країн. В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ та організацій.