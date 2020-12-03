В Совбезе ООН отвергли попытку РФ легитимизировать представителей "Л/ДНР"
Позиция России, которая пыталась провести на уровне ООН обсуждения по имплементации Минских соглашений, является обманчивой, а сама РФ не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины.
Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, США и Эстонии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы решительно отвергаем утверждение России, что она вроде бы выступает посредником во внутреннем конфликте. РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, пополняя эти прокси-силы военным персоналом и техникой", - отмечается в обнародованном заявлении трех государств.
Заявление Британии, США и Эстонии появилось в ответ на попытки Москвы провести 2 декабря интерактивное заседание СБ ООН по формуле Арріа, куда были приглашены, в том числе представители оккупационной власти непризнанных "Л/ДНР", контролируемых Москвой. Эта попытка использования площадки ООН была сорвана - западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.
Как подчеркивается в заявлении Великобритании, США и Эстонии, "эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины".
В связи с этим западные страны напомнили, что РФ "инициировала и продолжает разжигать" конфликт, приведший к более 13 тысячам смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшения гуманитарной ситуации для гражданского населения.
"Мы повторяем свою поддержку Минских договоренностей, а также твердую приверженность обеспечению мирного разрешения конфликта с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом", - отмечается в документе.
Как сообщалось, Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированной Донбассе различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Репеллент-1", "Торн", "Тирадо-2" и др.
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Все поняли? Войны нет, у нас внутренний конфликт. Расходимся.
Тут ключевые слова "мы решительно отвергаем .... и что она (Раися) посредник , и что на востоке Украины конфликт внутренний"
Т.е. по-сути оне отвергают , что и ********** только посредник , и что конфликт внутренний ...
Он внутренний лишь в их понимании географически , бо ведь не в Ростовской области происходит .
https://minval.az/news/124063143 Minval.az
А что пишут редакторы? Они передали, то что сказали представители трех государств. Что россия утверждает, что она является посредником во внутреннем конфликте на востоке Украины. Внутренний конфликт - это позиция россии, которая с реальностью никак не связана. И это не удивительно, т.к. все, что россия говорит по поводу этого конфликта - это геббельсовская ложь.
Немножко лингвистической логики . Когда на английском звучит in the East (of Ukraine) -- контекст исключительно географический , а не сущностный .
А сущность во фразе "strongly rejecting" , перевод "отвергаем" такой се дипломатичный , а сущьность слова reject это абортирование , т.е. выброс на мусорку ... какой-то явной мерзости . Полное отторжение абсолютно всего , что после этого reject подаётся как первое блюдо , как второе и как дисерт !
Т.е. и что оне якобы "посредники" - reject .
И что "конфликт внутренни" - reject .
Strongly Reject -- по всем фронтам и направления .
Это ж как туго нужно понимать языки , чтобы такие элементарные вещи не видеть !
Кстати грамматика английского такова , что если отрицание идёт в глаголе , то уже в других частях предложения частицу "не" убирают . Или наоборот : I ate nothing - означает я не ел ничего . И I didn't eat anything -- означает тоже самое . Бо что-либо (anything) в контексте с глаголом отрицания означает "ничего" !
Это ж не французкий , где пользуют частицу ne перед глаголом и частицу pas в конце
(Je ne parle pas francais) !
Раньше британцы каждый внешнеполитический свой бздык должны были согласовывать в структурах ЕС , т.е. с Германие и Францией , для которых центровой "европейской ценностью" является норд-стрим ...
03.12.1939 правительство ДФР заключило с СССР договор о взаимной помощи и дружбе и провозгласило недействительным правительство Финляндской Республики в Хельсинки.В российской политике ничего не меняется.
Несмотря на красу,
Дни проводит Лиса Патрикевна.
Я никак не пойму -
Отчего, почему
Не пускают куму
На деревню?!
Я надежна вполне.
Стать быть птичницей мне,
Я б тоску в пух и перья
Развеяла!
Я б ночей не спала,
Все бы кур стерегла,
Петушка, как родного,
Лелеяла! (с) Буренка из Маслёнкино