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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин освободил от НДС импортные вакцины против COVID-19

Кабмин освободил от НДС импортные вакцины против COVID-19

Кабинет Министров Украины освободил импортные вакцины от коронавируса от уплаты налога на добавленную стоимость.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительства, принятое на заседании в среду, включает в перечни препаратов, которые освобождаются от НДС, утвержденные постановлениями №224 и №225, ряд антибиотиков и вакцины для профилактики COVID-19.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, такое решение позволит снизить стоимость импортных вакцин для профилактики COVID-19.

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Автор: 

вакцина (3815) Кабмин (14025) карантин (16729) НДС (420) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А от взяток на таможне освободил ?
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02.12.2020 14:23
+1
Единственное, что сделала власть нормально в плане борьбы с Ковидом.
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02.12.2020 14:28
+1
Патамушта імпортери відслюнявили бабла за випробування вакцини на лохах.
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02.12.2020 14:30
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А от взяток на таможне освободил ?
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02.12.2020 14:23 Ответить
На це в нього "освободилка" не виросла !!))
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02.12.2020 14:26 Ответить
Единственное, что сделала власть нормально в плане борьбы с Ковидом.
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02.12.2020 14:28 Ответить
Патамушта імпортери відслюнявили бабла за випробування вакцини на лохах.
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02.12.2020 14:30 Ответить
А свои не занесли чемодан с деньгами?
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02.12.2020 14:42 Ответить
Кабмін звільнив від ПДВ імпортні вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8426
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02.12.2020 14:44 Ответить
Дайте йому ще одну пандемію! Он научіцца! (c)
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02.12.2020 14:47 Ответить
Ндс вообще нужно убрать, полностью!
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02.12.2020 14:54 Ответить
Да
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02.12.2020 16:03 Ответить
Хоть бы кто вспомнил что такое НДС и для чего его придумали.Просто капец. Как можно все извратить?
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02.12.2020 16:10 Ответить
 
 