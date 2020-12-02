Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект. Кількість випадків коронавірусної хвороби за попередній тиждень зменшилася на 6 тисяч, порівняно з прогнозами.
Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабінету Міністрів 2 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - заявив прем'єр.
Він додав, що посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях.
"Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятістю ліжок, яка вже місяць перебуває на рівні 27-28 тис. зайнятих", - повідомив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Поздравляю, лохторат, избравший самого великого политика современности.
А Вы тут что-то про карантин.............
Ты, очкарик, знаешь, что Степанов у тебя министр в Кабмине?
Вы б там, хотя бы, нюхали вместе...
Шапито.