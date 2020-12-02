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Новини
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Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду глави ДУС

Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду глави ДУС

Президент Володимир Зеленський погодив пропозицію про призначення на вакантну посаду керівника Державного управління справами шляхом укладення контракту про проходження державної служби та доручив провести співбесіди з кандидатами.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Ураховуючи необхідність забезпечення виконання Державним управлінням справами визначених завдань і функцій на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, погодитися з пропозицією керівника Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами А.Сускова щодо необхідності призначення на вакантну посаду керівника Державного управління справами шляхом укладення в установленому порядку контракту про проходження державної служби", - йдеться у документі.

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Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС глава держави визначив керівника Апарату Офісу Президента Олексія Дніпрова.

Як повідомлялося, Президент указом від 18 червня звільнив Сергія Борзова з посади керівника ДУС та призначив його головою Вінницької ОДА. Наразі т.в.о. керівника ДУС є Ігор Лисий.

Державне управління справами - єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки й оборони та інших державних органів, вищих посадових осіб закордонних країн. В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ та організацій.

Автор: 

ДУСЯ (156) Зеленський Володимир (23683) призначення (2272)


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Топ коментарі
+5
Это дно! Создайте еще Государственное Канцелярское Управление, Государственный Аппарат Поправления Ранее Принятых Дел и Государственный Механизм Слежения за Управлениями.
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02.12.2020 10:42
+5
Я писал что он зе создатель?Дело не в этом, он развивает и растит кучмизм дальше
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02.12.2020 10:50
+4
Чергова "хлібна" посада комусь вже продана. Незабаром побачимо того, кому "пощастило".
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02.12.2020 10:42
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Чергова "хлібна" посада комусь вже продана. Незабаром побачимо того, кому "пощастило".
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02.12.2020 10:42 Відповісти
Это дно! Создайте еще Государственное Канцелярское Управление, Государственный Аппарат Поправления Ранее Принятых Дел и Государственный Механизм Слежения за Управлениями.
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02.12.2020 10:42 Відповісти
Тут Зелебеня не автор. ДУСю создал Кучма
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02.12.2020 10:47 Відповісти
Я писал что он зе создатель?Дело не в этом, он развивает и растит кучмизм дальше
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02.12.2020 10:50 Відповісти
Все что может вырастить зелебенский это гос. долг Украины и свой срок на нарах
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02.12.2020 10:59 Відповісти
Зе!лене чмо, взагалі обіцяло знищити ДУСю... Окурок зебільний, все на, що воно спроможне- це:"Зеленський дрочив..."
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02.12.2020 11:27 Відповісти
Критерій-%% відката...
Нічо не змінилося...
А нафік ця дуся здалася?? П'яте колесо до воза...
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02.12.2020 10:59 Відповісти
Ой.... я вас умоляю.....дуся-шмуся.....главное правильно выбрать !!!
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02.12.2020 11:15 Відповісти
пилорама
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02.12.2020 11:35 Відповісти
А коли на трон нахабно перся, обіцяв: "Я прийшов, щоб зламати існуючу систему!" Що він насправді зламав? Хіба що світову підтримку України.
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02.12.2020 11:59 Відповісти
что то мне подсказует -вот увидите царём изю лысого назначат.....
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02.12.2020 12:04 Відповісти
 
 