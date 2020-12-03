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Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді програло "Ювентусу"

Ліга чемпіонів:

У матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Турині програло "Ювентусу" з рахунком 0:3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко (Караваєв, 84), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 72), Шапаренко, Циганков, Родрігес (Де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)

"Ювентус": Щесни, Демірал (Драгузін, 68), де Лігт, Бонуччі (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Ремзі (Бернардескі, 62), Маккенні, К'єза (Кулусевскі, 76), Роналду, Мората

Голи у "Ювентуса" на рахунку К'єза (21 хвилина), Роналду (57) і Мората (66).

Читайте також: У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" вдруге переміг мадридський "Реал"

В іншому поєдинку групи G угорський "Ференцварош" в Будапешті програв іспанській "Барселоні" - 0:3.

Турнірне становище: "Барселона" - 15 очок, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Заключний матч групової стадії Ліги чемпіонів "Динамо" проведе 8 грудня в Києві проти "Ференцвароша".

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1581)


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Топ коментарі
+7
у великои команди був тоді великий тренер - Валерий Васильoвич Лобановський..
нема тренера? - нема команди.... сіркусня не розглядуеться.
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03.12.2020 02:51
+6
Суркисы УБИЛИ великую команду !
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03.12.2020 00:15
+6
стабільність- ознака класу...
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03.12.2020 02:21
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02.12.2020 23:58 Відповісти
Тут без варіантів. Боротьба з Ференцварошем за 3-е місце, як всі і гадали. Щоб грати з Юве та Барсою на одному рівні, треба щоб рівень внутрішньої першості був на порядок вищий. Але, як казав Кравчук, "маємо те, що маємо"...
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02.12.2020 23:58 Відповісти
Ага, расскажи это болельщикам Шахтёра, после вчерашнего матча с Реалом...
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03.12.2020 01:30 Відповісти
нищівна поразка
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03.12.2020 00:03 Відповісти
Але яке мережево атак!!! Уууаа канфэтка, да?
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03.12.2020 00:03 Відповісти
Ну,шо сказать?!
Жопа она и в Африке жопа.
Надо возвращать кубок интертото.
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03.12.2020 00:10 Відповісти
ЛЕ-наше всё.
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03.12.2020 00:11 Відповісти
Суркисы УБИЛИ великую команду !
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03.12.2020 00:15 Відповісти
у великои команди був тоді великий тренер - Валерий Васильoвич Лобановський..
нема тренера? - нема команди.... сіркусня не розглядуеться.
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03.12.2020 02:51 Відповісти
Чуть ли не силой сгоняли со всей Украины игроков ,дарили машины ,квартиры в Киеве , команда строилась искусственно из под палки ,детские академии мертвые ,о каком величии вы говорите. Великие команды это Реал ,Барса ,Ливерпуль и тд .
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03.12.2020 07:52 Відповісти
Краще дивись хокей. 2 Кубка Кубків+суперкубок, три золотих м"ячі, Тотальний футбол Лобановського, в який зараз грає весь світ - це тільки щодо світових надбань. В совку Динамо було першим по всім показникам. Дивись хокей.
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03.12.2020 09:25 Відповісти
https://football-fun.ru/club/barselona/achievements читай овца ,не два а двадцать европейских кубков ,в десять раз больше .Думаю ума хватит набрать достижения Ливерпуля ,Реала и тд. Вот где гранды Мирового футбола .Смотри настольный тенис и в перерыв дрочи на динамо
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04.12.2020 08:04 Відповісти
забули коли був Лобановський і Динамо у насильнішому на тот момент складав все рівно розгромно програло тому ж Ювентусу 1-4 в 1998 році в Київі лише на виїзді буда 1-1 і розцінювалася як сенсація тому що у Юве сільки ударів моментів було а Динамо стояло насмерть і ледве 1-1 ніколи у нас Юве не було перемог нажаль
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03.12.2020 08:00 Відповісти
Вася Рац, Яковенко в полузащите...
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03.12.2020 04:07 Відповісти
Онищенко опять же - та мы тотализатор скидывались не на выиграет ли Динамо,
а на хто первый гол забьет.
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03.12.2020 04:14 Відповісти
Помню, как Яковенко в первый раз вышел на поле за Динамо.
Не все у него получалось. Но комментатор сказал, что Яковенко футболист очень способный и у него все впереди.
Как в воду смотрел!
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03.12.2020 08:22 Відповісти
мне очень нравилась игра Яковенко - рассыпал слева направо,
тока берите и заносите,
в его игре всегда была мысль, а ето в конечном счете то шо мы ценим в футболе.
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03.12.2020 08:38 Відповісти
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+1976+images&sa=X&ved=2ahUKEwiPqdiEnbHtAhVESzABHdt0DcAQ7Al6BAgHEAo&biw=1920&bih=947 Dинамо Kиев состав 1976

наслаждайтесь, вспоминайте...
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03.12.2020 08:55 Відповісти
А Виктор Серебрянников со своим коронным ударом со штрафного - "дуга Серебрянникова"?
Все команды знали, как и куда он будет бить. Ставили большую стенку, вратарь становился вроде бы в нужную точку, но мяч по немыслимой траектории все равно залетал, пикируя, под перекладину ворот.
https://gazeta.ua/ru/articles/sports-newspaper/_serebryannikov-bil-shtrafnye-kak-penalti/593310
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03.12.2020 08:37 Відповісти
Динамо 1976 - ето моя команда...
вечно качающийся на лавке Лобан - андреналин у него через край пер...
та шо тут....
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03.12.2020 08:48 Відповісти
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03.12.2020 11:03 Відповісти
Повезло в этом сезоне ДК со спаринг партнерами в ЛЧ - все нормально, ставим игру и набираемся опыта.. и главное не обосраться с клубом Реброва в последнем туре...
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03.12.2020 00:17 Відповісти
Так!


Ще не вечір ..
А вище власного *уя не скочиш
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03.12.2020 05:52 Відповісти
Несподіванно
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03.12.2020 00:29 Відповісти
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03.12.2020 00:51 Відповісти
стабільність- ознака класу...
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03.12.2020 02:21 Відповісти
може сиркусню на поляну? - та все повиграе...
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03.12.2020 02:44 Відповісти
Забавная ситуация по групам. Динамо в теории может с 2 очками занять третье место и выйти в Лигу Европы, а Шахтер с 7 очками оказаться последним и пролететь.
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03.12.2020 03:19 Відповісти
Браты Суркисы в трауре...
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03.12.2020 05:13 Відповісти
Может кто не знает, при Лобановском тоже проигрывали Ювентусу в Киеве 1-4, так что ничего удивительного тут нет. В топ командах играют лучшие из лучших, а у нас пацанва, которая сидит на хороших зарплатах, ездит на крутых тачках, шляется по ночным клубам. Жизнь удалась.
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03.12.2020 07:08 Відповісти
Если кто не знает.
Гиоане, с передач которого Ювентус забил 4 мяча, после матча поместили в психушку.
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03.12.2020 07:49 Відповісти
Для особо одаренных "знатоков" напишу, что на тот момент никаких гиоане в ДК не было, Тиберио появился в Киеве позже, а вот ц.з. Беженар просто "исчез" после того матча. Если кому интересно как забивали нам итальянцы, посмотрите - это классика.
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03.12.2020 15:14 Відповісти
Сравнивать Динамо времен Лобановского и єто позорное убожество последних лет смешно. Динамо времен Лобановского хоть и проигрьівало Ювентусу, но у него бьіл потенциал вьіигрьівать игрьі с такими соперниками, даже с такими как Реал, Барселона и т.д. У ньінешнего Динамо нет никакого потенциала, єто команда без перспектив, и так будет продолжаться пока клуб принадлежит суркисам.
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03.12.2020 14:46 Відповісти
Я ненавижу суркисов, но он принадлежал им и во времена громких побед в 90-х.
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03.12.2020 15:19 Відповісти
В 90-х у Динамо еще бьіл запас прочности, заложенньій в предьідущие годьі, и один из величайших украинских тренеров. Но за 2 десятилетия примитивного и бандитского менеджмента суркисьі таки сделали посмешище из когда то лучшего футбольного клуба Украиньі
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03.12.2020 21:55 Відповісти
все як завжди останніх 3 роки. буяльский впирається лобом в захисників, пас через раз, відсутній лівий фланг- Миколенко в центрі, бо немає центральних захисників, Бущан боїться відступити від лінії воріт на 5-6 метрів, на перехватах флангових атак абсолютний ноль, школа Шовковського. А півзахист- один тренер ( Міхелс) сказав-покажи мені свій півзахист і я скажу яка в тебе команда. Про півзахист Динамо нема чого говорити, ходять з виглядом Нінковича ні паса ні відбору, ні переривання атаки, абсолютно відсутній будь-який пресинг. І жодного форварда немає. Вже ставлять форвардом футбольне чудо - Гармаша. Просвіту не має, румун не поможе.
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03.12.2020 07:55 Відповісти
Если "Шахтеру" проиграли с таким же счетом, то чего ожидать в еврокубках.
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03.12.2020 08:53 Відповісти
 
 