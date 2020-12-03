Радник глави ОП Милованов: друкувати гроші не вийде
Аби "запустити друкарський верстат", потрібно спочатку змінити закон про Нацбанк, а це - тривалий процес, який краще не починати.
Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Пряме друкування грошей неможливе. Для цього потрібно змінити закон про НБУ. Змінити його швидко не можна. І краще цього не робити. Тому як би не хотілося, але друкувати гроші безпосередньо не вийде", - сказав він.
При цьому Милованов визнав, що ситуація критична, і бізнесу необхідна підтримка.
"Потрібно підтримувати бізнес. Це політичний погляд на речі. Тому я підтримую програми, які зараз запускають, щодо підтримки бізнесу", - наголосив радник глави ОП.
Топ коментарі
+20 18c49ed2
показати весь коментар03.12.2020 00:14
+19 18c49ed2
показати весь коментар03.12.2020 00:15
+19 18c49ed2
показати весь коментар03.12.2020 00:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Грося скоро в президенти попре, будеш за нього голосувати, у бариги проти Гросі жодних шансів
Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой
сколько?
Лохторат Зелебенського масово мільйонером!!!
Ідеш на базар морквину купить а в кармані п'ять мільйонів,, радісно то як буде для 73%!!!
Для вас ничего невозможного нет. У вас не законы, а фантазии . Да вы и не знаете, что есть такой закон. Правда?
- так где будем печатать в израиле или омане ???