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Новини Коронавірус і карантин
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Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль

Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект. Кількість випадків коронавірусної хвороби за попередній тиждень зменшилася на 6 тисяч, порівняно з прогнозами.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабінету Міністрів 2 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - заявив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував карантин вихідного дня, діятимуть обмеження "помаранчевої" зони, - Шмигаль

Він додав, що посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях.

"Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятістю ліжок, яка вже місяць перебуває на рівні 27-28 тис. зайнятих", - повідомив Шмигаль.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+23
Нами правит идиот)
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02.12.2020 14:03
+20
так Степанов же сказал, что эффекта "0"...
Ты, очкарик, знаешь, что Степанов у тебя министр в Кабмине?
Вы б там, хотя бы, нюхали вместе...
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02.12.2020 14:06
+20
Мы получили позитивный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6569
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02.12.2020 14:10
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Нами правит идиот)
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02.12.2020 14:03 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 14:25 Відповісти
Кого обрали 73%, той і править.
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02.12.2020 14:08 Відповісти
Кацапы сегодня собирают на Совбезе ООН онлайн хурал по выполнению Минских соглашений. "На мероприятие приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова."

Поздравляю, лохторат, избравший самого великого политика современности.
А Вы тут что-то про карантин.............
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02.12.2020 14:15 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234464/gosprodpotrebslujba_o_karantine_vyhodnogo_dnya_v_kieve_rezultatov_net_nikakih_nablyudaem_stremitelnyyi
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02.12.2020 14:17 Відповісти
Это точно.
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02.12.2020 15:39 Відповісти
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02.12.2020 14:03 Відповісти
То получили, то не получили. Вы уж там определитесь, клоуны зеленожопые
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02.12.2020 14:03 Відповісти
...крокодільі лєтают, но ніско...(с)
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02.12.2020 14:09 Відповісти
Нормальный такой "позитивный эффект"....потеряли 300 лимонов дохода и никакого медицинского положительного результата...а так, да, эффект позитивный...
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02.12.2020 14:03 Відповісти
Прибиральниці, заберіть перед початком засідань Кабміну зі столів кекси з канабісом!
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02.12.2020 14:03 Відповісти
Относительно "прогнозов" всегда эффект будет, когда прогнозируют 1 000 000 всяких разных любителей попистеть, всегда найдется хоть один прогноз, ниже которого окажется реальность.
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02.12.2020 14:04 Відповісти
у нас во власти как не артист разговорного жанра, так или комик или иллюзионист..., ну шапито в чистом виде...
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02.12.2020 14:05 Відповісти
і в чому полягає той "ефект"?
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02.12.2020 14:06 Відповісти
"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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02.12.2020 14:07 Відповісти
так Степанов же сказал, что эффекта "0"...
Ты, очкарик, знаешь, что Степанов у тебя министр в Кабмине?
Вы б там, хотя бы, нюхали вместе...
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02.12.2020 14:06 Відповісти
А Госпотребслужба думает иначе. Так кто чешет?
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02.12.2020 14:08 Відповісти
Шморгаль, мы тебе верим, как родному.
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02.12.2020 14:09 Відповісти
Один спиногрыз орет, что не было эффекта, другой - есть

Шапито.
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02.12.2020 14:09 Відповісти
Сьогодні була новина, яка заперечує його тезу.
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02.12.2020 14:09 Відповісти
Мы получили позитивный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6569
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02.12.2020 14:10 Відповісти
Что он находился в глевахе например.
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02.12.2020 14:19 Відповісти
сподіваюсь, ********, що ви все ж таки отримаєте по зелених пиках від розлюченого народу за свої "ефектні" витівки
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02.12.2020 14:10 Відповісти
В текущей власти каждый творит и трындит то, что захочет. Причем свои слова они не привыкли подтверждать документами, цифрами и прочей не нужной для них ерундой.
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02.12.2020 14:11 Відповісти
чтоб да...так нет!
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02.12.2020 14:11 Відповісти
насколько я знаю из общения, если в семье заболевают несколько, минимум в средней форме, тестируется только первый. и если у кого то болезнь не переходит в более тяжёлую форму, остальные считают себя ковидными по умолчанию, заразившимися от первого. ну а как может быть иначе при сходных у всех симптомах? значит, если в семье заразились только двое, то данные отчётов минимув вдвое занижены. а если даже приходят к т.н. домашнему врачу с позитивным тестом, то узнав о позитиве, он их вобщем-то по сути просто выталкивает из кабинета, чуть ли не ногами, приказывая строго сидеть дома до истечения 14 дней, не посылая даже на рентген и ничего не прописывая, кроме рекомендации обильного питья и приёма аспирина. о повторном направлении на тестирование после 14 дней речь вообще не идёт. только за свой счёт. если течение утяжеляется или усиливается кашель, то максимум, чего удавалось добиться при личной очень максимальной настойчивости больного, это пошлют на рентген, где как правило просто подтверждается та или иная степень пневмонии. тогда прописывается недельный курс антибиотиков, к уже аспирину и обильному питью. после 14 дней никто за свой счёт тестится не собирается. будут считаться излечившимися по дифолту. пока исключений из этого "алгоритма течения болезни" среди знакомых не было. все говорят - да, вот такая у нас медицина и врачи.
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02.12.2020 14:31 Відповісти
Подтверждаю но бюлетень на 14 дней выдают всем.
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02.12.2020 14:38 Відповісти
здесь я не уточнял, но наверное так, потому что все говорят о 14 днях и потом речь будет идти о закрытии больничного. я просто к тому, что число скрытых больных до 2-х раз и больше может превышать офицальные данные, а после 14 дней повторный бесплатный тест просто не делается. и хотя человек может ещё оставаться больным и носителем, он будет "вытолкан" в обычную жизнь, как здоровый, потому что платный никто не собирается делать. и их можно понять. лечения то по сути всё равно никакого не проводится и все предпочитают рисковать своей жизнью за бесплатно. потому что по другому, это тот же риск, только самостоятельно оплаченный.
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02.12.2020 14:54 Відповісти
Подтверждаю как человек, прошедший через всю эту кутерьму и после ковида и 14 дней вышедший без повторного теста на работу! с сухим кашлем, на который семейный врач махнула рукой - бронхит....не отправив даже на флюорографию...и не сделав ни единого анализа крови, на который раньше чуть что гоняли
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02.12.2020 16:33 Відповісти
ну тогда, похоже, это тотальная картина сложившейся в Украине ситуации с тестами, обследованием и лечением ((
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02.12.2020 16:56 Відповісти
чем лечусь... трава- всему голова! завариваю грудной сбор № 2 в кастрюле, и дышу парами.. хз, вроде лучше в сочетании с протефлазидом, убивающим питание для ковида....
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02.12.2020 17:05 Відповісти
удачи и здоровья ! в принципе все знакомые идут тем же путём, много пьют жидкостей, аспирин. у одного только ситуация ухудшилась с кашлем и он со шкандалём добился таки рентгена (или флюорографии, не уточнял) и тот показал воспаление доли лёгкого. он тестился за свой счёт и тест позитивен. то ему ещё и антибиотики на неделю прописали к жидкостям и аспирину. жена у него никуда не ходила, не тестилась, симптомы те же, только кашель не такой жестокий. дети тоже сопливели, понятно никуда тоже не обращались. печалько, но других вариантов у всех видно нет. сидят все дома, дожидаясь 14 го дня.
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02.12.2020 17:14 Відповісти
Эффект от этой всей кодлы крайне неагтивный...
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02.12.2020 14:11 Відповісти
Они даже врать слаженно не могут договориться...
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02.12.2020 14:13 Відповісти
"Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект." Поэтому мы его отменяем. Л - Логика. Нами правят идиоты.
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02.12.2020 14:13 Відповісти
Мы это кто?
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02.12.2020 14:17 Відповісти
Мы получили позитивный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4771
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02.12.2020 14:24 Відповісти
Во брехуни зелені! Всі знайомі навколо хворіють, в лікарню не беруть - тільки за велику взятку, за маленьку - знайдуть місце за 100 км по району. На тести не направляють, тому так "покращили " статистіку.
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02.12.2020 14:26 Відповісти
Два дня назад волал противоположное. Еще тогда подумала что он в панике и хаосе.
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02.12.2020 14:27 Відповісти
Єто он врёт уже просто из любви к искусству. Все уже высказались, что ожидаемого єффекта не получили.
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02.12.2020 14:28 Відповісти
Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 210
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02.12.2020 14:55 Відповісти
Именно по этому мы его и отменили
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02.12.2020 15:12 Відповісти
Для того, чтобы было меньше больных, нужно меньше делать тестов! Л-логика от зеДебилов
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02.12.2020 15:18 Відповісти
а еще родителей детей, которые приностя справки что ребенок был контактным лицом заставляют идти и переделывать справку на болел орз... Потому что, по их дибильной логике класс закроют! с какой радости его закрывать? если ребенок не заразился, симптомов нет, и у родителей прошло 14 дней с момента заражения! видете-ли пол класса контактных справки принесли!
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02.12.2020 16:38 Відповісти
а почему? потому, что логика поведения в стиле страуса, голову в песок от верхов до самых низов этой системы работает! и из-за них обречены все!
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02.12.2020 16:39 Відповісти
Степанов заявил ранее, что никакого эффекта от этой меры. А эта обезьяна увидела эффект - статистика спрятала число заразившихся, что есть для него «положительный эффект».
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02.12.2020 15:41 Відповісти
если эффект хороший, зачем тогда готовят локдаун. для этого и делали в выходные чтобы избежать полного... что-то забрехались вы
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02.12.2020 15:54 Відповісти
Это ...не из за карантина выходного дня!!! Не тешьте себя иллюзиями. Вы не знаете природу скачков пандемии, там совсем другая зависимость.
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02.12.2020 17:49 Відповісти
 
 