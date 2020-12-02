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Новости Агрессия России против Украины
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Украина и Турция будут укреплять военное сотрудничество, - глава МИД Чавушоглу

Украина и Турция будут укреплять военное сотрудничество, - глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях укреплять отношения с Украиной, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности.

"Провел искреннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Будем и дальше укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "Крымская платформа", - заявил Чавушоглу в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 2 декабря, находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии.

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Автор: 

Крым (26365) оборона (5198) Турция (3371) Чавушоглу Мевлют (124) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
В добрий час !!!)))
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02.12.2020 16:34
+2
ти бач, і пяний дебош віце-премєра у готелі не став на заваді
це краще підтвердження зацікавленості турків цією країною козаків
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02.12.2020 16:37
+2
А хто сказав про п'яний дебош віце-прем'єра у готелі?
Онаніст, по сумісництву агент фсб рф і друг Жириновского Ілля Кива?
То мабуть у нього гроші закінчилися і хотілось на брехні заробити.
Але не получилось. Своєю заявою турки все спростували.
На місці Уруського я притягнув би цього козла Киву до відповідальності за брехню.
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02.12.2020 16:57
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В добрий час !!!)))
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02.12.2020 16:34 Ответить
ти бач, і пяний дебош віце-премєра у готелі не став на заваді
це краще підтвердження зацікавленості турків цією країною козаків
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02.12.2020 16:37 Ответить
А хто сказав про п'яний дебош віце-прем'єра у готелі?
Онаніст, по сумісництву агент фсб рф і друг Жириновского Ілля Кива?
То мабуть у нього гроші закінчилися і хотілось на брехні заробити.
Але не получилось. Своєю заявою турки все спростували.
На місці Уруського я притягнув би цього козла Киву до відповідальності за брехню.
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02.12.2020 16:57 Ответить
Крым не прозявте в своих сотрудничествах
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02.12.2020 16:51 Ответить
Цьому можна повірити, бо говорить турецький Міністер. Коли щось бовкають наші можновладці - то або суцільна брехня, або перекрутка, деза, або тупий піар.
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02.12.2020 17:38 Ответить
Как так? Турция укрепляет с ******.
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02.12.2020 17:38 Ответить
Да и хочет захватить Крым под шумок. Типа Шах и Мат ВСЕМ
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03.12.2020 01:14 Ответить
сотрудничество будет в разрезе
сбагрить нам за деньги устаревшее вооружение
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02.12.2020 18:19 Ответить
как вам новость, что Турция продаёт России систему по борьбе с ударными дронами, то ест для борьбы и с камикадзами и Байрактарами)))) я в шоке, а мы им говорят двигатели от с ракет или для дронов но что-то отдали , це капец от такие турки союзники)))) всё как и в войне с Польшей кто больше дал то и друг(((
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02.12.2020 21:34 Ответить
Они еще покажут нам "ДРУЖБУ", что Россия покажется говном, но своим говном. Точно как Януковощь - Говно, но при нём было лучше чем сейчас.
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03.12.2020 01:19 Ответить
Краще? Коли просрали звр і залізли в кредити які не змогли віддати то це краще?
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03.12.2020 01:52 Ответить
 
 