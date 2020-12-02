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До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко

До 25 грудня локдауну точно не буде, -

Кабінет Міністрів України не запроваджуватиме локдаун в країні до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Про це в коментарі журналістам заявила народна депутатка Галина Янченко (фракція партії "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За моєю інформацією, до католицького Різдва локдауну точно не буде", - сказала парламентарка.

При цьому вона уточнила, що прийняття рішення про жорсткий карантин в подальшому залежатиме від епідеміологічної динаміки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не запровадити локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей, - радник глави ОП Милованов

Автор: 

Янченко Галина (71) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+12
ОНО И ПОНЯТНО, ВЕДЬ
До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7481 НИЧЕГО ЛИЧНОГО, просто бизнес президента не должен понести убытков да и на Кипр денежку надо без налогов в Украине перевести.
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02.12.2020 12:59
+11
Ибо зеленая помойка должна провести свои корпоративы квартала.
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02.12.2020 12:58
+6
Та звісно. У "95-го ж квохталу" концерти розписані...
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02.12.2020 12:58
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Ибо зеленая помойка должна провести свои корпоративы квартала.
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02.12.2020 12:58 Відповісти
Вже в Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 13:53 Відповісти
Как же ты достал!
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02.12.2020 14:40 Відповісти
Та звісно. У "95-го ж квохталу" концерти розписані...
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02.12.2020 12:58 Відповісти
ОНО И ПОНЯТНО, ВЕДЬ
До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7481 НИЧЕГО ЛИЧНОГО, просто бизнес президента не должен понести убытков да и на Кипр денежку надо без налогов в Украине перевести.
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02.12.2020 12:59 Відповісти
а чим різдво 7 гірше 25-го?
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02.12.2020 13:02 Відповісти
тут як би навіть не Різдво вплине на дату...а скоріше гастрольний тур 95кварталу (для декого - то (пробачте) святе)
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02.12.2020 13:17 Відповісти
До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8056Филиппыч давай выпьем за Зелю,он лучший комик Мира
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02.12.2020 13:16 Відповісти
ой...а Вы знали что именно сегодня не стало актера, сыгравшего Борменталя?
(Борис Плотников, 1949-2020)
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02.12.2020 18:16 Відповісти
Завтра выявят 20000 после завтра 30000 и т д...Дуранченко что на это скажет?.....Понабирали дибилов в Раду - не знают даже что нельзя никогда говорить категорически - все может случиться.
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02.12.2020 13:16 Відповісти
им пофиг что говорить... у них нет стройной легенды не по одному из важных вопросов - тут главное гавкнуть...а там...вдруг угадал
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02.12.2020 13:19 Відповісти
Дебилы какие-то. Нет никакого католического или православного Рождества. Есть Рождество по юлианскому или григорианскому календарю.
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02.12.2020 13:18 Відповісти
о чем Вы?...для них это еще один выходной... и все!
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02.12.2020 13:20 Відповісти
ЛохДАУН это харашьо,все сидят по норам,а нам и работать нинада.Пусть полицаи зарабатывать на масках...,им кушать хочицца всида,работа на износ....
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02.12.2020 13:19 Відповісти
По Мавзолейному календарю чЛенина Бог родился 7 января....,ну это типа Мировая революция случилась 25 октября 1917 года,а по чЛенински 7 ноября....
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02.12.2020 13:23 Відповісти
Це тому, що 24-го концерт кварталу???
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02.12.2020 13:42 Відповісти
Осталось 25 дней.. по 200 человек в день.. итого .. умрет 5000 украинцев! Что по этому поводу думает падла зеленая? "Да наплевать! Пускай мрут! Всего 5000.. тю.... не жалко!"
Если бы думал о людях,то уже вчера нужно было вводить карантин.
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02.12.2020 13:52 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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02.12.2020 14:30 Відповісти
Сгинь уже, наконец!
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02.12.2020 14:41 Відповісти
Когда ж вы уже, суки, раздуплитесь и что-то конкретное об'явите? Новый год на носу, нужно что-то планировать - а невозможно, потому что вместо того, чтобы принять хоть какое-то решение по локдауну, Зеля с шоблой жуют сопли, фактически просто издеваясь над народом!
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02.12.2020 14:40 Відповісти
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tZE inform



Зеленского осаждают просители из сферы шоу\ресторанно\развекательного бизнеса с просьбами "не ломать им год". При том просьбы вполне конкретны с %-тами.

Часть, на всякий случай, топится на Богомольца у Авакова, договариваясь о "дайте поработать".
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02.12.2020 14:50 Відповісти
 
 