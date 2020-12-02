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За неделю гриппом в Украине заболели 199 тыс. человек, - Минздрав

За неделю гриппом в Украине заболели 199 тыс. человек, - Минздрав

За прошедшую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели 199 277 человек, из них 39,5% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 тыс. населения, что на 8,6% больше эпидемического порога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала эпидемического сезона по Украине:

• интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% больше аналогичного периода прошлого сезона;

• с 28 сентября по 22 ноября 2020 переболело 3,4% населения страны;

• госпитализированы 1,5% заболевших, из них 7 486 - дети до 17 лет

• летальных случаев не зарегистрировано;

• против гриппа вакцинировано 101 145 человек

Читайте на "Цензор.НЕТ": Симптомы у гриппа и COVID-19 схожие, лабораторный тест - единственный способ подтвердить диагноз, - представитель ВОЗ Моэн

Автор: 

грипп (573) Минздрав (4899) ОРВИ (207)


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Топ комментарии
+5
199000 делим на 7, получаем 28428 в сутки. И что даже пандемию объявлять не будут?
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02.12.2020 16:59
+4
Кто посмел поставить диагноз "грипп"?
Кроме короны, других болезней нет!
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02.12.2020 17:29
+3
И грппо фонд нужно сразу создать, будет из чего дороги строить в 2021 м. году...
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02.12.2020 17:02
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199000 делим на 7, получаем 28428 в сутки. И что даже пандемию объявлять не будут?
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02.12.2020 16:59 Ответить
И грппо фонд нужно сразу создать, будет из чего дороги строить в 2021 м. году...
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02.12.2020 17:02 Ответить
За неделю гриппом в Украине заболели 199 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6669
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02.12.2020 17:04 Ответить
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2

https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko



Чотири кисневих концентратори, придбані Фондом Петра Порошенка спільно з родиною Луценків, отримали у Рівненській центральній міській лікарні. Обладнання медикам передали новообраний міський голова Рівного Олександр Третяк разом з однодумцями



https://twitter.com/i/status/1333774544440582147 https://twitter.com/i/status/1333774544440582147
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02.12.2020 17:01 Ответить
1 грудня 2020 р. на 69 році передчасно пішов з життя декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, доктор технічних наук, професор Доценко Віктор Федорович. https://nuft.edu.ua/news/podiyi/tyazhka-vtrata
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02.12.2020 17:02 Ответить
п.с. Здоров'я професора Доценка В.Ф. не витримало ускладнень, викликаних захворюванням на коронавірус. 11.11.2020 року в Університеті відбувалися вибори нового ректора, ряд кандидатів на посаду ректора прохали МОН України та адміністрацію вказаного ЗВО перенести вибори ректора у зв'язку із тим, що в навчальному закладі стріких обертів набрала вказана хвороба. Натомість, МОН України і адміністрація Університету проігнорували вказане прохання.
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02.12.2020 17:09 Ответить
із прес служби стало відомо...,як то кажуть-ніпрощо, скільки саме захворіло на грип і які штами домінують,але про що це я, це ж секретна інформація)
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02.12.2020 17:11 Ответить
• летальных случаев не зарегистрировано;Источник: https://censor.net/ru/n3234594

Хоч від цього вже не помирають і то добре.
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02.12.2020 17:12 Ответить
От гриппа умирает "всего" 4-6% заболевших.
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02.12.2020 17:30 Ответить
А сколько бессимптомных?
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02.12.2020 17:14 Ответить
Грипп редко бывает бессимпотомным, разве что, у привитых, и то сомнительно
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02.12.2020 23:59 Ответить
если больше эпид порога - это эпидемия? или просто больше...
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02.12.2020 17:15 Ответить
Огромный привет любителям масок от старого доброго гриппа
Когда же до вас дойдет, что это так не работает?
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02.12.2020 17:19 Ответить
Не работает только в твоей больной голове.
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02.12.2020 17:50 Ответить
Это манямирок. Ни в одной рекомендации по профилактике гриппа никаких "медицинских масок" нет. Всерьез обсуждался лишь вопрос о целесообразности их ношения заболевшим, но и там консенсуса и достоверных научных данных не было.
А тут просто решалово от эфиопа и Билла Гейтса, а не наука.
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02.12.2020 18:29 Ответить
Во время чихания, так же как и при кашле, изо рта больного человека вылетают мельчайшие частицы слюны и мокроты, в которых вирусы содержатся в огромных количествах. Поэтому основной механизм передачи гриппа и ОРВИ так и называется - воздушно-капельный.
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02.12.2020 19:35 Ответить
Путь называется аэрогенным, и это включает микрокапельный аэрозоль, легко игнорирующий барьеры без спецфильтров и проникающий через дыхание
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02.12.2020 22:59 Ответить
За неделю гриппом в Украине заболели 199 тыс. человек..

Теперь понятно почему рассказывают о снижении заболевших вирусом...
Брюки превращаются.. превращаются брюки... Ну вы поняли?
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02.12.2020 17:23 Ответить
Нет, не поняли. Выразись яснее, хотя тесному кругу посвящённых, конечно, всё ясно
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02.12.2020 17:36 Ответить
Я просто удивляюсь этим цифрам о заболевших гриппом. Ну ладно, Ковид - болезнь новая и неизученная, но грипп! Гриппом болеем бог знает с каких времён, есть проверенные народные способы и профилактики, и лечения гриппа; существуют прививки - и при этом люди не задаются целью быть здоровыми, рискуют (а ведь рискуют же!). Абсолютно необъяснимый пофигизм по отношению к самим себе. Нюхайте свежеразрезанный ЛУК+ЧЕСНОК+ХРЕН по возвращению домой после контактов с людьми - возможными носителями инфекции. Ешьте эти овощи: лук+чесн.+ горчица+ хрен +капуста+ морковь+ петрушка, сельдерей+буряк -это отличная антивирусная борьба. И еда, и здоровье вместе .
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02.12.2020 17:28 Ответить
есть проверенные народные способы

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ещё одно больное вылезло.
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02.12.2020 17:52 Ответить
Если кто из нас двоих и болен на голову - так это ТЫ. Незнание народной медицины тобой не означает её неэффективности. Если ты чего-то не видишь, не слышишь, не знаешь --ещё не доказывает, что это не существует, но доказывает, что ты не имеешь информации и опыта в опред. вопросе, невежда.
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02.12.2020 18:33 Ответить
Народная медицина от вирус,ну-ну?
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02.12.2020 19:28 Ответить
Читать надо не только анекдоты и детективы.И прислушиваться не только к единомышленникам.
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02.12.2020 19:38 Ответить
Понимаю, что верить чужому незнакомому человеку на слово невозможно, но неважно. Я лично, в силу разных обстоятельств, не пользуюсь официальной медициной почти 20 лет. Купила несколько книг по фитотерапии разных издательств на 3 языках. Пользуюсь ими достаточно осторожно, в случае необходимости сравнивая разные источники. Многие традиционные рецепты проверены современной медициной и не все признаны действующими. Поэтому старые справочники сравниваю с новыми. Это как история о холестерине в яйцах, то советуют одно, то другое, в зависимости от глубины знаний. Подумай сам: ведь каким-то образом выживали люди тысячелетиями без настоящей квалиф. медпомощи, окружённые бактериями и вирусами. Помогали своему организму преодолеть болячки с помощью средств, их окружающих- и наработался огромный опыт употребления трав, корней, цветов, мёда, соли, овощей в лечебных целях.
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02.12.2020 20:04 Ответить
Выживали тысячелетиями, да. Правда, редко до 40-50 лет доживали, но то таке)
Чеснок полезен для организма (а еще полезнее сбалансированное полноценное питание, включая другие фрукты и овощи), но от гриппа он не защитит и не вылечит. Хватить постить доказанную антинаучную хрень.
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03.12.2020 00:05 Ответить
Ты знаешь, мне просто некогда искать тебе библиографию по теме, но поверь, что туда вошли бы врачи с научными степенями.
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04.12.2020 00:38 Ответить
Врачи с научными степенями лечат грипп чесноком? А кровопускания они делать не предлагают?) Отчего же чеснок или лекарство на основе фитонцидов не вносят в протоколы? )
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04.12.2020 01:40 Ответить
Кто тебе сказал, что чеснок не употребляется в фарм. промышленности? Пойди в аптеку и купи АЛЛАХОЛ - он делается из чеснока.Я думаю, что просто-напросто фармпромышленности невыгодно дешёвое эффективное самолечение людей.
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04.12.2020 04:51 Ответить
Основное действующее вещество Аллохола - сухая желчь животного происхождения.
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04.12.2020 23:52 Ответить
И таки да - именно грипп, к сожалению, не лечат. Офиц. медицина слишком связана с доходами производителей лекарств, что не сделает ничего, что не приносит больших доходов.Много чего, нужного и полезного народу, не делается - ты этого не заметил?
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04.12.2020 05:00 Ответить
Pressione OK Equilibra - хорошее средство для регулировки За тиждень на грип в Україні захворіли 199 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9844 артер. давления
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04.12.2020 05:29 Ответить
Кто посмел поставить диагноз "грипп"?
Кроме короны, других болезней нет!
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02.12.2020 17:29 Ответить
Де, плять, вакцина від грипу???
В Інтосані повіломили, що вакцини нема і,в цьому році, вже не буде, так само й в інших приватних лікарнях Одеси, не кажучі за аптеки...
А Мінздрав рапортує за перевищення апідпорогу...
Що ви зробили, щоби того не сталось???
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02.12.2020 19:00 Ответить
Вже трішки пізно від грипу щеплення робити, варто було десь місяць-півтора тому. Дзвоніть в аптеки, шукайте на сайтах типу tabletki.ua, дізнавайтесь в довідкових. В аптеки іноді завозять невеличким партіями. Зміг придбати десь місяць тому вакцину, але знайшов її тількі в аптеці на поскоті. Зарезервував телефоном і поїхав.
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05.12.2020 00:20 Ответить
Та я зробив щеплення на роботі.
Хтів жінці зробити, але - дуля з маком... хоч вона більше вдома - це я більш контактую назовні...
В аптеках нема, та вже й дійсно пізно...
Спарва в іншому - йпаний міністр, з головним санітаром та разом з бубочкою, за що кажуть, коли рекомендують робити щеплення від грипу??? - Де ті ВАКЦИНИ???
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05.12.2020 13:24 Ответить
И не забудьте сказать, что грипп, тоже может протекать с осложнениями, которые могут привести к летальному исходу и это ОРВИ может передаваться воздушно-капельным путем. Но хайп короны же круче.
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02.12.2020 20:32 Ответить
Смертность ниже, течение намного легче. И близко с короной не сравнить, поверьте личному опыту.
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03.12.2020 00:06 Ответить
Смотри, ты сам пишешь: поверьте личному опыту. Почему же не веришь опыту других людей? У меня лично многолетний опыт использования трав и овощей в оздоровительных целях. Чеснок (и лук) согласно моего опыта помогает в профилактике и лечении ОРЗ и ОРВИ (и др. инфекций).
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04.12.2020 00:46 Ответить
Потому, что это разный личный опыт. После не означает вследствие. Если мы говорим о гриппе, то чеснок и лук его не лечат, а их применение в качестве профилактики имеет очень сомнительную эффективность. Разве что, запах, источаемый любителем таких фитонцидов, отпугивает окружающих и снижает количество контактов, что приводит к уменьшению риска заболеть
Средство профилактики гриппа с доказанной эффективностью - вакцины, и они реально работают, в отличие от "народных" методов, которые в лучшем случае не вредят)
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04.12.2020 01:39 Ответить
Неумывакин И. П. (доктор мед. наук, профессор).Чеснок: мифы и реальность.-М.,СПб.2006. Золотой ус, алоэ,капуста, лук, чеснок, хрен / Сост. О. В. Завязкин.-Донецк, 2013. . . . . Читай и не спорь. Добавлю, что я пользуюсь некоторыми из предложенных там рецептов и они меня не разочаровали. Употребляла капсулы "Equilibra..." на основе чеснока - хорошее действие и совсем без запаха. Есть ещё "Кремлёвские таблетки" из чеснока.
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05.12.2020 02:09 Ответить
Вы бы еще цитаты из журнала "Мурзилка" привели вместо этих статеек и книжонок. Это же чушь собачья)
Доказательство эффективности - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с большой выборкой, опубликованное с результатами и выкладкой всех исходных данных в уважаемом (очень желательно иностранном) рецензируемом научном издании. А не вот это вот все)
Пользуйтесь таблетками, хуже от них не будет, это точно.
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17.12.2020 01:09 Ответить
"Иван Павлович Неумывакин (7 июля[1] 1928, Киргизская АССР, СССР[2] - 22 апреля 2018, Россия[3][4]) - советский и российский медик, занимавшийся космической и альтернативной медициной. ...придерживался различных ненаучных положений, являлся приверженцем псевдонаучного эзотерического направления так называемой эниологии"

И все в таком духе.
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17.12.2020 01:13 Ответить
Бережіть себе та носіть маски. Грип - це ще та зараза.
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05.12.2020 02:28 Ответить
 
 