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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін ще напрацьовує заходи щодо посилення карантину, - Шмигаль

Кабмін ще напрацьовує заходи щодо посилення карантину, - Шмигаль

Кабінет Міністрів нині розробляє збалансоване рішення про можливе посилення карантинних обмежень. Відповідно до закону, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їхнього запровадження.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки Кабінетом Міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення щодо можливого поширення або посилення карантинних обмежень", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль

Як зазначив Шмигаль, важливою є думка регіонів, тому було проведено опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій.

"Голови міст обласного значення та керівники ОДА мають спільні позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - додав він.

Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Одни проценты и циферки,во работа,пилять...
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02.12.2020 14:18 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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02.12.2020 14:21 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 14:22 Відповісти
о..шмигаль повернувся...хай доложить нам про стан справ і про стан віце-премєра уруського...
а то тільки уманського назвали алкоголіком...і чо цей уманський до них пішов?
ще й на арестовича буде ракція слуг
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02.12.2020 14:33 Відповісти
Андрей нужно тогда вводить чрезвычайное положение
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02.12.2020 14:43 Відповісти
капец !
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02.12.2020 14:19 Відповісти
Задрали эти зеленые пассажиры.Премьер откыто говорит,что он не знает что делать и не собирается что-то делать,ну может потом как-то.Вам скажут когда-то.Мужики никак не вьедут,что премьер и президент это не мы все,а конкретные ответственные морды.
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02.12.2020 14:29 Відповісти
https://www.oschadbank.ua/ua/private/web_bank_ng пропаганда неправильногр нршения маски!
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02.12.2020 14:34 Відповісти
Продам шутку 96 кварталу: "Кабинет Министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение"
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02.12.2020 14:45 Відповісти
 
 