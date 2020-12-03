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Вора, совершившего более 40 краж, задержали в Тернополе

Вора, совершившего более 40 краж, задержали в Тернополе

35-летний мужчина выносил из аптек и магазинов товар, пряча его под одеждой. Последнюю "добычу" - алкоголь, прожектор и бесконтактный термометр - он украл уже когда был под следствием.

Ранее тернополец уже отбывал наказание за кражу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый в течение длительного времени криминалил на территории города. В основном местом совершения преступления он выбирал магазины и аптеки. Оттуда похищал небольшой товар, который прятал под верхнюю одежду", - сказано в сообщении.

Полицейские поймали его на краже и хотели отправить за решетку, но судья отказал в удовлетворении ходатайства.

"Находясь под следствием, злоумышленник продолжил совершать противоправное - в очередной раз похитил алкоголь, прожектор и бесконтактный термометр", - рассказали в полиции.

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На этой краже его задержали и еще раз попытаются отправить в СИЗО.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли мужчина к другим кражам на территории города.

Автор: 

воровство (662) Нацполиция (16427) Тернополь (769)


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Ну с магазинами понятно. А вот что и как он крал в аптеках? Там что-то умыкнуть довольно проблематично.
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03.12.2020 01:00 Ответить
Походиш, просишь тест на беременность и инструкцию к нему чтобы почитать заявляя провизору что подозреваешь у себя беременность... У провизора лезут глаза на лоб, а ты в это время, пока у него глаза на лбу, выносишь такой нужный тебе товар!..
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03.12.2020 06:28 Ответить
Это как он мог откупится? Набор презервативов дал судье?
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03.12.2020 06:07 Ответить
Мабуть в судді і мозги раніше украв!!!
Хоча підозрюю, що суддя не винуватий, так "граматна" поліція документи оформила, що ворюжку ще треба і нагородить, і компенсацію виплатить!
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03.12.2020 06:49 Ответить
Что наверху, - то и внизу. Закон мироздания.
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03.12.2020 07:49 Ответить
 
 