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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин еще нарабатывает меры по усилению карантина, - Шмыгаль

Кабмин еще нарабатывает меры по усилению карантина, - Шмыгаль

Кабинет Министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение о возможном усилении карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока Кабинетом Министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений", - сказал Шмыгаль.

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Как отметил Шмыгаль, важно мнение регионов, поэтому был проведен опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий среди городских голов и глав областных государственных администраций.

"Мэры городов областного значения, руководители ОГА имеют общие позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов. Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", - добавил он.

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Одни проценты и циферки,во работа,пилять...
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02.12.2020 14:18 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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02.12.2020 14:21 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 14:22 Ответить
о..шмигаль повернувся...хай доложить нам про стан справ і про стан віце-премєра уруського...
а то тільки уманського назвали алкоголіком...і чо цей уманський до них пішов?
ще й на арестовича буде ракція слуг
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02.12.2020 14:33 Ответить
Андрей нужно тогда вводить чрезвычайное положение
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02.12.2020 14:43 Ответить
капец !
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02.12.2020 14:19 Ответить
Задрали эти зеленые пассажиры.Премьер откыто говорит,что он не знает что делать и не собирается что-то делать,ну может потом как-то.Вам скажут когда-то.Мужики никак не вьедут,что премьер и президент это не мы все,а конкретные ответственные морды.
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02.12.2020 14:29 Ответить
https://www.oschadbank.ua/ua/private/web_bank_ng пропаганда неправильногр нршения маски!
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02.12.2020 14:34 Ответить
Продам шутку 96 кварталу: "Кабинет Министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение"
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02.12.2020 14:45 Ответить
 
 