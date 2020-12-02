Україна і Туреччина будуть зміцнювати військове співробітництво, - глава МЗС Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про наміри зміцнювати відносини з Україною, особливо в сфері військового співробітництва та оборонної промисловості.

"Провів щиру зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Будемо і далі зміцнювати наші відносини, особливо в сфері військового співробітництва та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу "Кримська платформа", - заявив Чавушоглу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 2 грудня, перебуває з робочим візитом в Туреччині, де візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств за участю України та Грузії.

Читайте також: Україна вивчає можливість придбання в кредит британських тестів і вакцини проти коронавірусу, - Кулеба