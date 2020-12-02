Кабмін скасував карантин вихідного дня, діятимуть обмеження "помаранчевої" зони, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що у вихідні та будні дні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На вихідні і в будні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Також читайте: До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко

"Помаранчева" зона передбачає такі обмеження:

- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більш ніж 220 осіб; одна людина на 10 кв. метрів площі будівлі;

- заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

- відвідування групових занять у професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб.

- проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта);

- заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш як 1 людини на 10 кв.м. приміщення;

- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

- перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.