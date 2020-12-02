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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов

Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов

Министерство здравоохранения пока не вносило на рассмотрение правительства предложения по усилению карантина и введению жесткого локдауна в Украине.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я неоднократно говорил, что мы официально сообщаем, мы не менее чем за 7-10 дней скажем о введении локдауна, мы оцениваем эпидемиологическую ситуацию. Основной показатель, который у нас существует для определения этих вещей - это заполнение коек, больниц. Это основной критерий , по которому мы определяемся насчет введения жесткого карантина в Украине", - сказал мининстр.

По словам Степанова, на сегодня Минздрав "не вносил предложения о введении жесткого карантина".

"У нас действуют ограничения, принятые в ноябре - критерий "оранжевого" уровня эпидопасности по всей Украине", - объяснил министр.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
Бздят, изучают общественное мнение...
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02.12.2020 17:13
+3
Чем скорее введут, тем быстрее на Ростов побегут
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02.12.2020 17:25
+2
Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов - Цензор.НЕТ 8386
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02.12.2020 17:07
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Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов - Цензор.НЕТ 8386
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02.12.2020 17:07 Ответить
Вже в Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 17:19 Ответить
7) Пустить гиперлуп
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02.12.2020 17:35 Ответить
7) ликвидировать тебя, гнида, чтобы фигню не постил
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02.12.2020 17:38 Ответить
захлинешься власною злістю
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02.12.2020 20:15 Ответить
Бздят, изучают общественное мнение...
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02.12.2020 17:13 Ответить
Чем скорее введут, тем быстрее на Ростов побегут
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02.12.2020 17:25 Ответить
Это неизбежно . Не введут до Нового Года , введут однозначно после . Но тогда , кислорода и коек для всех не хватит .
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02.12.2020 17:26 Ответить
Про интеллектуальную стерильность власти
Как можно терпеть глупость ?

https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
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02.12.2020 17:34 Ответить
Только комендантский час-для всех.Тогда имеет смысл,а так -понту нет,людей озлобят и все.
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02.12.2020 17:37 Ответить
Надо было школы по домам отпустить - это самое действенное решение .
Школьники не несут по домам вирус
ВО ВСЕ эпидемии гриппа школьников оставляли дома, Почему сейчас они продолжают В помещениях школ учиться - загадка
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02.12.2020 17:37 Ответить
Лучше б отчиталИсь сколько дома с короной Валяются.. даже терапевтЫ. Идиоты.
Конечно если больных не принимать.. А ждать когда он загнется.. Или кислород потребует..
А зачем ждать.. Вот одного не пойму.. Зачем ждать когда сатурация упадет? Когда можно предоставит ь помощь и отправить домой?
В общем страны нет ни хрена нет...
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02.12.2020 17:41 Ответить
 
 