До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко

Кабинет Министров Украины не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат Галина Янченко (фракция партии "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет", - сказала парламентарий.

При этом она уточнила, что принятие решения о жестком карантине в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической динамики.

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