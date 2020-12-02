Мы получили позитивный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Количество случаев коронавирусной болезни за предыдущую неделю уменьшилось на 6 тысяч, в сравнении с прогнозами.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета Министров 2 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы получили позитивный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", - заявил премьер.

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Он добавил, что усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах.

"Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью кроватей, которая уже месяц находится на уровне 27-28 тысяч занятых", - сообщил Шмыгаль.