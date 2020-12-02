Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба"

Україні зараз не варто розглядати можливість оголошення дефолту - у країни для цього немає сценарію й інструментів. Ситуація при цьому не є критичною.

Про це в інтерв'ю LB заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи вважає він, що зараз не варто розглядати можливість оголошення дефолту, Милованов відповів так: "Навіть близько. Як це робити? Через які інструменти? До дефолту ще дожити треба".

За його словами, аналітика з міжнародних і українських ринків суттєво відрізняється.

"Міжнародні ринки ставлять оптимістичні прогнози по Україні, а внутрішні повзуть вниз. Це такий ефект. Я не кажу, правильний він чи ні. Але ринки зсередини зазвичай більш негативні. Подивимося. Я поки не вважаю, що ситуація критична. Її треба відпрацювати, але вона не критична", - підвів підсумок Милованов.

Читайте також: Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев