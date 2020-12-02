Большинство местных властей поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники, - Шмыгаль

Большинство мэров и глав ОГА поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

По словам главы правительства, Кабмин провел опрос среди глав ОГА и мэро городов областного значения. Большинство из них поддерживают введение частичных ограничений в отношении работы праздничных ярмарок.

"Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов. Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", - отметил Шмыгаль.

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