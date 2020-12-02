Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов
Министерство здравоохранения пока не вносило на рассмотрение правительства предложения по усилению карантина и введению жесткого локдауна в Украине.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я неоднократно говорил, что мы официально сообщаем, мы не менее чем за 7-10 дней скажем о введении локдауна, мы оцениваем эпидемиологическую ситуацию. Основной показатель, который у нас существует для определения этих вещей - это заполнение коек, больниц. Это основной критерий , по которому мы определяемся насчет введения жесткого карантина в Украине", - сказал мининстр.
По словам Степанова, на сегодня Минздрав "не вносил предложения о введении жесткого карантина".
"У нас действуют ограничения, принятые в ноябре - критерий "оранжевого" уровня эпидопасности по всей Украине", - объяснил министр.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Как можно терпеть глупость ?
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
Школьники не несут по домам вирус
ВО ВСЕ эпидемии гриппа школьников оставляли дома, Почему сейчас они продолжают В помещениях школ учиться - загадка
Конечно если больных не принимать.. А ждать когда он загнется.. Или кислород потребует..
А зачем ждать.. Вот одного не пойму.. Зачем ждать когда сатурация упадет? Когда можно предоставит ь помощь и отправить домой?
В общем страны нет ни хрена нет...