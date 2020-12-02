Кабмин освободил от НДС импортные вакцины против COVID-19
Кабинет Министров Украины освободил импортные вакцины от коронавируса от уплаты налога на добавленную стоимость.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительства, принятое на заседании в среду, включает в перечни препаратов, которые освобождаются от НДС, утвержденные постановлениями №224 и №225, ряд антибиотиков и вакцины для профилактики COVID-19.
По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, такое решение позволит снизить стоимость импортных вакцин для профилактики COVID-19.
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