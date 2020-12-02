УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11532 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 166 12

МОЗ поки не вносило пропозиції щодо введення локдауну, - Степанов

МОЗ поки не вносило пропозиції щодо введення локдауну, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я поки не вносило на розгляд уряду пропозиції щодо посилення карантину і введення жорсткого локдауну в Україні.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я неодноразово говорив, що ми офіційно повідомляємо, ми не менше ніж за 7-10 днів скажемо про введення локдауну, ми оцінюємо епідеміологічну ситуацію. Основний показник, який у нас існує для визначення цих речей - це заповнення ліжок, лікарень. Це основний критерій, за яким ми визначаємося щодо введення жорсткого карантину в Україні", - сказав міністр.

За словами Степанова, на сьогодні МОЗ "не вносило пропозиції про введення жорсткого карантину".

"У нас діють обмеження, прийняті в листопаді – критерій "помаранчевого" рівня епіднебезпеки по всій Україні", - пояснив міністр.

Читайте також: До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Бздят, изучают общественное мнение...
показати весь коментар
02.12.2020 17:13
+3
Чем скорее введут, тем быстрее на Ростов побегут
показати весь коментар
02.12.2020 17:25
+2
Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов - Цензор.НЕТ 8386
показати весь коментар
02.12.2020 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минздрав пока не вносил предложения о введении локдауна, - Степанов - Цензор.НЕТ 8386
показати весь коментар
02.12.2020 17:07 Відповісти
Вже в Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
показати весь коментар
02.12.2020 17:19 Відповісти
7) Пустить гиперлуп
показати весь коментар
02.12.2020 17:35 Відповісти
7) ликвидировать тебя, гнида, чтобы фигню не постил
показати весь коментар
02.12.2020 17:38 Відповісти
захлинешься власною злістю
показати весь коментар
02.12.2020 20:15 Відповісти
Бздят, изучают общественное мнение...
показати весь коментар
02.12.2020 17:13 Відповісти
Чем скорее введут, тем быстрее на Ростов побегут
показати весь коментар
02.12.2020 17:25 Відповісти
Это неизбежно . Не введут до Нового Года , введут однозначно после . Но тогда , кислорода и коек для всех не хватит .
показати весь коментар
02.12.2020 17:26 Відповісти
Про интеллектуальную стерильность власти
Как можно терпеть глупость ?

https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
показати весь коментар
02.12.2020 17:34 Відповісти
Только комендантский час-для всех.Тогда имеет смысл,а так -понту нет,людей озлобят и все.
показати весь коментар
02.12.2020 17:37 Відповісти
Надо было школы по домам отпустить - это самое действенное решение .
Школьники не несут по домам вирус
ВО ВСЕ эпидемии гриппа школьников оставляли дома, Почему сейчас они продолжают В помещениях школ учиться - загадка
показати весь коментар
02.12.2020 17:37 Відповісти
Лучше б отчиталИсь сколько дома с короной Валяются.. даже терапевтЫ. Идиоты.
Конечно если больных не принимать.. А ждать когда он загнется.. Или кислород потребует..
А зачем ждать.. Вот одного не пойму.. Зачем ждать когда сатурация упадет? Когда можно предоставит ь помощь и отправить домой?
В общем страны нет ни хрена нет...
показати весь коментар
02.12.2020 17:41 Відповісти
 
 