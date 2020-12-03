Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді програло "Ювентусу"
У матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Турині програло "Ювентусу" з рахунком 0:3.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко (Караваєв, 84), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 72), Шапаренко, Циганков, Родрігес (Де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)
"Ювентус": Щесни, Демірал (Драгузін, 68), де Лігт, Бонуччі (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Ремзі (Бернардескі, 62), Маккенні, К'єза (Кулусевскі, 76), Роналду, Мората
Голи у "Ювентуса" на рахунку К'єза (21 хвилина), Роналду (57) і Мората (66).
В іншому поєдинку групи G угорський "Ференцварош" в Будапешті програв іспанській "Барселоні" - 0:3.
Турнірне становище: "Барселона" - 15 очок, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.
Заключний матч групової стадії Ліги чемпіонів "Динамо" проведе 8 грудня в Києві проти "Ференцвароша".
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Жопа она и в Африке жопа.
Надо возвращать кубок интертото.
нема тренера? - нема команди.... сіркусня не розглядуеться.
а на хто первый гол забьет.
Не все у него получалось. Но комментатор сказал, что Яковенко футболист очень способный и у него все впереди.
Как в воду смотрел!
тока берите и заносите,
в его игре всегда была мысль, а ето в конечном счете то шо мы ценим в футболе.
наслаждайтесь, вспоминайте...
Все команды знали, как и куда он будет бить. Ставили большую стенку, вратарь становился вроде бы в нужную точку, но мяч по немыслимой траектории все равно залетал, пикируя, под перекладину ворот.
https://gazeta.ua/ru/articles/sports-newspaper/_serebryannikov-bil-shtrafnye-kak-penalti/593310
вечно качающийся на лавке Лобан - андреналин у него через край пер...
та шо тут....
Ще не вечір ..
А вище власного *уя не скочиш
Гиоане, с передач которого Ювентус забил 4 мяча, после матча поместили в психушку.