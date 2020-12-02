До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко
Кабинет Министров Украины не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.
Об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат Галина Янченко (фракция партии "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет", - сказала парламентарий.
При этом она уточнила, что принятие решения о жестком карантине в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической динамики.
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+12 Старый зольдат
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, просто бизнес президента не должен понести убытков да и на Кипр денежку надо без налогов в Украине перевести.
(Борис Плотников, 1949-2020)
Если бы думал о людях,то уже вчера нужно было вводить карантин.
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tZE inform
Зеленского осаждают просители из сферы шоу\ресторанно\развекательного бизнеса с просьбами "не ломать им год". При том просьбы вполне конкретны с %-тами.
Часть, на всякий случай, топится на Богомольца у Авакова, договариваясь о "дайте поработать".