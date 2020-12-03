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Новини
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Злодія, який скоїв понад 40 крадіжок, затримали в Тернополі

Злодія, який скоїв понад 40 крадіжок, затримали в Тернополі

35-річний чоловік виносив з аптек та магазинів товар, ховаючи його під одягом. Останню "здобич" - алкоголь, прожектор і безконтактний термометр - він вкрав уже коли був під слідством.

Раніше тернополянин уже відбував покарання за крадіжку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний протягом тривалого часу криміналив на території міста. Здебільшого місцем скоєння злочину він обирав магазини та аптеки. Звідти викрадав невеликий товар, який ховав під верхній одяг", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські спіймали його на крадіжці і хотіли відправити за ґрати, але суддя відмовив у задоволенні клопотання.

"Перебуваючи під слідством, зловмисник продовжив коїти протиправне – вкотре викрав алкоголь, прожектор та безконтактний термометр", - розповіли в поліції.

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На цій крадіжці його затримали і знову спробують відправити у СІЗО.

Наразі поліцейські перевіряють, чи не причетний чоловік до інших крадіжок на території міста.

Автор: 

злодійство (395) Нацполіція (15132) Тернопіль (401)


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Ну с магазинами понятно. А вот что и как он крал в аптеках? Там что-то умыкнуть довольно проблематично.
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03.12.2020 01:00 Відповісти
Походиш, просишь тест на беременность и инструкцию к нему чтобы почитать заявляя провизору что подозреваешь у себя беременность... У провизора лезут глаза на лоб, а ты в это время, пока у него глаза на лбу, выносишь такой нужный тебе товар!..
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03.12.2020 06:28 Відповісти
Это как он мог откупится? Набор презервативов дал судье?
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03.12.2020 06:07 Відповісти
Мабуть в судді і мозги раніше украв!!!
Хоча підозрюю, що суддя не винуватий, так "граматна" поліція документи оформила, що ворюжку ще треба і нагородить, і компенсацію виплатить!
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03.12.2020 06:49 Відповісти
Что наверху, - то и внизу. Закон мироздания.
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03.12.2020 07:49 Відповісти
 
 