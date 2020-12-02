Шмигаль про відставку Степанова: "Під час бою міняти людину некоректно"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підтвердив чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".
Шмигаль прокоментував інформацію ЗМІ про плани призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на місце Степанова так:
"У принципі будь-який міністр, включно з прем'єром, має розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду. Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на нього з приводу можливої відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду".
Топ коментарі
+14 SANDY
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Ххххххххххххххххххх
Чего, чмо по имени шмигаль? Тьі в армии служило, говно? Тьі в курсе что такое резерв, что им меняют тех, кто етой заменьі потребує иначе исход боя будет предрешен?
Уже не кидался бьі, гомосексуалист, терминами в коих как свиня в апельсинах
Тобто, хай його вже вбивають ?
Ты в бое был, что такой маразм несешь?
Во время боя наоборот, быстро меняются не справившиеся командиры! тк каждая ошибка - это чья то жизнь!!!!