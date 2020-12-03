Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді програло "Ювентусу"

У матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Турині програло "Ювентусу" з рахунком 0:3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко (Караваєв, 84), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 72), Шапаренко, Циганков, Родрігес (Де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)

"Ювентус": Щесни, Демірал (Драгузін, 68), де Лігт, Бонуччі (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Ремзі (Бернардескі, 62), Маккенні, К'єза (Кулусевскі, 76), Роналду, Мората

Голи у "Ювентуса" на рахунку К'єза (21 хвилина), Роналду (57) і Мората (66).

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В іншому поєдинку групи G угорський "Ференцварош" в Будапешті програв іспанській "Барселоні" - 0:3.

Турнірне становище: "Барселона" - 15 очок, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Заключний матч групової стадії Ліги чемпіонів "Динамо" проведе 8 грудня в Києві проти "Ференцвароша".