У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" вдруге переміг мадридський "Реал"

Донецький "Шахтар" обіграв мадридський "Реал" у передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм зустрічі вийшов без жодного голу, але з помітною ігровою перевагою мадридської команди. Один раз "Шахтар" врятувала штанга.

Рахунок у грі відкрив на 57 хвилині Дентіньо, зігравши на випередження у штрафному майданчику. А на 82 Манор Соломон дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрік, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораес (Дентіньо, 25, Фернандо, 85)

Реал: Куртуа, Менді, Варан, Начо, Лукас Васкес, Модріч, Кроос, Едегор (Іско, 77), Асенсіо, Бензема (Діас, 77), Родріго (Вінісіус, 77)

Попередження: Варан

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