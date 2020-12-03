Злодія, який скоїв понад 40 крадіжок, затримали в Тернополі

35-річний чоловік виносив з аптек та магазинів товар, ховаючи його під одягом. Останню "здобич" - алкоголь, прожектор і безконтактний термометр - він вкрав уже коли був під слідством.

Раніше тернополянин уже відбував покарання за крадіжку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний протягом тривалого часу криміналив на території міста. Здебільшого місцем скоєння злочину він обирав магазини та аптеки. Звідти викрадав невеликий товар, який ховав під верхній одяг", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські спіймали його на крадіжці і хотіли відправити за ґрати, але суддя відмовив у задоволенні клопотання.

"Перебуваючи під слідством, зловмисник продовжив коїти протиправне – вкотре викрав алкоголь, прожектор та безконтактний термометр", - розповіли в поліції.

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На цій крадіжці його затримали і знову спробують відправити у СІЗО.

Наразі поліцейські перевіряють, чи не причетний чоловік до інших крадіжок на території міста.