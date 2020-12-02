Рада усилила защиту безработных и работодателей на время карантина

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанных с предотвращением распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующий законопроект № 3486 поддержали 287 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Законом предусмотрено снятие с учета за непосещение без уважительных причин Государственной службы занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате пособия по безработице (кроме периода действия карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней). Таким образом, лицо, которое не явилось в службу занятости в течение 30 рабочих дней во время карантина, нельзя снимать с учета.

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Также законом определены сроки, в которые работодатели сообщают в соответствующий территориальный центр занятости о запланированном массовом увольнении работников (не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие), а также регулируются вопросы предоставления ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Законом определено, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления компенсаций работодателям, которые обеспечивают трудоустройства лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Кроме того, законом разрешается главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.