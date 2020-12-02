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Новости Коронавирус и карантин
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Большинство местных властей поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники, - Шмыгаль

Большинство местных властей поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники, - Шмыгаль

Большинство мэров и глав ОГА поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

По словам главы правительства, Кабмин провел опрос среди глав ОГА и мэро городов областного значения. Большинство из них поддерживают введение частичных ограничений в отношении работы праздничных ярмарок.

"Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов. Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", - отметил Шмыгаль.

Читайте: Мы получили позитивный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль"

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) Новый год (934) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А вы у них спрашивали?
И куда вас послали?
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02.12.2020 14:40
+3
Весь выторг - на НГ и Рождество, все готовятся отбить издержки первого гибридного карантина, когда работал Эпицентр, а все остальное лежало, зеленые скоты решили добить остатки среднего / малого бизнеса.
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02.12.2020 14:51
+2
Задрали. Вам карантин для галочки нужен или для чего?
И кто вернет просраные деньги от "карантина выходного дня" когда кафешки чуть танками не штурмовали?
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02.12.2020 14:34
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Правила форума Совет форумчан
Полностью согласен. Нужно вводить с 01 января и по 23 января.
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02.12.2020 14:33 Ответить
Если для "галочки" - тогда да.
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02.12.2020 14:41 Ответить
Задрали. Вам карантин для галочки нужен или для чего?
И кто вернет просраные деньги от "карантина выходного дня" когда кафешки чуть танками не штурмовали?
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02.12.2020 14:34 Ответить
Блазень просрав весь загашник який Грося йому залишив і то нічо.
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02.12.2020 14:47 Ответить
А вы у них спрашивали?
И куда вас послали?
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02.12.2020 14:40 Ответить
огласите весь список, пожалуйста
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02.12.2020 14:40 Ответить
Прикрасити ялинку йолку різнокольоровими масками. Це круто.
Большинство местных властей поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1608
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02.12.2020 14:44 Ответить
Коронобесие это особый статус для бизнеса...все остальное от лукавого...,повторяется истерия когда куряче-свинячий грипп косил всех наповал...,а на самом деле туфта полная...
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02.12.2020 14:47 Ответить
не было никогда такой истерии и вирус всё таки ходит среди нас но не все об этом знают...
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02.12.2020 15:29 Ответить
тю...а там кто-то каток собирается заливать ? не???
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02.12.2020 14:51 Ответить
Весь выторг - на НГ и Рождество, все готовятся отбить издержки первого гибридного карантина, когда работал Эпицентр, а все остальное лежало, зеленые скоты решили добить остатки среднего / малого бизнеса.
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02.12.2020 14:51 Ответить
Вибори закінчилися.
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02.12.2020 14:52 Ответить
Кстати если бы не было Майдана,Зеленский никогда не стал бы президентом...,а так при демократии,этот Чаплин случайно стал гарантом...
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02.12.2020 14:52 Ответить
Юля лечила всех Тамифлю,Зеля буде лечить самогоном...земляки днепровцы...Папы Кучмы...
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02.12.2020 14:57 Ответить
Месные власти это кто?Их что туда кто то выбирал?Сами пришли суки и сели по разнорядке от олигархов.
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02.12.2020 15:32 Ответить
Більшість представників місцевої влади підтримують посилення обмежень у новорічні свята, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6896
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02.12.2020 16:22 Ответить
Ану дай список тих мерів!..І вони тут же поприбігають бити тобі морду...
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02.12.2020 17:00 Ответить
Цей дурень, мабуть, думає, що хтось його вважає за прем'єра.
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02.12.2020 18:09 Ответить
Ужратых коронавирус обходит стороной.
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02.12.2020 19:06 Ответить
 
 