Рада посилила захист безробітних та роботодавців на час карантину
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Відповідний законопроєкт № 3486 підтримали 287 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Законом передбачено зняття з обліку за невідвідування без поважних причин Державної служби зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю (крім періоду дії карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб). Таким чином, особу, яка не з'явилася до служби зайнятості протягом 30 робочих днів під час карантину, не можна знімати з обліку.
Також законом визначені строки, в які роботодавці повідомляють відповідний територіальний центр зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників (не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення в разі, якщо це держслужбовці), а також врегульовуються питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності.
Законом визначено, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання компенсацій роботодавцям, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з-поміж зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.
Крім того, законом дозволяється головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.
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