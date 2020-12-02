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Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба"

Радник глави ОП Милованов:

Україні зараз не варто розглядати можливість оголошення дефолту - у країни для цього немає сценарію й інструментів. Ситуація при цьому не є критичною.

Про це в інтерв'ю LB заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи вважає він, що зараз не варто розглядати можливість оголошення дефолту, Милованов відповів так: "Навіть близько. Як це робити? Через які інструменти? До дефолту ще дожити треба".

За його словами, аналітика з міжнародних і українських ринків суттєво відрізняється.

"Міжнародні ринки ставлять оптимістичні прогнози по Україні, а внутрішні повзуть вниз. Це такий ефект. Я не кажу, правильний він чи ні. Але ринки зсередини зазвичай більш негативні. Подивимося. Я поки не вважаю, що ситуація критична. Її треба відпрацювати, але вона не критична", - підвів підсумок Милованов.

Читайте також: Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: 

дефолт (204) Милованов Тимофій (415)


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Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно" - Цензор.НЕТ 8982Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно" - Цензор.НЕТ 3742
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02.12.2020 19:47
+14
Це тактика зе, готують до неминучого.
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02.12.2020 19:48
+11
Бубочке не нужен ни сценарий, ни инструменты (кроме одного), он симпровизирует дефолт, а друганы помогут.
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02.12.2020 19:43
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Бубочке не нужен ни сценарий, ни инструменты (кроме одного), он симпровизирует дефолт, а друганы помогут.
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02.12.2020 19:43 Відповісти
Дожились зеленые идиоты, что не могут даже до дефолта дожить.
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02.12.2020 20:15 Відповісти
А этот сброд ,который выбрал мразей зеленых ,понимает ,что со страной сделали или нет.
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03.12.2020 07:39 Відповісти
Нет, не понимают. Они, по мнению зе!, все делают правильно, т.е. "исправляют" то, что Порошенко "накуролесил"! Во всяком случае, два известных мне дебила, голосовавших за зе! , думают именно так.
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03.12.2020 09:50 Відповісти
Оп як я й казав, дефолт це вже неплохо і до нього дожить еще надо, скоро таких вьюх буде масса.
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02.12.2020 19:44 Відповісти
А вот тут не понятно было - это он нас пугает или утешает?
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02.12.2020 19:45 Відповісти
Це тактика зе, готують до неминучого.
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02.12.2020 19:48 Відповісти
Он иносказательно сказал что он дебил
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02.12.2020 19:53 Відповісти
Он и так говорил что он дебил))))😂
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02.12.2020 19:59 Відповісти
То он говорил открьітьім текстом чтобьі не гневить беню.
А здесь сказал завуалировано: что он, мол, теперь не просто так, а советник самого ермака. Произнесет очередной бред, но вьі же знаете что с дебила взятки гладки
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02.12.2020 20:31 Відповісти
Так и что ж он тогда может умного сказать с таким критическим мнением о себе? Сценарий дефолта прописан ещё более года назад и поэтапно исполняется.
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02.12.2020 20:55 Відповісти
Думаете? Мне почему-то показалось, что он открытым текстом сказал, что их избиратели лохи и могут идти лесом.
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02.12.2020 20:10 Відповісти
Ну... мне, учитьівая вот ети его слова, ничего не показалось
Ххххххххххххххххххх
По его словам, аналитика по международным и украинских рынков существенно отличается.Источник: https://censor.net/ru/n3234629
Хххххххххххххххххх
кроме его весеннего признания:"Да, я дебил. Считаю что инцендент исчерпан"
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02.12.2020 20:36 Відповісти
Ну если от этого легче - считайте дебилом его.
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02.12.2020 21:04 Відповісти
Ну не вас же. Хоть мне от етого и не легче
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02.12.2020 22:02 Відповісти
Огорчу наверное, но за дебилов этот кадр держит всю страну.
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02.12.2020 22:32 Відповісти
Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно" - Цензор.НЕТ 8982Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно" - Цензор.НЕТ 3742
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02.12.2020 19:47 Відповісти
его зеленая ослорожа уже в айфон не влазит.Скоро оно уже будет широкоформатной камерой видосы пилить...
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02.12.2020 20:45 Відповісти
А цей хлопець, який розмовляв з клоуном -- загинув... Хотілося б знати. як загинув, при яких обставинах.
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02.12.2020 21:08 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3218491/pomer_veteran_ato_denys_yantar_yakyyi_publichno_sperechavsya_iz_zelenskym_na_donbasi
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03.12.2020 01:19 Відповісти
до дефолта -дожить, до кладбища - доползти
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02.12.2020 19:48 Відповісти
Правительство с циничным смехом сообщает гражданам, что дефолт им не грозит - они раньше сдохнут от эпидемии. "Не падайте духом, - говорит Милованов, - до дефолта доживут не все!". Кличко бы выразился изящнее: "В дефолт не всякий каждый сможет."
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02.12.2020 19:50 Відповісти
Та с такой гоп-компахой и с таким как ты---сказавшим это, мы не только до дефолта дотянем, мы и ноги свои также протянем---******* ты траншейное.
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02.12.2020 19:50 Відповісти
Дожили, мля! Мечта зелёных идиотов -дожить до дефолта, как завещала баба бэня! А нариду, который за этих уродов голосовал, шо делать?! Ну, если в рифму, то пердеть да бегать!)))
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02.12.2020 19:52 Відповісти
Ага. Дефолт приближается.
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02.12.2020 19:53 Відповісти
Свято наближається
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02.12.2020 19:55 Відповісти
оптимистичненько так...живенько )))
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02.12.2020 19:53 Відповісти
Сміятися чи плакати...
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02.12.2020 19:55 Відповісти
сушить сухари ...)))
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02.12.2020 19:59 Відповісти
Дожившие до дефолта позавидуют не дожившим
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02.12.2020 19:55 Відповісти
так є ще запаси нацбанку які при баризі гарно накоплені. тож на рік їм вистачить
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02.12.2020 19:56 Відповісти
Понятно, зекретин еще сценарий не накалякал
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02.12.2020 19:57 Відповісти
Сценарій був накаляканий ще до виборів і успішно втілюється в життя.
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02.12.2020 21:14 Відповісти
З пліснявою при владі,
Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба" - Цензор.НЕТ 42
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02.12.2020 19:57 Відповісти
скажите - а если что , зЭлю по фЭйсу бить будут - или как всегда....- лохам и гоям скажут что виной всему Пандемия и Мировой кризис...
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02.12.2020 19:58 Відповісти
Битым не спится, у них дефолт?
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02.12.2020 20:00 Відповісти
Молчи, Милованов....... Может за умного сойдешь......... просто молчи, от слова - совсем. Для суверенного дефолта - один механизм и инструмент. Не иметь денег платить по долгам и отказаться от выплат, неужели даже это в Трускавце вам не рассказали?
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02.12.2020 20:08 Відповісти
Они не будут объявлять официальный дефолт.
Они просто будут задерживать выплаты, на многие месяцы задерживать.
Они просто не будут выполнять финасовых бюджетных обязательств.
Как в 90-е.
банидтам хорошо жилось в 90-е, а Слуги Народа - это гопники и бандиты.
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03.12.2020 08:05 Відповісти
Это угроза?
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02.12.2020 20:11 Відповісти
это Порошенко загнал все в минуса. Бггг
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02.12.2020 20:15 Відповісти
Раніше при владі були професійні люд. Вони будували країну, рухали нас на захід.
А зараз ЩО ???
Об'єктивно, ситуація в державі погіршується.
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02.12.2020 20:26 Відповісти
Швиденько так зелені довели країну.. І це, коли з рашкою відносне затишшя
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02.12.2020 20:13 Відповісти
"Международные рынки ставят оптимистичные прогнозы по Украине,(МВФ и остальные международные финансовые рынки "оптимистично" отказали Украине в предоставлении финансовой поддержки))) а внутренние ползут вниз. Это такой эффект. Я не говорю, правильный он или нет. Но рынки изнутри обычно более негативные. потому они негативные внутри.что негативное отношение международных кредиторов к Украине и ее власти,доверия нет
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02.12.2020 20:15 Відповісти
Західних інвесторів витісняють і не допускають до бізнесу.
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02.12.2020 21:18 Відповісти
як можна витіснити тих "західних" інвесторів,котрих в Україні майже немає???
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02.12.2020 22:14 Відповісти
Похоже, Гураинек косяки не курил.
Он их ел!
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02.12.2020 20:17 Відповісти
Просто хочется проснуться, и не видеть больше ваших рыл!
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02.12.2020 20:24 Відповісти
не все доживут до дефолта...
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02.12.2020 20:27 Відповісти
Боже! Я не знаю, шо таке "інтелектуальний локдаун", але, завдяки даунам, я живу в ньому вже другий рік.
Може, досить?!
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02.12.2020 20:29 Відповісти
Кому?
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02.12.2020 20:32 Відповісти
Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба" - Цензор.НЕТ 5673
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02.12.2020 20:35 Відповісти
кто там?
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02.12.2020 20:45 Відповісти
Ну вот точно про МиКлована:

"Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренне радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны.
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы, кажется, про@@@ли*..."© (А.Лаэртский)
------------------------------------------------------------
про@@@ли* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
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02.12.2020 20:47 Відповісти
Аггга...
У каждого чинуши есть запасной аэродром в ЕС or USA..
😎
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02.12.2020 20:47 Відповісти
с лета прошлого года обвалить евро с 26.5 на 34.5 - на 8 грн. и некритично? Клонируйте меня - я всех клоунов в Украине перевешаю и у меня не будет не одного олигарха!
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02.12.2020 21:04 Відповісти
И вопрос - как этот у **** (дебил) до сих пор жив как советник?
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02.12.2020 21:06 Відповісти
Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба" - Цензор.НЕТ 6652
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02.12.2020 21:09 Відповісти
Да будет этот дефолт, будет. И не спасут никакие кредиты МВФ. При таком правлении бездарном он должен был случиться уже давно.
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02.12.2020 21:26 Відповісти
Какой еще дефолт. Отобрать у бени украденное и ни дефолта не нужно ни кредитов.
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02.12.2020 22:05 Відповісти
ну они то доживут с зп 300к
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02.12.2020 22:10 Відповісти
Вот сразу видно человека понимающего, разбирающегося в вопросе
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03.12.2020 08:03 Відповісти
ЗЕ+КО намного хуже Яныка. Непонятно куда смотрят активисты. Или все они уже на содержании у КО?
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02.12.2020 22:12 Відповісти
Кто-нибудь понял суть сказанного? Какой-то набор бессмысленных фраз.
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02.12.2020 22:46 Відповісти
Да что тут понимать.
Официального дефолта не будет объявлено.
Просто не будут выпонять бюджетные финасовые обязательства, а это не дефолт, это просто задержка выплат, просто оставят всех бюджетников, вклчая армию, без денег.
Но это же "семечки"?
Ведь себе Слуги Народа платят зарплаты и премии?
Ведь себе они платят?
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03.12.2020 08:02 Відповісти
Назвати дефіцит бюджету інструментом може тільки професор-макроекономіст. Я б сказав, представник гайдаровської школи економічного екстремізму.
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02.12.2020 22:57 Відповісти
Для них дефіцит бюджету -- це один із інструментів операції по знищенню незалежності. Ще є інструмент міжнародної дискредитації, інструмент знищення армії, інструмент руйнації економіки, тощо.
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03.12.2020 07:23 Відповісти
Вброс чтобы украинцы привыкли к мысли о Дефолте. Обычная операция спецслужб россии.
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02.12.2020 23:00 Відповісти
Тактика множества маленьких порезов по замыслу создателей приведет Украину к краху. При этом, осознают ли действующие лица в чем принимают участие, или используются вслепую, не столь важно. Важен результат.
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03.12.2020 07:32 Відповісти
"Украине сейчас не стоит рассматривать возможность объявления дефолта - у страны для этого нет сценария и инструментов. Ситуация при этом не является критичной."
Источник: https://censor.net/ru/n3234629

Да зачем же официально объявлять дефолт, зайчики зелененькие?
Когда технический дефолт уже состоялся.

"Ситуация при этом не является критичной" - конечно, нет.
Просто вы, зайчики зеленые, будете "жонглировать" имеющимися в Казначействе денюжками, перебрасывая их "с карточки на карточку" и задерживая выплаты зарплат бюджетникам, не выполняя бюджетных финасовых обязательств, зато выплачивавая себе, любимым, премии, как лучшим цЫркачам.
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03.12.2020 07:59 Відповісти
 
 