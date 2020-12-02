До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко

Кабінет Міністрів України не запроваджуватиме локдаун в країні до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Про це в коментарі журналістам заявила народна депутатка Галина Янченко (фракція партії "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За моєю інформацією, до католицького Різдва локдауну точно не буде", - сказала парламентарка.

При цьому вона уточнила, що прийняття рішення про жорсткий карантин в подальшому залежатиме від епідеміологічної динаміки.

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