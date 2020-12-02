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Большинство местных властей поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники, - Шмыгаль
Большинство мэров и глав ОГА поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
По словам главы правительства, Кабмин провел опрос среди глав ОГА и мэро городов областного значения. Большинство из них поддерживают введение частичных ограничений в отношении работы праздничных ярмарок.
"Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов. Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", - отметил Шмыгаль.
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И кто вернет просраные деньги от "карантина выходного дня" когда кафешки чуть танками не штурмовали?
И куда вас послали?
ялинкуйолку різнокольоровими масками. Це круто.