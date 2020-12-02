Кабмін ще напрацьовує заходи щодо посилення карантину, - Шмигаль
Кабінет Міністрів нині розробляє збалансоване рішення про можливе посилення карантинних обмежень. Відповідно до закону, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їхнього запровадження.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Поки Кабінетом Міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення щодо можливого поширення або посилення карантинних обмежень", - сказав Шмигаль.
Як зазначив Шмигаль, важливою є думка регіонів, тому було проведено опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій.
"Голови міст обласного значення та керівники ОДА мають спільні позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - додав він.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
а то тільки уманського назвали алкоголіком...і чо цей уманський до них пішов?
ще й на арестовича буде ракція слуг