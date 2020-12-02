Мы получили позитивный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Количество случаев коронавирусной болезни за предыдущую неделю уменьшилось на 6 тысяч, в сравнении с прогнозами.
Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета Министров 2 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы получили позитивный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", - заявил премьер.
Он добавил, что усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах.
"Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью кроватей, которая уже месяц находится на уровне 27-28 тысяч занятых", - сообщил Шмыгаль.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Поздравляю, лохторат, избравший самого великого политика современности.
А Вы тут что-то про карантин.............
Ты, очкарик, знаешь, что Степанов у тебя министр в Кабмине?
Вы б там, хотя бы, нюхали вместе...
Шапито.