Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба"
Україні зараз не варто розглядати можливість оголошення дефолту - у країни для цього немає сценарію й інструментів. Ситуація при цьому не є критичною.
Про це в інтерв'ю LB заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи вважає він, що зараз не варто розглядати можливість оголошення дефолту, Милованов відповів так: "Навіть близько. Як це робити? Через які інструменти? До дефолту ще дожити треба".
За його словами, аналітика з міжнародних і українських ринків суттєво відрізняється.
"Міжнародні ринки ставлять оптимістичні прогнози по Україні, а внутрішні повзуть вниз. Це такий ефект. Я не кажу, правильний він чи ні. Але ринки зсередини зазвичай більш негативні. Подивимося. Я поки не вважаю, що ситуація критична. Її треба відпрацювати, але вона не критична", - підвів підсумок Милованов.
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А здесь сказал завуалировано: что он, мол, теперь не просто так, а советник самого ермака. Произнесет очередной бред, но вьі же знаете что с дебила взятки гладки
Ххххххххххххххххххх
По его словам, аналитика по международным и украинских рынков существенно отличается.Источник: https://censor.net/ru/n3234629
Хххххххххххххххххх
кроме его весеннего признания:"Да, я дебил. Считаю что инцендент исчерпан"
Они просто будут задерживать выплаты, на многие месяцы задерживать.
Они просто не будут выполнять финасовых бюджетных обязательств.
Как в 90-е.
банидтам хорошо жилось в 90-е, а Слуги Народа - это гопники и бандиты.
А зараз ЩО ???
Об'єктивно, ситуація в державі погіршується.
Он их ел!
Може, досить?!
"Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренне радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны.
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы, кажется, про@@@ли*..."© (А.Лаэртский)
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про@@@ли* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
У каждого чинуши есть запасной аэродром в ЕС or USA..
😎
Официального дефолта не будет объявлено.
Просто не будут выпонять бюджетные финасовые обязательства, а это не дефолт, это просто задержка выплат, просто оставят всех бюджетников, вклчая армию, без денег.
Но это же "семечки"?
Ведь себе Слуги Народа платят зарплаты и премии?
Ведь себе они платят?
Источник: https://censor.net/ru/n3234629
Да зачем же официально объявлять дефолт, зайчики зелененькие?
Когда технический дефолт уже состоялся.
"Ситуация при этом не является критичной" - конечно, нет.
Просто вы, зайчики зеленые, будете "жонглировать" имеющимися в Казначействе денюжками, перебрасывая их "с карточки на карточку" и задерживая выплаты зарплат бюджетникам, не выполняя бюджетных финасовых обязательств, зато выплачивавая себе, любимым, премии, как лучшим цЫркачам.