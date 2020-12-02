Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно"
Украине сейчас не стоит рассматривать возможность объявления дефолта - у страны для этого нет сценария и инструментов. Ситуация при этом не является критичной.
Об этом в интервью LB заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, считает ли он, что сейчас не стоит рассматривать возможность объявления дефолта, Милованов ответил так: "Даже близко Как это делать? Через какие инструменты? До дефолта еще дожить надо".
По его словам, аналитика по международным и украинских рынков существенно отличается.
"Международные рынки ставят оптимистичные прогнозы по Украине, а внутренние ползут вниз. Это такой эффект. Я не говорю, правильный он или нет. Но рынки изнутри обычно более негативные. Посмотрим. Я пока не считаю, что ситуация критическая. Ее надо отработать, но она не критична", - подвел итог Милованов.
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А здесь сказал завуалировано: что он, мол, теперь не просто так, а советник самого ермака. Произнесет очередной бред, но вьі же знаете что с дебила взятки гладки
Ххххххххххххххххххх
По его словам, аналитика по международным и украинских рынков существенно отличается.Источник: https://censor.net/ru/n3234629
Хххххххххххххххххх
кроме его весеннего признания:"Да, я дебил. Считаю что инцендент исчерпан"
Они просто будут задерживать выплаты, на многие месяцы задерживать.
Они просто не будут выполнять финасовых бюджетных обязательств.
Как в 90-е.
банидтам хорошо жилось в 90-е, а Слуги Народа - это гопники и бандиты.
А зараз ЩО ???
Об'єктивно, ситуація в державі погіршується.
Он их ел!
Може, досить?!
"Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренне радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны.
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы, кажется, про@@@ли*..."© (А.Лаэртский)
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про@@@ли* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
У каждого чинуши есть запасной аэродром в ЕС or USA..
😎
Официального дефолта не будет объявлено.
Просто не будут выпонять бюджетные финасовые обязательства, а это не дефолт, это просто задержка выплат, просто оставят всех бюджетников, вклчая армию, без денег.
Но это же "семечки"?
Ведь себе Слуги Народа платят зарплаты и премии?
Ведь себе они платят?
Источник: https://censor.net/ru/n3234629
Да зачем же официально объявлять дефолт, зайчики зелененькие?
Когда технический дефолт уже состоялся.
"Ситуация при этом не является критичной" - конечно, нет.
Просто вы, зайчики зеленые, будете "жонглировать" имеющимися в Казначействе денюжками, перебрасывая их "с карточки на карточку" и задерживая выплаты зарплат бюджетникам, не выполняя бюджетных финасовых обязательств, зато выплачивавая себе, любимым, премии, как лучшим цЫркачам.