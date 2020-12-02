Кабмін ще напрацьовує заходи щодо посилення карантину, - Шмигаль

Кабінет Міністрів нині розробляє збалансоване рішення про можливе посилення карантинних обмежень. Відповідно до закону, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їхнього запровадження.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки Кабінетом Міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення щодо можливого поширення або посилення карантинних обмежень", - сказав Шмигаль.

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Як зазначив Шмигаль, важливою є думка регіонів, тому було проведено опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій.

"Голови міст обласного значення та керівники ОДА мають спільні позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - додав він.