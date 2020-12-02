МОЗ поки не вносило пропозиції щодо введення локдауну, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я поки не вносило на розгляд уряду пропозиції щодо посилення карантину і введення жорсткого локдауну в Україні.
Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я неодноразово говорив, що ми офіційно повідомляємо, ми не менше ніж за 7-10 днів скажемо про введення локдауну, ми оцінюємо епідеміологічну ситуацію. Основний показник, який у нас існує для визначення цих речей - це заповнення ліжок, лікарень. Це основний критерій, за яким ми визначаємося щодо введення жорсткого карантину в Україні", - сказав міністр.
За словами Степанова, на сьогодні МОЗ "не вносило пропозиції про введення жорсткого карантину".
"У нас діють обмеження, прийняті в листопаді – критерій "помаранчевого" рівня епіднебезпеки по всій Україні", - пояснив міністр.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Как можно терпеть глупость ?
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
Школьники не несут по домам вирус
ВО ВСЕ эпидемии гриппа школьников оставляли дома, Почему сейчас они продолжают В помещениях школ учиться - загадка
Конечно если больных не принимать.. А ждать когда он загнется.. Или кислород потребует..
А зачем ждать.. Вот одного не пойму.. Зачем ждать когда сатурация упадет? Когда можно предоставит ь помощь и отправить домой?
В общем страны нет ни хрена нет...