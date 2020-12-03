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Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится

Чтобы "запустить печатный станок", нужно вначале изменить закон о Нацбанке, а это - долгий процесс, который лучше не начинать.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямое печатание денег невозможно. Для этого нужно изменить закон об НБУ. Изменить его быстро нельзя. И лучше этого не делать. Поэтому как бы ни хотелось, но печатать деньги напрямую не получится", - сказал он.

При этом Милованов признал, что ситуация критическая, и бизнесу необходима поддержка.

Также на Цензор.НЕТ: Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно"

"Нужно поддерживать бизнес. Это политический взгляд на вещи. Поэтому я поддерживаю программы, которые сейчас запускают, по поддержке бизнеса", - подчеркнул советник главы ОП.

Автор: 

гривня (1851) девальвация (113) НБУ (4833) Милованов Тимофей (288)


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Топ комментарии
+20
Как не получится? Вы уже печатаете не переставая. Почти год.

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2039
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03.12.2020 00:14
+19
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2963
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03.12.2020 00:15
+19
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 8477
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03.12.2020 00:17
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А де та заначка яку вам залишив Грося? Просрали?
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03.12.2020 00:05 Ответить
до речі, Грося красачег, у Вінниці на місцевих просто розгромив баригу, а барига розраховував у Вінниці взяти голоси, це його вотчина
Грося скоро в президенти попре, будеш за нього голосувати, у бариги проти Гросі жодних шансів
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03.12.2020 00:28 Ответить
Грося региональный жлобок, который без пети способен стать только головой колгоспу, коррумпировав наворованными на премьерстве деньгами всё окружение (что он и сделал в Виннице). На национальном уровне его личный результат на двух последних выборах был 1/10 от статистической погрешности.
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03.12.2020 03:08 Ответить
заначка это в смысле трусы с винницкого базара?
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03.12.2020 00:34 Ответить
Почему? Все деревья вырубили? А чем же отдавать 25млрд. Ахметову за *зеленые тарифы*?Ну тогды давайте биткойны печатать. Будем фишками и игральными картами расплачиваться с пенсионэрами и кредиторами.
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03.12.2020 00:08 Ответить
+1 зедебіл!
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03.12.2020 00:22 Ответить
Ну я тебя поздравляю.
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03.12.2020 00:23 Ответить
Дяка що зізнавя!
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03.12.2020 00:31 Ответить
Легче всего еще раз ограбить самые незащищенные слои населения. У бедных денег мало- ето минус. Зато самих бедных много- ето плюс.
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03.12.2020 00:09 Ответить
А ты попробуй
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03.12.2020 00:09 Ответить
Если тема про печатание денег поднимается,значит "эраблагополучия" наступила.
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03.12.2020 00:13 Ответить
Как не получится? Вы уже печатаете не переставая. Почти год.

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2039
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03.12.2020 00:14 Ответить
Это зарабичане присылают из-за границы
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03.12.2020 11:25 Ответить
Доллары печатайте ..
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03.12.2020 00:14 Ответить
Доляры ето уже прошлый век. Вон ЗЕ уже биткойны хочет печатать. А один биткойн=20тыс у.е. Правда за счет самих же украинцев биткойны будут печатать подняв цены на електроенергию почти в 2 раза.Так что как говорится, еле замученая голодная корова если уже не на молоко то на мясо еще сгодится
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03.12.2020 00:18 Ответить
"биткойны будут печатать".....всё, что надо знать о петроферме. Ляксей, чем от вожделенного зебила отличаешься ?
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03.12.2020 07:09 Ответить
Есть круче

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 7881
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03.12.2020 00:24 Ответить
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2963
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03.12.2020 00:15 Ответить
Не можете сами, разрешите людям. У нас много талантов. Приложение к локдауну - "Дій вдома".
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03.12.2020 00:15 Ответить
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 8477
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03.12.2020 00:17 Ответить
Уже.... нам уже казахский бизнесмен указивки дает.

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой
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03.12.2020 01:55 Ответить
Зелень докерувалась. Зебіли зробили це разом і тепер маємо що маємо. З 39 кандидатів обрали зелене лайно.
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03.12.2020 00:19 Ответить
вах...
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03.12.2020 00:36 Ответить
фальшивка?

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 8308
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03.12.2020 00:19 Ответить
Еще не вечер

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 9198
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03.12.2020 00:23 Ответить
Денег уже напечатали до фига,куда их ещё печатать на обои?
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03.12.2020 00:27 Ответить
и сколько напечатали? ну, если пишешь, значит тьі в курсе?
сколько?
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03.12.2020 00:30 Ответить
барига мародьор с Гонтаревой злочинно незаконно уронили курс гривны в 4 раза, ну ничего выберем ЗЕкловуна и он восстановит законно справедливый курс па 8!!
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03.12.2020 00:37 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/u-sluzi-narodu-rozpovili-chi-varto-ochikuvati-dolar-po-30/ В «Слуге народа» рассказали, стоит ли ожидать доллар по 30 ,стоит даже по 31
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03.12.2020 00:43 Ответить
Вчера видел соседа еврея,так он три раза в обменник ходил с сумкой
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03.12.2020 00:46 Ответить
адрес, адрес соседа давай
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03.12.2020 01:03 Ответить
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03.12.2020 08:17 Ответить
а вообще твой сосед дурак а не еврей раз до сего момента держал сбережения в деревянных
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03.12.2020 01:04 Ответить
https://nv.ua/biz/experts/nbu-pechat-deneg-i-emissiya-kak-ne-navredit-ekonomike-novosti-ukrainy-50099254.html

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03.12.2020 02:01 Ответить
Ну, во первых, зе-плесень легко обходила и нарушала любые законы всегда, когда хотела... А, во вторых, что-бы они не пообещали или от чего они-бы не зарекались, в конечном счёте, ДЕЛАЛИ ВСЕГДА НАОБОРОТ...
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03.12.2020 00:29 Ответить
например, намекали, что место порошенки в тюрьме, а после вьіборов стали его активно отмазьівать?
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03.12.2020 00:34 Ответить
Зебилы "стали активно отмазьівать порошенки после вьіборов"???? Не припоминаю.... Зато хорошо помню, как сразу после выборов, активно пытались посадить, завели немерянно дел, но... мелко обосрались т.к. не нашлось состава преступления... Вы, когда пытаетесь что-то соврать, готовьтесь получше... тупая брехня давно никому не интересна...
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03.12.2020 01:21 Ответить
Намекать и что-то предъявить разные вещи. Нелох спит и видит как бы его посадить, но пока кроме идиотских заявлений Портнова ничего в активе нет.
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03.12.2020 02:03 Ответить
а мыло в ваннов главный печатник гривень в Украине?
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03.12.2020 00:33 Ответить
мне б твои заботьі...
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03.12.2020 00:35 Ответить
Как поговаривают финансисты - что еще 5-6 % эмиссии к той что уже есть(напечатали) и процесс обклеивания квартир гривнами вместо обоев уже будет не остановить НИКОМУ !!! .... жгите дальше ЗеМрази !!!
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03.12.2020 00:41 Ответить
'Как поговаривают финансисты' -Класс! Я уже представляю себе тех ваших 'финансистов' . Ну раз так, то да, доллар по стописят, как завещала великая гонтарева
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03.12.2020 07:25 Ответить
Вальцман закопал все гривни будем печатать - шихмани ( не путать с шекели )
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03.12.2020 00:47 Ответить
До руководились новорожи,бумаги с краскои нет.
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03.12.2020 01:04 Ответить
У них верстат друкарський зламався від перевантаження.
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03.12.2020 12:04 Ответить
Ну, Милованову положено так говорить. И правда, никто напрямую эмиссию делать не будет. Будут гонять лысого. Выдавать рефинансы банкам, а те будут скупать ОВГЗ минфина, делов то. А поскольку работа с МВФ закончена на неопределенный срок-отчитываться по лимиту заимствований не надо. Вот денюжка и потечет рекой.
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03.12.2020 01:19 Ответить
Даже больше того что они творят бесит то, что они думают, что дураков в стране не 73 процента, а 100.
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03.12.2020 02:05 Ответить
А точно ще дефолту немає? хто про нього сказать повинен? може про нього мовчать просто?
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03.12.2020 02:11 Ответить
Пєчатать дєньгі нє палучіца, бамагі нєт!
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03.12.2020 03:28 Ответить
Он листя поопадало, можна і на ньому.
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03.12.2020 12:05 Ответить
Если денег не хватает, нужно их напечатать! Это же очевидное решение от команды Зеленского. А как иначе? Надо же помогать людям! А кто против, тот - порохобот!
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03.12.2020 04:44 Ответить
дякую - це вже було - місячний бюджет - міліони , купити толком нічого не можу )

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2657
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03.12.2020 06:03 Ответить
Ну і славненько!!!
Лохторат Зелебенського масово мільйонером!!!
Ідеш на базар морквину купить а в кармані п'ять мільйонів,, радісно то як буде для 73%!!!
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03.12.2020 06:42 Ответить
"Прямое печатание денег невозможно"-
Для вас ничего невозможного нет. У вас не законы, а фантазии . Да вы и не знаете, что есть такой закон. Правда?
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03.12.2020 06:51 Ответить
Прямое печатание денег невозможно.Источник: https://censor.net/ru/n3234667

- так где будем печатать в израиле или омане ???
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03.12.2020 08:08 Ответить
Вообще-то похоже, что Милованов не такой уж дурак, каким прикинулся поначалу.
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03.12.2020 10:52 Ответить
 
 