Лига чемпионов: "Динамо" на выезде проиграло "Ювентусу"
В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Турине проиграло "Ювентусу" со счетом 0:3.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко (Караваев, 84), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 72), Шапаренко, Цыганков, Родригес (Де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)
"Ювентус": Щесны, Демирал (Драгузин, 68), де Лигт, Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Рэмзи (Бернардески, 62), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората
Голы у "Ювентуса" на счету Кьезы (21 минута), Роналду(57) и Мораты (66).
В другом поединке группы G венгерский "Ференцварош" в Будапеште проиграл испанской "Барселоне" - 0:3.
Турнирное положение: "Барселона" - 15 очков, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.
Заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" проведет 8 декабря в Киеве против "Ференцвароша".
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Жопа она и в Африке жопа.
Надо возвращать кубок интертото.
нема тренера? - нема команди.... сіркусня не розглядуеться.
а на хто первый гол забьет.
Не все у него получалось. Но комментатор сказал, что Яковенко футболист очень способный и у него все впереди.
Как в воду смотрел!
тока берите и заносите,
в его игре всегда была мысль, а ето в конечном счете то шо мы ценим в футболе.
наслаждайтесь, вспоминайте...
Все команды знали, как и куда он будет бить. Ставили большую стенку, вратарь становился вроде бы в нужную точку, но мяч по немыслимой траектории все равно залетал, пикируя, под перекладину ворот.
https://gazeta.ua/ru/articles/sports-newspaper/_serebryannikov-bil-shtrafnye-kak-penalti/593310
вечно качающийся на лавке Лобан - андреналин у него через край пер...
та шо тут....
Ще не вечір ..
А вище власного *уя не скочиш
Гиоане, с передач которого Ювентус забил 4 мяча, после матча поместили в психушку.