Вора, совершившего более 40 краж, задержали в Тернополе

35-летний мужчина выносил из аптек и магазинов товар, пряча его под одеждой. Последнюю "добычу" - алкоголь, прожектор и бесконтактный термометр - он украл уже когда был под следствием.

Ранее тернополец уже отбывал наказание за кражу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый в течение длительного времени криминалил на территории города. В основном местом совершения преступления он выбирал магазины и аптеки. Оттуда похищал небольшой товар, который прятал под верхнюю одежду", - сказано в сообщении.

Полицейские поймали его на краже и хотели отправить за решетку, но судья отказал в удовлетворении ходатайства.

"Находясь под следствием, злоумышленник продолжил совершать противоправное - в очередной раз похитил алкоголь, прожектор и бесконтактный термометр", - рассказали в полиции.

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На этой краже его задержали и еще раз попытаются отправить в СИЗО.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли мужчина к другим кражам на территории города.