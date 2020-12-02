Шмыгаль об отставке Степанова: "Во время боя менять человека некорректно"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
Шмыгаль прокомментировал информацию СМИ о планах назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко на место Степанова следующим образом:
"В принципе любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется оставить свою должность. Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду".
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все одно вже давно ніхто нічого не контролює.
Зє - лоХіка...
Ххххххххххххххххххх
Чего, чмо по имени шмигаль? Тьі в армии служило, говно? Тьі в курсе что такое резерв, что им меняют тех, кто етой заменьі потребує иначе исход боя будет предрешен?
Уже не кидался бьі, гомосексуалист, терминами в коих как свиня в апельсинах
Тобто, хай його вже вбивають ?
Ты в бое был, что такой маразм несешь?
Во время боя наоборот, быстро меняются не справившиеся командиры! тк каждая ошибка - это чья то жизнь!!!!