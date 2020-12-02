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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін скасував карантин вихідного дня, діятимуть обмеження "помаранчевої" зони, - Шмигаль

Кабмін скасував карантин вихідного дня, діятимуть обмеження

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що у вихідні та будні дні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На вихідні і в будні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

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"Помаранчева" зона передбачає такі обмеження:

- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більш ніж 220 осіб; одна людина на 10 кв. метрів площі будівлі;

- заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

- відвідування групових занять у професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб.

- проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта);

- заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш як 1 людини на 10 кв.м. приміщення;

- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

- перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+18
В Украине в выходные и будние дни будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5466
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02.12.2020 13:58
+5
"в выходные и будние дни " ,хаха,а какие есчо есть дни?
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02.12.2020 14:02
+5
А як же інтелектуальний лохдаун? Інтелекту не знайшлося?
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02.12.2020 14:07
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В Украине в выходные и будние дни будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5466
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02.12.2020 13:58 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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02.12.2020 14:29 Відповісти
О, сменил методичку! Это прогресс!!!
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02.12.2020 14:33 Відповісти
И здесь ты? Как же ты уже достал со своими высерами!
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02.12.2020 14:35 Відповісти
Степанова сосалка ?
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02.12.2020 15:10 Відповісти
"в выходные и будние дни " ,хаха,а какие есчо есть дни?
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02.12.2020 14:02 Відповісти
Праздничные наверное! Не будь формалистом!
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02.12.2020 14:26 Відповісти
ну, у женщин бывают такие каждые три недельки...
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02.12.2020 14:59 Відповісти
в эти дни красная зона формируется в радиусе 40 метров вокруг них...
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02.12.2020 15:01 Відповісти
Вы слишком много от этих Слуг Народа хотите, Вы их переоцениваете.
Им бы день простоять, да ночь продержаться.
Их же судить будут, за все, что они сделали с экономикой Украины.
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03.12.2020 04:24 Відповісти
А як же інтелектуальний лохдаун? Інтелекту не знайшлося?
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02.12.2020 14:07 Відповісти
В Раде Арахамия подумал-подумал - да и решил, что никакой особой нужды назначать "интеллектуальный локдаун" нет: у Слуг Народа интеллект ограничен (это главный критерий отбора в эту ОПГ партию), и потому "интеллектуальный локдаун" в этой партии перманентный.
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03.12.2020 04:22 Відповісти
КовидоБЕСЫ,а как же эпидемия ? ))
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02.12.2020 16:43 Відповісти
В Русском мире кстати куйло объявил вакцинацию.Но русский Ванька чет не обрадовался а даже наоборот напрягся . Бункерный то сам вакцинироваться не торопится ))
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02.12.2020 16:46 Відповісти
Не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
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02.12.2020 17:39 Відповісти
- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиницИсточник: https://censor.net/ru/n3234519 - эта пьять!!!!))))
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02.12.2020 18:20 Відповісти
Оранжевая зона-спереди , коричневая-сзади, не перепутайте.)
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02.12.2020 20:10 Відповісти
Когда ученые ставят эксперименты над народом, это - ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Когда дыбилы ставят эксперименты над народом, это - ЗЕ-УКРАИНА!
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02.12.2020 20:23 Відповісти
Small - в переклад з англйськоi-малий. .Мабуть розумом. якi- такi експерiменты, малявко, ? Це була спроба не вводити жорсткий карантин.! Вiн тепер вже на порозi.Вхопить ковiд - вмить позеленiеш, пiдбурювач. Слiдкуй за базаром!
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02.12.2020 22:05 Відповісти
 
 