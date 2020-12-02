За неделю гриппом в Украине заболели 199 тыс. человек, - Минздрав

За прошедшую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели 199 277 человек, из них 39,5% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 тыс. населения, что на 8,6% больше эпидемического порога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала эпидемического сезона по Украине:

• интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% больше аналогичного периода прошлого сезона;

• с 28 сентября по 22 ноября 2020 переболело 3,4% населения страны;

• госпитализированы 1,5% заболевших, из них 7 486 - дети до 17 лет

• летальных случаев не зарегистрировано;

• против гриппа вакцинировано 101 145 человек

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