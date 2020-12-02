Украина и Турция будут укреплять военное сотрудничество, - глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях укреплять отношения с Украиной, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности.

"Провел искреннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Будем и дальше укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "Крымская платформа", - заявил Чавушоглу в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 2 декабря, находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии.

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