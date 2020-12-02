Кабмін звільнив від ПДВ імпортні вакцини проти COVID-19
Кабінет Міністрів України звільнив імпортні вакцини проти коронавірусу від сплати податку на додану вартість.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідна постанова уряду, прийнята на засіданні в середу, включає в переліки препаратів, які звільняються від ПДВ, затверджені постановами №224 і №225, низку антибіотиків і вакцини для профілактики COVID-19.
За словами глави уряду Дениса Шмигаля, таке рішення дозволить знизити вартість імпортних вакцин для профілактики COVID-19.
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