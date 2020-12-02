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Лига чемпионов: "Динамо" на выезде проиграло "Ювентусу"

Лига чемпионов:

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Турине проиграло "Ювентусу" со счетом 0:3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко (Караваев, 84), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 72), Шапаренко, Цыганков, Родригес (Де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)

"Ювентус": Щесны, Демирал (Драгузин, 68), де Лигт, Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Рэмзи (Бернардески, 62), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората

Голы у "Ювентуса" на счету Кьезы (21 минута), Роналду(57) и Мораты (66).

Читайте также: "Динамо" проиграло дома стартовый матч в Лиге чемпионов "Ювентусу"

В другом поединке группы G венгерский "Ференцварош" в Будапеште проиграл испанской "Барселоне" - 0:3.

Турнирное положение: "Барселона" - 15 очков, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" проведет 8 декабря в Киеве против "Ференцвароша".

Также читайте: Лига чемпионов: "Динамо" на выезде на последних минутах упускает победу над венгерским "Ференцварошем"

Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+7
у великои команди був тоді великий тренер - Валерий Васильoвич Лобановський..
нема тренера? - нема команди.... сіркусня не розглядуеться.
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03.12.2020 02:51
+6
Суркисы УБИЛИ великую команду !
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03.12.2020 00:15
+6
стабільність- ознака класу...
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03.12.2020 02:21
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02.12.2020 23:58 Ответить
Тут без варіантів. Боротьба з Ференцварошем за 3-е місце, як всі і гадали. Щоб грати з Юве та Барсою на одному рівні, треба щоб рівень внутрішньої першості був на порядок вищий. Але, як казав Кравчук, "маємо те, що маємо"...
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02.12.2020 23:58 Ответить
Ага, расскажи это болельщикам Шахтёра, после вчерашнего матча с Реалом...
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03.12.2020 01:30 Ответить
нищівна поразка
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03.12.2020 00:03 Ответить
Але яке мережево атак!!! Уууаа канфэтка, да?
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03.12.2020 00:03 Ответить
Ну,шо сказать?!
Жопа она и в Африке жопа.
Надо возвращать кубок интертото.
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03.12.2020 00:10 Ответить
ЛЕ-наше всё.
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03.12.2020 00:11 Ответить
Суркисы УБИЛИ великую команду !
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03.12.2020 00:15 Ответить
у великои команди був тоді великий тренер - Валерий Васильoвич Лобановський..
нема тренера? - нема команди.... сіркусня не розглядуеться.
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03.12.2020 02:51 Ответить
Чуть ли не силой сгоняли со всей Украины игроков ,дарили машины ,квартиры в Киеве , команда строилась искусственно из под палки ,детские академии мертвые ,о каком величии вы говорите. Великие команды это Реал ,Барса ,Ливерпуль и тд .
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03.12.2020 07:52 Ответить
Краще дивись хокей. 2 Кубка Кубків+суперкубок, три золотих м"ячі, Тотальний футбол Лобановського, в який зараз грає весь світ - це тільки щодо світових надбань. В совку Динамо було першим по всім показникам. Дивись хокей.
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03.12.2020 09:25 Ответить
https://football-fun.ru/club/barselona/achievements читай овца ,не два а двадцать европейских кубков ,в десять раз больше .Думаю ума хватит набрать достижения Ливерпуля ,Реала и тд. Вот где гранды Мирового футбола .Смотри настольный тенис и в перерыв дрочи на динамо
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04.12.2020 08:04 Ответить
забули коли був Лобановський і Динамо у насильнішому на тот момент складав все рівно розгромно програло тому ж Ювентусу 1-4 в 1998 році в Київі лише на виїзді буда 1-1 і розцінювалася як сенсація тому що у Юве сільки ударів моментів було а Динамо стояло насмерть і ледве 1-1 ніколи у нас Юве не було перемог нажаль
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03.12.2020 08:00 Ответить
Вася Рац, Яковенко в полузащите...
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03.12.2020 04:07 Ответить
Онищенко опять же - та мы тотализатор скидывались не на выиграет ли Динамо,
а на хто первый гол забьет.
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03.12.2020 04:14 Ответить
Помню, как Яковенко в первый раз вышел на поле за Динамо.
Не все у него получалось. Но комментатор сказал, что Яковенко футболист очень способный и у него все впереди.
Как в воду смотрел!
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03.12.2020 08:22 Ответить
мне очень нравилась игра Яковенко - рассыпал слева направо,
тока берите и заносите,
в его игре всегда была мысль, а ето в конечном счете то шо мы ценим в футболе.
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03.12.2020 08:38 Ответить
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+1976+images&sa=X&ved=2ahUKEwiPqdiEnbHtAhVESzABHdt0DcAQ7Al6BAgHEAo&biw=1920&bih=947 Dинамо Kиев состав 1976

наслаждайтесь, вспоминайте...
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03.12.2020 08:55 Ответить
А Виктор Серебрянников со своим коронным ударом со штрафного - "дуга Серебрянникова"?
Все команды знали, как и куда он будет бить. Ставили большую стенку, вратарь становился вроде бы в нужную точку, но мяч по немыслимой траектории все равно залетал, пикируя, под перекладину ворот.
https://gazeta.ua/ru/articles/sports-newspaper/_serebryannikov-bil-shtrafnye-kak-penalti/593310
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03.12.2020 08:37 Ответить
Динамо 1976 - ето моя команда...
вечно качающийся на лавке Лобан - андреналин у него через край пер...
та шо тут....
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03.12.2020 08:48 Ответить
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03.12.2020 11:03 Ответить
Повезло в этом сезоне ДК со спаринг партнерами в ЛЧ - все нормально, ставим игру и набираемся опыта.. и главное не обосраться с клубом Реброва в последнем туре...
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03.12.2020 00:17 Ответить
Так!


Ще не вечір ..
А вище власного *уя не скочиш
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03.12.2020 05:52 Ответить
Несподіванно
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03.12.2020 00:29 Ответить
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03.12.2020 00:51 Ответить
стабільність- ознака класу...
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03.12.2020 02:21 Ответить
може сиркусню на поляну? - та все повиграе...
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03.12.2020 02:44 Ответить
Забавная ситуация по групам. Динамо в теории может с 2 очками занять третье место и выйти в Лигу Европы, а Шахтер с 7 очками оказаться последним и пролететь.
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03.12.2020 03:19 Ответить
Браты Суркисы в трауре...
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03.12.2020 05:13 Ответить
Может кто не знает, при Лобановском тоже проигрывали Ювентусу в Киеве 1-4, так что ничего удивительного тут нет. В топ командах играют лучшие из лучших, а у нас пацанва, которая сидит на хороших зарплатах, ездит на крутых тачках, шляется по ночным клубам. Жизнь удалась.
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03.12.2020 07:08 Ответить
Если кто не знает.
Гиоане, с передач которого Ювентус забил 4 мяча, после матча поместили в психушку.
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03.12.2020 07:49 Ответить
Для особо одаренных "знатоков" напишу, что на тот момент никаких гиоане в ДК не было, Тиберио появился в Киеве позже, а вот ц.з. Беженар просто "исчез" после того матча. Если кому интересно как забивали нам итальянцы, посмотрите - это классика.
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03.12.2020 15:14 Ответить
Сравнивать Динамо времен Лобановского и єто позорное убожество последних лет смешно. Динамо времен Лобановского хоть и проигрьівало Ювентусу, но у него бьіл потенциал вьіигрьівать игрьі с такими соперниками, даже с такими как Реал, Барселона и т.д. У ньінешнего Динамо нет никакого потенциала, єто команда без перспектив, и так будет продолжаться пока клуб принадлежит суркисам.
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03.12.2020 14:46 Ответить
Я ненавижу суркисов, но он принадлежал им и во времена громких побед в 90-х.
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03.12.2020 15:19 Ответить
В 90-х у Динамо еще бьіл запас прочности, заложенньій в предьідущие годьі, и один из величайших украинских тренеров. Но за 2 десятилетия примитивного и бандитского менеджмента суркисьі таки сделали посмешище из когда то лучшего футбольного клуба Украиньі
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03.12.2020 21:55 Ответить
все як завжди останніх 3 роки. буяльский впирається лобом в захисників, пас через раз, відсутній лівий фланг- Миколенко в центрі, бо немає центральних захисників, Бущан боїться відступити від лінії воріт на 5-6 метрів, на перехватах флангових атак абсолютний ноль, школа Шовковського. А півзахист- один тренер ( Міхелс) сказав-покажи мені свій півзахист і я скажу яка в тебе команда. Про півзахист Динамо нема чого говорити, ходять з виглядом Нінковича ні паса ні відбору, ні переривання атаки, абсолютно відсутній будь-який пресинг. І жодного форварда немає. Вже ставлять форвардом футбольне чудо - Гармаша. Просвіту не має, румун не поможе.
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03.12.2020 07:55 Ответить
Если "Шахтеру" проиграли с таким же счетом, то чего ожидать в еврокубках.
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03.12.2020 08:53 Ответить
 
 