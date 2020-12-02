Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно"

Украине сейчас не стоит рассматривать возможность объявления дефолта - у страны для этого нет сценария и инструментов. Ситуация при этом не является критичной.

Об этом в интервью LB заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, считает ли он, что сейчас не стоит рассматривать возможность объявления дефолта, Милованов ответил так: "Даже близко Как это делать? Через какие инструменты? До дефолта еще дожить надо".

По его словам, аналитика по международным и украинских рынков существенно отличается.

"Международные рынки ставят оптимистичные прогнозы по Украине, а внутренние ползут вниз. Это такой эффект. Я не говорю, правильный он или нет. Но рынки изнутри обычно более негативные. Посмотрим. Я пока не считаю, что ситуация критическая. Ее надо отработать, но она не критична", - подвел итог Милованов.

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