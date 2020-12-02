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Новини Агресія Росії проти України
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Україна і Туреччина будуть зміцнювати військове співробітництво, - глава МЗС Чавушоглу

Україна і Туреччина будуть зміцнювати військове співробітництво, - глава МЗС Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про наміри зміцнювати відносини з Україною, особливо в сфері військового співробітництва та оборонної промисловості.

"Провів щиру зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Будемо і далі зміцнювати наші відносини, особливо в сфері військового співробітництва та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу "Кримська платформа", - заявив Чавушоглу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 2 грудня, перебуває з робочим візитом в Туреччині, де візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств за участю України та Грузії.

Читайте також: Україна вивчає можливість придбання в кредит британських тестів і вакцини проти коронавірусу, - Кулеба

Автор: 

Крим (14127) оборона (4770) Туреччина (3491) Чавушоглу Мевлют (126) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
В добрий час !!!)))
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02.12.2020 16:34
+2
ти бач, і пяний дебош віце-премєра у готелі не став на заваді
це краще підтвердження зацікавленості турків цією країною козаків
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02.12.2020 16:37
+2
А хто сказав про п'яний дебош віце-прем'єра у готелі?
Онаніст, по сумісництву агент фсб рф і друг Жириновского Ілля Кива?
То мабуть у нього гроші закінчилися і хотілось на брехні заробити.
Але не получилось. Своєю заявою турки все спростували.
На місці Уруського я притягнув би цього козла Киву до відповідальності за брехню.
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02.12.2020 16:57
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В добрий час !!!)))
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02.12.2020 16:34 Відповісти
ти бач, і пяний дебош віце-премєра у готелі не став на заваді
це краще підтвердження зацікавленості турків цією країною козаків
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02.12.2020 16:37 Відповісти
А хто сказав про п'яний дебош віце-прем'єра у готелі?
Онаніст, по сумісництву агент фсб рф і друг Жириновского Ілля Кива?
То мабуть у нього гроші закінчилися і хотілось на брехні заробити.
Але не получилось. Своєю заявою турки все спростували.
На місці Уруського я притягнув би цього козла Киву до відповідальності за брехню.
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02.12.2020 16:57 Відповісти
Крым не прозявте в своих сотрудничествах
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02.12.2020 16:51 Відповісти
Цьому можна повірити, бо говорить турецький Міністер. Коли щось бовкають наші можновладці - то або суцільна брехня, або перекрутка, деза, або тупий піар.
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02.12.2020 17:38 Відповісти
Как так? Турция укрепляет с ******.
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02.12.2020 17:38 Відповісти
Да и хочет захватить Крым под шумок. Типа Шах и Мат ВСЕМ
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03.12.2020 01:14 Відповісти
сотрудничество будет в разрезе
сбагрить нам за деньги устаревшее вооружение
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02.12.2020 18:19 Відповісти
как вам новость, что Турция продаёт России систему по борьбе с ударными дронами, то ест для борьбы и с камикадзами и Байрактарами)))) я в шоке, а мы им говорят двигатели от с ракет или для дронов но что-то отдали , це капец от такие турки союзники)))) всё как и в войне с Польшей кто больше дал то и друг(((
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02.12.2020 21:34 Відповісти
Они еще покажут нам "ДРУЖБУ", что Россия покажется говном, но своим говном. Точно как Януковощь - Говно, но при нём было лучше чем сейчас.
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03.12.2020 01:19 Відповісти
Краще? Коли просрали звр і залізли в кредити які не змогли віддати то це краще?
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03.12.2020 01:52 Відповісти
 
 