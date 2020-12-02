МОЗ поки не вносило пропозиції щодо введення локдауну, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я поки не вносило на розгляд уряду пропозиції щодо посилення карантину і введення жорсткого локдауну в Україні.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я неодноразово говорив, що ми офіційно повідомляємо, ми не менше ніж за 7-10 днів скажемо про введення локдауну, ми оцінюємо епідеміологічну ситуацію. Основний показник, який у нас існує для визначення цих речей - це заповнення ліжок, лікарень. Це основний критерій, за яким ми визначаємося щодо введення жорсткого карантину в Україні", - сказав міністр.

За словами Степанова, на сьогодні МОЗ "не вносило пропозиції про введення жорсткого карантину".

"У нас діють обмеження, прийняті в листопаді – критерій "помаранчевого" рівня епіднебезпеки по всій Україні", - пояснив міністр.

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