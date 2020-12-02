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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін звільнив від ПДВ імпортні вакцини проти COVID-19

Кабмін звільнив від ПДВ імпортні вакцини проти COVID-19

Кабінет Міністрів України звільнив імпортні вакцини проти коронавірусу від сплати податку на додану вартість.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідна постанова уряду, прийнята на засіданні в середу, включає в переліки препаратів, які звільняються від ПДВ, затверджені постановами №224 і №225, низку антибіотиків і вакцини для профілактики COVID-19.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, таке рішення дозволить знизити вартість імпортних вакцин для профілактики COVID-19.

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Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14065) карантин (18172) ПДВ (623) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
А от взяток на таможне освободил ?
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02.12.2020 14:23
+1
Единственное, что сделала власть нормально в плане борьбы с Ковидом.
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02.12.2020 14:28
+1
Патамушта імпортери відслюнявили бабла за випробування вакцини на лохах.
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02.12.2020 14:30
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А от взяток на таможне освободил ?
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02.12.2020 14:23 Відповісти
На це в нього "освободилка" не виросла !!))
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02.12.2020 14:26 Відповісти
Единственное, что сделала власть нормально в плане борьбы с Ковидом.
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02.12.2020 14:28 Відповісти
Патамушта імпортери відслюнявили бабла за випробування вакцини на лохах.
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02.12.2020 14:30 Відповісти
А свои не занесли чемодан с деньгами?
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02.12.2020 14:42 Відповісти
Кабмін звільнив від ПДВ імпортні вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8426
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02.12.2020 14:44 Відповісти
Дайте йому ще одну пандемію! Он научіцца! (c)
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02.12.2020 14:47 Відповісти
Ндс вообще нужно убрать, полностью!
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02.12.2020 14:54 Відповісти
Да
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02.12.2020 16:03 Відповісти
Хоть бы кто вспомнил что такое НДС и для чего его придумали.Просто капец. Как можно все извратить?
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02.12.2020 16:10 Відповісти
 
 