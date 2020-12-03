В Совбезе ООН отвергли попытку РФ легитимизировать представителей "Л/ДНР"

Позиция России, которая пыталась провести на уровне ООН обсуждения по имплементации Минских соглашений, является обманчивой, а сама РФ не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины.

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, США и Эстонии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы решительно отвергаем утверждение России, что она вроде бы выступает посредником во внутреннем конфликте. РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, пополняя эти прокси-силы военным персоналом и техникой", - отмечается в обнародованном заявлении трех государств.

Заявление Британии, США и Эстонии появилось в ответ на попытки Москвы провести 2 декабря интерактивное заседание СБ ООН по формуле Арріа, куда были приглашены, в том числе представители оккупационной власти непризнанных "Л/ДНР", контролируемых Москвой. Эта попытка использования площадки ООН была сорвана - западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.

Как подчеркивается в заявлении Великобритании, США и Эстонии, "эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины".

В связи с этим западные страны напомнили, что РФ "инициировала и продолжает разжигать" конфликт, приведший к более 13 тысячам смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшения гуманитарной ситуации для гражданского населения.

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"Мы повторяем свою поддержку Минских договоренностей, а также твердую приверженность обеспечению мирного разрешения конфликта с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом", - отмечается в документе.

Как сообщалось, Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированной Донбассе различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Репеллент-1", "Торн", "Тирадо-2" и др.