Кабмин еще нарабатывает меры по усилению карантина, - Шмыгаль

Кабинет Министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение о возможном усилении карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока Кабинетом Министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений", - сказал Шмыгаль.

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Как отметил Шмыгаль, важно мнение регионов, поэтому был проведен опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий среди городских голов и глав областных государственных администраций.

"Мэры городов областного значения, руководители ОГА имеют общие позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов. Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", - добавил он.