Україна і Туреччина будуть зміцнювати військове співробітництво, - глава МЗС Чавушоглу
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про наміри зміцнювати відносини з Україною, особливо в сфері військового співробітництва та оборонної промисловості.
"Провів щиру зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Будемо і далі зміцнювати наші відносини, особливо в сфері військового співробітництва та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу "Кримська платформа", - заявив Чавушоглу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 2 грудня, перебуває з робочим візитом в Туреччині, де візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств за участю України та Грузії.
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це краще підтвердження зацікавленості турків цією країною козаків
Онаніст, по сумісництву агент фсб рф і друг Жириновского Ілля Кива?
То мабуть у нього гроші закінчилися і хотілось на брехні заробити.
Але не получилось. Своєю заявою турки все спростували.
На місці Уруського я притягнув би цього козла Киву до відповідальності за брехню.
сбагрить нам за деньги устаревшее вооружение