За неделю гриппом в Украине заболели 199 тыс. человек, - Минздрав
За прошедшую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели 199 277 человек, из них 39,5% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 тыс. населения, что на 8,6% больше эпидемического порога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
С начала эпидемического сезона по Украине:
• интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% больше аналогичного периода прошлого сезона;
• с 28 сентября по 22 ноября 2020 переболело 3,4% населения страны;
• госпитализированы 1,5% заболевших, из них 7 486 - дети до 17 лет
• летальных случаев не зарегистрировано;
• против гриппа вакцинировано 101 145 человек
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+5 Оксана Фесенко
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+3 Sergii Ustim
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https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko
Чотири кисневих концентратори, придбані Фондом Петра Порошенка спільно з родиною Луценків, отримали у Рівненській центральній міській лікарні. Обладнання медикам передали новообраний міський голова Рівного Олександр Третяк разом з однодумцями
https://twitter.com/i/status/1333774544440582147 https://twitter.com/i/status/1333774544440582147
Хоч від цього вже не помирають і то добре.
Когда же до вас дойдет, что это так не работает?
А тут просто решалово от эфиопа и Билла Гейтса, а не наука.
Теперь понятно почему рассказывают о снижении заболевших вирусом...
Брюки превращаются.. превращаются брюки... Ну вы поняли?
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ещё одно больное вылезло.
Чеснок полезен для организма (а еще полезнее сбалансированное полноценное питание, включая другие фрукты и овощи), но от гриппа он не защитит и не вылечит. Хватить постить доказанную антинаучную хрень.
Кроме короны, других болезней нет!
В Інтосані повіломили, що вакцини нема і,в цьому році, вже не буде, так само й в інших приватних лікарнях Одеси, не кажучі за аптеки...
А Мінздрав рапортує за перевищення апідпорогу...
Що ви зробили, щоби того не сталось???
Хтів жінці зробити, але - дуля з маком... хоч вона більше вдома - це я більш контактую назовні...
В аптеках нема, та вже й дійсно пізно...
Спарва в іншому - йпаний міністр, з головним санітаром та разом з бубочкою, за що кажуть, коли рекомендують робити щеплення від грипу??? - Де ті ВАКЦИНИ???
Средство профилактики гриппа с доказанной эффективностью - вакцины, и они реально работают, в отличие от "народных" методов, которые в лучшем случае не вредят)
Доказательство эффективности - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с большой выборкой, опубликованное с результатами и выкладкой всех исходных данных в уважаемом (очень желательно иностранном) рецензируемом научном издании. А не вот это вот все)
Пользуйтесь таблетками, хуже от них не будет, это точно.
И все в таком духе.