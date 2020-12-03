Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится
Чтобы "запустить печатный станок", нужно вначале изменить закон о Нацбанке, а это - долгий процесс, который лучше не начинать.
Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Прямое печатание денег невозможно. Для этого нужно изменить закон об НБУ. Изменить его быстро нельзя. И лучше этого не делать. Поэтому как бы ни хотелось, но печатать деньги напрямую не получится", - сказал он.
При этом Милованов признал, что ситуация критическая, и бизнесу необходима поддержка.
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"Нужно поддерживать бизнес. Это политический взгляд на вещи. Поэтому я поддерживаю программы, которые сейчас запускают, по поддержке бизнеса", - подчеркнул советник главы ОП.
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сколько?
Лохторат Зелебенського масово мільйонером!!!
Ідеш на базар морквину купить а в кармані п'ять мільйонів,, радісно то як буде для 73%!!!
Для вас ничего невозможного нет. У вас не законы, а фантазии . Да вы и не знаете, что есть такой закон. Правда?
- так где будем печатать в израиле или омане ???