Шмигаль про відставку Степанова: "Під час бою міняти людину некоректно"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підтвердив чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

Шмигаль прокоментував інформацію ЗМІ про плани призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на місце Степанова так:

"У принципі будь-який міністр, включно з прем'єром, має розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду. Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на нього з приводу можливої ​​відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду".

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