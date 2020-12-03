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Новости Агрессия России против Украины
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В Совбезе ООН отвергли попытку РФ легитимизировать представителей "Л/ДНР"

В Совбезе ООН отвергли попытку РФ легитимизировать представителей

Позиция России, которая пыталась провести на уровне ООН обсуждения по имплементации Минских соглашений, является обманчивой, а сама РФ не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины.

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, США и Эстонии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы решительно отвергаем утверждение России, что она вроде бы выступает посредником во внутреннем конфликте. РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, пополняя эти прокси-силы военным персоналом и техникой", - отмечается в обнародованном заявлении трех государств.

Заявление Британии, США и Эстонии появилось в ответ на попытки Москвы провести 2 декабря интерактивное заседание СБ ООН по формуле Арріа, куда были приглашены, в том числе представители оккупационной власти непризнанных "Л/ДНР", контролируемых Москвой. Эта попытка использования площадки ООН была сорвана - западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.

Как подчеркивается в заявлении Великобритании, США и Эстонии, "эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины".

В связи с этим западные страны напомнили, что РФ "инициировала и продолжает разжигать" конфликт, приведший к более 13 тысячам смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшения гуманитарной ситуации для гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три месяца на Донбассе двое гражданских погибли и 22 получили ранения в результате инцидентов, связанных с минами, - Миссия ООН

"Мы повторяем свою поддержку Минских договоренностей, а также твердую приверженность обеспечению мирного разрешения конфликта с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом", - отмечается в документе.

Как сообщалось, Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированной Донбассе различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Репеллент-1", "Торн", "Тирадо-2" и др.

ООН (4159) россия (95372) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+24
Кацапня отримала чергового ляща від світової спільноти сподіваюся далі буде!)
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03.12.2020 07:29
+12
Благодаря "Брекзиту" у Украины появился ещё один мощный союзник с ЯО ...
Раньше британцы каждый внешнеполитический свой бздык должны были согласовывать в структурах ЕС , т.е. с Германие и Францией , для которых центровой "европейской ценностью" является норд-стрим ...
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03.12.2020 07:37
+9
Почаще кацапню мордой да в гуано.
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03.12.2020 07:38
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Кацапня отримала чергового ляща від світової спільноти сподіваюся далі буде!)
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03.12.2020 07:29 Ответить
"РФ не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины"

Все поняли? Войны нет, у нас внутренний конфликт. Расходимся.
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03.12.2020 07:30 Ответить
Не поняли.
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03.12.2020 07:36 Ответить
Вчитывайтесь в то шо пишут редакторы ...

Тут ключевые слова "мы решительно отвергаем .... и что она (Раися) посредник , и что на востоке Украины конфликт внутренний"

Т.е. по-сути оне отвергают , что и ********** только посредник , и что конфликт внутренний ...
Он внутренний лишь в их понимании географически , бо ведь не в Ростовской области происходит .
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03.12.2020 07:44 Ответить
Позиция Франции может оказаться под угрозой после того, как на прошлой неделе азербайджанские законодатели потребовали исключения страны из Минской группы ОБСЕ. Этот шаг был предпринят после того, как Сенат Франции принял резолюцию, призывающую французское правительство признать фейковый режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.
https://minval.az/news/124063143 Minval.az
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03.12.2020 08:31 Ответить
"Мы решительно отвергаем утверждение России, что она вроде бы выступает посредником во внутреннем конфликте. РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, пополняя эти прокси-силы военным персоналом и техникой", - отмечается в обнародованном заявлении трех государств."

А что пишут редакторы? Они передали, то что сказали представители трех государств. Что россия утверждает, что она является посредником во внутреннем конфликте на востоке Украины. Внутренний конфликт - это позиция россии, которая с реальностью никак не связана. И это не удивительно, т.к. все, что россия говорит по поводу этого конфликта - это геббельсовская ложь.
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03.12.2020 08:36 Ответить
А я как-то иначе написал ?!
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03.12.2020 10:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/479200,дебильная кацапсина,больше не пиши-ато все видят твой дебилизм!
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03.12.2020 08:38 Ответить
Шевчук Где написано - внутренний конфликт ? Провокатор, таких как ты пи-дить надо, да так чтобы кровью сцали, падлы.
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03.12.2020 09:32 Ответить
Конфликт НА востоке Украины - так написано? Или конфликт МЕЖДУ Украиной и Роиссей?
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03.12.2020 10:05 Ответить
"На востоке Украины это география" . А что , повторяю вопрос -- война на территории Ростовской области идёт ?!

Немножко лингвистической логики . Когда на английском звучит in the East (of Ukraine) -- контекст исключительно географический , а не сущностный .
А сущность во фразе "strongly rejecting" , перевод "отвергаем" такой се дипломатичный , а сущьность слова reject это абортирование , т.е. выброс на мусорку ... какой-то явной мерзости . Полное отторжение абсолютно всего , что после этого reject подаётся как первое блюдо , как второе и как дисерт !
Т.е. и что оне якобы "посредники" - reject .
И что "конфликт внутренни" - reject .



Strongly Reject -- по всем фронтам и направления .

Это ж как туго нужно понимать языки , чтобы такие элементарные вещи не видеть !

Кстати грамматика английского такова , что если отрицание идёт в глаголе , то уже в других частях предложения частицу "не" убирают . Или наоборот : I ate nothing - означает я не ел ничего . И I didn't eat anything -- означает тоже самое . Бо что-либо (anything) в контексте с глаголом отрицания означает "ничего" !

Это ж не французкий , где пользуют частицу ne перед глаголом и частицу pas в конце
(Je ne parle pas francais) !
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03.12.2020 10:50 Ответить
Мертведчук со своими ************* теперь сопьётся с горя ! )))
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03.12.2020 07:30 Ответить
Благодаря "Брекзиту" у Украины появился ещё один мощный союзник с ЯО ...
Раньше британцы каждый внешнеполитический свой бздык должны были согласовывать в структурах ЕС , т.е. с Германие и Францией , для которых центровой "европейской ценностью" является норд-стрим ...
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03.12.2020 07:37 Ответить
Почаще кацапню мордой да в гуано.
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03.12.2020 07:38 Ответить
. 01.12.1939 Президиум Верховного Совета СССР на обращение Народного правительства Финляндии постановили признать Народное Правительство Финляндии и установить с ним дипломатическое отношение.
03.12.1939 правительство ДФР заключило с СССР договор о взаимной помощи и дружбе и провозгласило недействительным правительство Финляндской Республики в Хельсинки.В российской политике ничего не меняется.
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03.12.2020 07:58 Ответить
Х..йло отсосал в очередной раз. Сбитый Боинг кремлю не удастся спихнуть на внутренний конфликт Украины. все видят и понимают сущность паРаши!!!
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03.12.2020 08:06 Ответить
Подлая и брехливая рассейская банда получила по зубам , так как не удалось впихнуть не впихнуемое в Совбезе ООН !
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03.12.2020 08:20 Ответить
Да ещё лет 7-10 и в ООН возможно будет достигнуто понимание, что Россия не посредник и не миротворец, а таки агрессор.
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03.12.2020 09:10 Ответить
У Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 6249
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03.12.2020 08:33 Ответить
В глухомани, в лесу,

Несмотря на красу,
Дни проводит Лиса Патрикевна.
Я никак не пойму -
Отчего, почему
Не пускают куму
На деревню?!
Я надежна вполне.
Стать быть птичницей мне,
Я б тоску в пух и перья
Развеяла!
Я б ночей не спала,
Все бы кур стерегла,
Петушка, как родного,
Лелеяла! (с) Буренка из Маслёнкино
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03.12.2020 09:04 Ответить
Может и в оккупации Крыма Россию признать посредником а Пу - миротврцем ?
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03.12.2020 09:48 Ответить
 
 