Зеленский подписал закон о создании Государственного аграрного реестра, упрощающего предоставление господдержки для сельхозпроизводителей

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и другие законы Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции" № 985-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ создает единую государственную информационную систему - Государственный аграрный реестр, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей.

Согласно закону, Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета с целью комплексного интегрирования сведений о производителях сельхозпродукции, их имущественных, земельных, экологических, трудовых, финансово-кредитных и других правах. Реестр ведется путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе.

Также закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, которые занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды.

Кроме того, вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Как отмечают авторы закона в пояснительной записке, создание Государственного аграрного реестра упростит получение сельхозпроизводителями бюджетной поддержки, автоматизирует проверку их статуса через доступ к другим государственным реестрам и кадастрам, предоставит возможность оценки эффективности применения мер поддержки, обеспечит публичность распределения средств государственной поддержки. Будет сформирован "единый кабинет агрария", что позволит пользоваться государственными сервисами, взаимодействовать с реестрами и кадастрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в Государственном земельном кадастре.

Также читайте: Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж