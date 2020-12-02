Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект. Кількість випадків коронавірусної хвороби за попередній тиждень зменшилася на 6 тисяч, порівняно з прогнозами.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабінету Міністрів 2 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - заявив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував карантин вихідного дня, діятимуть обмеження "помаранчевої" зони, - Шмигаль

Він додав, що посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях.

"Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятістю ліжок, яка вже місяць перебуває на рівні 27-28 тис. зайнятих", - повідомив Шмигаль.