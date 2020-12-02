Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов

Министерство здравоохранения пока не вносило на рассмотрение правительства предложения по усилению карантина и введению жесткого локдауна в Украине.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я неоднократно говорил, что мы официально сообщаем, мы не менее чем за 7-10 дней скажем о введении локдауна, мы оцениваем эпидемиологическую ситуацию. Основной показатель, который у нас существует для определения этих вещей - это заполнение коек, больниц. Это основной критерий , по которому мы определяемся насчет введения жесткого карантина в Украине", - сказал мининстр.

По словам Степанова, на сегодня Минздрав "не вносил предложения о введении жесткого карантина".

"У нас действуют ограничения, принятые в ноябре - критерий "оранжевого" уровня эпидопасности по всей Украине", - объяснил министр.

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