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Рада посилила захист безробітних та роботодавців на час карантину

Рада посилила захист безробітних та роботодавців на час карантину

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідний законопроєкт № 3486 підтримали 287 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Законом передбачено зняття з обліку за невідвідування без поважних причин Державної служби зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю (крім періоду дії карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб). Таким чином, особу, яка не з'явилася до служби зайнятості протягом 30 робочих днів під час карантину, не можна знімати з обліку.

Також законом визначені строки, в які роботодавці повідомляють відповідний територіальний центр зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників (не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення в разі, якщо це держслужбовці), а також врегульовуються питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності.

Законом визначено, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання компенсацій роботодавцям, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з-поміж зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.

Крім того, законом дозволяється головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

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Автор: 

ВР (14942) карантин (18172) соцдопомога (136) звільнення (2667)


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А что там кукарекал ЗЕбанутый Шмыгаль о 500 000 новых рабочих мест?
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02.12.2020 16:54 Відповісти
Рада посилила захист безробітних та роботодавців на час карантину - Цензор.НЕТ 4675
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02.12.2020 16:56 Відповісти
Защита безработных??? Это как? Они в любом случае без работы, что с карантином что без.
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02.12.2020 17:26 Відповісти
Как же вы пропустили главное теперь фермерам разрешается платить единый внесла!
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02.12.2020 18:46 Відповісти
 
 