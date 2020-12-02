Лига чемпионов: "Динамо" на выезде проиграло "Ювентусу"

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Турине проиграло "Ювентусу" со счетом 0:3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко (Караваев, 84), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 72), Шапаренко, Цыганков, Родригес (Де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)

"Ювентус": Щесны, Демирал (Драгузин, 68), де Лигт, Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Рэмзи (Бернардески, 62), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората

Голы у "Ювентуса" на счету Кьезы (21 минута), Роналду(57) и Мораты (66).

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В другом поединке группы G венгерский "Ференцварош" в Будапеште проиграл испанской "Барселоне" - 0:3.

Турнирное положение: "Барселона" - 15 очков, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" проведет 8 декабря в Киеве против "Ференцвароша".

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