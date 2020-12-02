Кабмін скасував карантин вихідного дня, діятимуть обмеження "помаранчевої" зони, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що у вихідні та будні дні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На вихідні і в будні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.
"Помаранчева" зона передбачає такі обмеження:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більш ніж 220 осіб; одна людина на 10 кв. метрів площі будівлі;
- заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування групових занять у професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб.
- проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта);
- заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш як 1 людини на 10 кв.м. приміщення;
- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.
- перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.
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Им бы день простоять, да ночь продержаться.
Их же судить будут, за все, что они сделали с экономикой Украины.
ОПГпартию), и потому "интеллектуальный локдаун" в этой партии перманентный.
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
Когда дыбилы ставят эксперименты над народом, это - ЗЕ-УКРАИНА!