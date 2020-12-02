Украина и Турция будут укреплять военное сотрудничество, - глава МИД Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях укреплять отношения с Украиной, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности.
"Провел искреннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Будем и дальше укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "Крымская платформа", - заявил Чавушоглу в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 2 декабря, находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии.
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це краще підтвердження зацікавленості турків цією країною козаків
Онаніст, по сумісництву агент фсб рф і друг Жириновского Ілля Кива?
То мабуть у нього гроші закінчилися і хотілось на брехні заробити.
Але не получилось. Своєю заявою турки все спростували.
На місці Уруського я притягнув би цього козла Киву до відповідальності за брехню.
сбагрить нам за деньги устаревшее вооружение