Радник глави ОП Милованов: друкувати гроші не вийде

Аби "запустити друкарський верстат", потрібно спочатку змінити закон про Нацбанк, а це - тривалий процес, який краще не починати.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пряме друкування грошей неможливе. Для цього потрібно змінити закон про НБУ. Змінити його швидко не можна. І краще цього не робити. Тому як би не хотілося, але друкувати гроші безпосередньо не вийде", - сказав він.

При цьому Милованов визнав, що ситуація критична, і бізнесу необхідна підтримка.

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"Потрібно підтримувати бізнес. Це політичний погляд на речі. Тому я підтримую програми, які зараз запускають, щодо підтримки бізнесу", - наголосив радник глави ОП.