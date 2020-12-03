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Радник глави ОП Милованов: друкувати гроші не вийде

Радник глави ОП Милованов: друкувати гроші не вийде

Аби "запустити друкарський верстат", потрібно спочатку змінити закон про Нацбанк, а це - тривалий процес, який краще не починати.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пряме друкування грошей неможливе. Для цього потрібно змінити закон про НБУ. Змінити його швидко не можна. І краще цього не робити. Тому як би не хотілося, але друкувати гроші безпосередньо не вийде", - сказав він.

При цьому Милованов визнав, що ситуація критична, і бізнесу необхідна підтримка.

Також читайте: Радник глави ОП Милованов: "До дефолту ще дожити треба"

"Потрібно підтримувати бізнес. Це політичний погляд на речі. Тому я підтримую програми, які зараз запускають, щодо підтримки бізнесу", - наголосив радник глави ОП.

Автор: 

гривня (1716) девальвація (83) НБУ (10337) Милованов Тимофій (415)


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Топ коментарі
+20
Как не получится? Вы уже печатаете не переставая. Почти год.

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2039
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03.12.2020 00:14
+19
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2963
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03.12.2020 00:15
+19
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 8477
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03.12.2020 00:17
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А де та заначка яку вам залишив Грося? Просрали?
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03.12.2020 00:05 Відповісти
до речі, Грося красачег, у Вінниці на місцевих просто розгромив баригу, а барига розраховував у Вінниці взяти голоси, це його вотчина
Грося скоро в президенти попре, будеш за нього голосувати, у бариги проти Гросі жодних шансів
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03.12.2020 00:28 Відповісти
Грося региональный жлобок, который без пети способен стать только головой колгоспу, коррумпировав наворованными на премьерстве деньгами всё окружение (что он и сделал в Виннице). На национальном уровне его личный результат на двух последних выборах был 1/10 от статистической погрешности.
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03.12.2020 03:08 Відповісти
заначка это в смысле трусы с винницкого базара?
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03.12.2020 00:34 Відповісти
Почему? Все деревья вырубили? А чем же отдавать 25млрд. Ахметову за *зеленые тарифы*?Ну тогды давайте биткойны печатать. Будем фишками и игральными картами расплачиваться с пенсионэрами и кредиторами.
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03.12.2020 00:08 Відповісти
+1 зедебіл!
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03.12.2020 00:22 Відповісти
Ну я тебя поздравляю.
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03.12.2020 00:23 Відповісти
Дяка що зізнавя!
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03.12.2020 00:31 Відповісти
Легче всего еще раз ограбить самые незащищенные слои населения. У бедных денег мало- ето минус. Зато самих бедных много- ето плюс.
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03.12.2020 00:09 Відповісти
А ты попробуй
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03.12.2020 00:09 Відповісти
Если тема про печатание денег поднимается,значит "эраблагополучия" наступила.
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03.12.2020 00:13 Відповісти
Как не получится? Вы уже печатаете не переставая. Почти год.

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2039
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03.12.2020 00:14 Відповісти
Это зарабичане присылают из-за границы
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03.12.2020 11:25 Відповісти
Доллары печатайте ..
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03.12.2020 00:14 Відповісти
Доляры ето уже прошлый век. Вон ЗЕ уже биткойны хочет печатать. А один биткойн=20тыс у.е. Правда за счет самих же украинцев биткойны будут печатать подняв цены на електроенергию почти в 2 раза.Так что как говорится, еле замученая голодная корова если уже не на молоко то на мясо еще сгодится
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03.12.2020 00:18 Відповісти
"биткойны будут печатать".....всё, что надо знать о петроферме. Ляксей, чем от вожделенного зебила отличаешься ?
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03.12.2020 07:09 Відповісти
Есть круче

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 7881
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03.12.2020 00:24 Відповісти
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2963
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03.12.2020 00:15 Відповісти
Не можете сами, разрешите людям. У нас много талантов. Приложение к локдауну - "Дій вдома".
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03.12.2020 00:15 Відповісти
Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 8477
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03.12.2020 00:17 Відповісти
Уже.... нам уже казахский бизнесмен указивки дает.

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой
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03.12.2020 01:55 Відповісти
Зелень докерувалась. Зебіли зробили це разом і тепер маємо що маємо. З 39 кандидатів обрали зелене лайно.
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03.12.2020 00:19 Відповісти
вах...
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03.12.2020 00:36 Відповісти
фальшивка?

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 8308
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03.12.2020 00:19 Відповісти
Еще не вечер

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 9198
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03.12.2020 00:23 Відповісти
Денег уже напечатали до фига,куда их ещё печатать на обои?
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03.12.2020 00:27 Відповісти
и сколько напечатали? ну, если пишешь, значит тьі в курсе?
сколько?
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03.12.2020 00:30 Відповісти
барига мародьор с Гонтаревой злочинно незаконно уронили курс гривны в 4 раза, ну ничего выберем ЗЕкловуна и он восстановит законно справедливый курс па 8!!
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03.12.2020 00:37 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/u-sluzi-narodu-rozpovili-chi-varto-ochikuvati-dolar-po-30/ В «Слуге народа» рассказали, стоит ли ожидать доллар по 30 ,стоит даже по 31
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03.12.2020 00:43 Відповісти
Вчера видел соседа еврея,так он три раза в обменник ходил с сумкой
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03.12.2020 00:46 Відповісти
адрес, адрес соседа давай
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03.12.2020 01:03 Відповісти
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03.12.2020 08:17 Відповісти
а вообще твой сосед дурак а не еврей раз до сего момента держал сбережения в деревянных
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03.12.2020 01:04 Відповісти
https://nv.ua/biz/experts/nbu-pechat-deneg-i-emissiya-kak-ne-navredit-ekonomike-novosti-ukrainy-50099254.html

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03.12.2020 02:01 Відповісти
Ну, во первых, зе-плесень легко обходила и нарушала любые законы всегда, когда хотела... А, во вторых, что-бы они не пообещали или от чего они-бы не зарекались, в конечном счёте, ДЕЛАЛИ ВСЕГДА НАОБОРОТ...
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03.12.2020 00:29 Відповісти
например, намекали, что место порошенки в тюрьме, а после вьіборов стали его активно отмазьівать?
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03.12.2020 00:34 Відповісти
Зебилы "стали активно отмазьівать порошенки после вьіборов"???? Не припоминаю.... Зато хорошо помню, как сразу после выборов, активно пытались посадить, завели немерянно дел, но... мелко обосрались т.к. не нашлось состава преступления... Вы, когда пытаетесь что-то соврать, готовьтесь получше... тупая брехня давно никому не интересна...
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03.12.2020 01:21 Відповісти
Намекать и что-то предъявить разные вещи. Нелох спит и видит как бы его посадить, но пока кроме идиотских заявлений Портнова ничего в активе нет.
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03.12.2020 02:03 Відповісти
а мыло в ваннов главный печатник гривень в Украине?
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03.12.2020 00:33 Відповісти
мне б твои заботьі...
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03.12.2020 00:35 Відповісти
Как поговаривают финансисты - что еще 5-6 % эмиссии к той что уже есть(напечатали) и процесс обклеивания квартир гривнами вместо обоев уже будет не остановить НИКОМУ !!! .... жгите дальше ЗеМрази !!!
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03.12.2020 00:41 Відповісти
'Как поговаривают финансисты' -Класс! Я уже представляю себе тех ваших 'финансистов' . Ну раз так, то да, доллар по стописят, как завещала великая гонтарева
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03.12.2020 07:25 Відповісти
Вальцман закопал все гривни будем печатать - шихмани ( не путать с шекели )
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03.12.2020 00:47 Відповісти
До руководились новорожи,бумаги с краскои нет.
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03.12.2020 01:04 Відповісти
У них верстат друкарський зламався від перевантаження.
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03.12.2020 12:04 Відповісти
Ну, Милованову положено так говорить. И правда, никто напрямую эмиссию делать не будет. Будут гонять лысого. Выдавать рефинансы банкам, а те будут скупать ОВГЗ минфина, делов то. А поскольку работа с МВФ закончена на неопределенный срок-отчитываться по лимиту заимствований не надо. Вот денюжка и потечет рекой.
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03.12.2020 01:19 Відповісти
Даже больше того что они творят бесит то, что они думают, что дураков в стране не 73 процента, а 100.
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03.12.2020 02:05 Відповісти
А точно ще дефолту немає? хто про нього сказать повинен? може про нього мовчать просто?
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03.12.2020 02:11 Відповісти
Пєчатать дєньгі нє палучіца, бамагі нєт!
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03.12.2020 03:28 Відповісти
Он листя поопадало, можна і на ньому.
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03.12.2020 12:05 Відповісти
Если денег не хватает, нужно их напечатать! Это же очевидное решение от команды Зеленского. А как иначе? Надо же помогать людям! А кто против, тот - порохобот!
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03.12.2020 04:44 Відповісти
дякую - це вже було - місячний бюджет - міліони , купити толком нічого не можу )

Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится - Цензор.НЕТ 2657
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03.12.2020 06:03 Відповісти
Ну і славненько!!!
Лохторат Зелебенського масово мільйонером!!!
Ідеш на базар морквину купить а в кармані п'ять мільйонів,, радісно то як буде для 73%!!!
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03.12.2020 06:42 Відповісти
"Прямое печатание денег невозможно"-
Для вас ничего невозможного нет. У вас не законы, а фантазии . Да вы и не знаете, что есть такой закон. Правда?
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03.12.2020 06:51 Відповісти
Прямое печатание денег невозможно.Источник: https://censor.net/ru/n3234667

- так где будем печатать в израиле или омане ???
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03.12.2020 08:08 Відповісти
Вообще-то похоже, что Милованов не такой уж дурак, каким прикинулся поначалу.
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03.12.2020 10:52 Відповісти
 
 