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Шмигаль про відставку Степанова: "Під час бою міняти людину некоректно"

Шмигаль про відставку Степанова:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підтвердив чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

Шмигаль прокоментував інформацію ЗМІ про плани призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на місце Степанова так:

"У принципі будь-який міністр, включно з прем'єром, має розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду. Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на нього з приводу можливої ​​відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду".

Читайте також: "Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо

Автор: 

відставка (1459) Степанов Максим (2196) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+14
це той брат, який загинув в АТО..... а потім воскрес?
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02.12.2020 20:38
+12
Где вы видели бой? Больной на голову, что ли? Бездействие везде, не понимание ничего, какой бой, плывете куда занесет, рулевого нет, весел нет и все прогнившее. Почитай Дон - Кихота. Хотя бы для начала.
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02.12.2020 20:42
+9
Так ви ж весною в карантин якраз поміняли Ємця на Степанова
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02.12.2020 20:44
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Во истину пи*дабол. Мне кажется его надо на психиатрическую экспертизу, он паталогический лжец как минимум
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02.12.2020 20:50 Відповісти
Так і хочеться сказити Шмигалю: "Злазьте з кобили - вона здохла".
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02.12.2020 20:46 Відповісти
Шо вони курять? Шмыгаль об отставке Степанова: "Во время боя менять человека некорректно" - Цензор.НЕТ 8678
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02.12.2020 20:48 Відповісти
во время боя загнанных коней пристреливают
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02.12.2020 20:50 Відповісти
А вот в 2019 гоуд, во время боя, определённый контингент и потенциальные клиенты психиатров, психотерапевтов и психологов, поменяли ПОРОХ на ваЗЕлин.
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02.12.2020 20:58 Відповісти
Асфальта баятца-по нему не хадить!
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02.12.2020 21:01 Відповісти
а є різниця чи є ці два деятеля на роботі чи немає?
все одно вже давно ніхто нічого не контролює.
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02.12.2020 21:06 Відповісти
Звичайно, є різниця. Коли їх немає -- тоді набагато краще.
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03.12.2020 13:34 Відповісти
Чувак готовит Новогодний сюрприз... 100 000 короносбесившихся 31 декабря...
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02.12.2020 21:09 Відповісти
Про коней на переправе уже было, про рекордсмена в борьбе с КОВИД тоже.. Высказывание Шмыргаля противоречит здравой логике. Если полководец облажался. его или понижают, или расстреливают по приговору трибунала
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02.12.2020 21:12 Відповісти
Навіть, якщо по своїх шмаляє???
Зє - лоХіка...
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02.12.2020 21:18 Відповісти
Уявіть собі боксерський ринг,на якому за всіма правилами є три діючі особи:два бійця і рефері.Бійці в даному випадку Ковід проти Медицини.Степанов мав би бути рефері,який має право сказати брек і розтягнути бійців по протилежних сторонах рингу.Але він чомусь взяв на себе роль електронного табла,яке просто висвічує рахунок.А так як рефері на рингу нема,бо бокс перетворився на бій без правил,де медицина,явно не дає собі ради.
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02.12.2020 21:24 Відповісти
Шмигаль про відставку Степанова: "Під час бою міняти людину некоректно" - Цензор.НЕТ 401
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02.12.2020 21:28 Відповісти
Ну тоді тягайте за собою цього 2х сотого, по всьому ПОЛЮБОЯ...
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02.12.2020 21:30 Відповісти
Во время боя менять человека некорректно, Источник: https://censor.net/ru/n3234640
Ххххххххххххххххххх
Чего, чмо по имени шмигаль? Тьі в армии служило, говно? Тьі в курсе что такое резерв, что им меняют тех, кто етой заменьі потребує иначе исход боя будет предрешен?
Уже не кидался бьі, гомосексуалист, терминами в коих как свиня в апельсинах
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02.12.2020 21:33 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234640/shmygal_ob_otstavke_stepanova_vo_vremya_boya_menyat_cheloveka_nekorrektno...это скажи 73% из 43% проголосовавших, которые вовремя войны поменяли Главнокомандующего
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02.12.2020 21:37 Відповісти
"Во время боя менять человека некорректно"

Тобто, хай його вже вбивають ?
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02.12.2020 21:42 Відповісти
шмигаль.. чи як тебе там по настоящему...запомни морадер під час бою зрадників рострілюють без суда...добре запомни...
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02.12.2020 21:43 Відповісти
прибирати треба шмигаля, степанова і ляшка також... Навіть не знаю, кого там лишити можна - адже жодної людини там немає...
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02.12.2020 22:10 Відповісти
Степанов ранен в голову "во время боя" . Санитара сюда, на вынос его.. И Шмыгаля тож
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02.12.2020 22:20 Відповісти
Генпрокурору пусть это же скажет. 73 уже это поняли, а генпрокурор ещё нет. Про президента молчу - там мозгу πзда.
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02.12.2020 22:57 Відповісти
А менять главнокомандующего во время войны было корректно ???
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03.12.2020 01:49 Відповісти
Так степанов, "лошадь" или "человек"? =)
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03.12.2020 09:52 Відповісти
Друг, оставь покурить. А в ответ - тишина... Он вчера не вернулся из боя. (В. Высоцкий) Друг, оставь косячок. А в ответ -пшол ты нах! Так грызется ЗЕленая свора.
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03.12.2020 12:47 Відповісти
ИДИОТ!
Ты в бое был, что такой маразм несешь?
Во время боя наоборот, быстро меняются не справившиеся командиры! тк каждая ошибка - это чья то жизнь!!!!
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03.12.2020 13:17 Відповісти
шмыгаля жида вонючего повесить за яйца на ёлку местоиггушки а также зеленского порошенко
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03.12.2020 14:53 Відповісти
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