У Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників "Л/ДНР"
Позиція Росії, яка намагалася провести на рівні ООН обговорення щодо імплементації Мінських угод, є оманливою, а сама РФ не може бути посередником, оскільки вона ініціювала і підтримує конфлікт на сході України.
Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, про це йдеться в спільній заяві Великої Британії, США та Естонії, оприлюдненій у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми рішуче відкидаємо твердження Росії, що вона начебто виступає посередником у внутрішньому конфлікті. РФ є активним учасником підготовки, оснащення й керування збройними формуваннями в районах, що не перебувають під контролем Уряду України, поповнюючи ці проксі-сили військовим персоналом і технікою", - наголошується в оприлюдненій позиції трьох держав.
Заява Британії, США й Естонії з’явилася у відповідь на спроби Москви провести 2 грудня інтерактивне засідання РБ ООН за формулою Арріа, куди були запрошені, в тому числі представники окупаційної влади невизнаних ЛДНР, контрольованих Москвою. Натомість ця спроба використання майданчику ООН була зірвана – західні країни відмовились від участі в російській ініціативі, а ООН навіть не транслювала подію на офіційних ресурсах.
Як підкреслюється в заяві Британії, США й Естонії, "ця зустріч була відкритою спробою подати неправдивий та оманливий наратив щодо конфлікту на сході України".
У цьому зв’язку західні країни нагадали, що РФ "ініціювала та продовжує розпалювати" конфлікт, що призвів до понад 13 тис. смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення.
"Ми повторюємо свою підтримку Мінським домовленостям, а також тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту з повною повагою до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином", - наголошується в документі.
Як повідомлялося, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби: Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Биліна", "Репелент-1", "Торн", "Тірада-2" та ін.
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Все поняли? Войны нет, у нас внутренний конфликт. Расходимся.
Тут ключевые слова "мы решительно отвергаем .... и что она (Раися) посредник , и что на востоке Украины конфликт внутренний"
Т.е. по-сути оне отвергают , что и ********** только посредник , и что конфликт внутренний ...
Он внутренний лишь в их понимании географически , бо ведь не в Ростовской области происходит .
https://minval.az/news/124063143 Minval.az
А что пишут редакторы? Они передали, то что сказали представители трех государств. Что россия утверждает, что она является посредником во внутреннем конфликте на востоке Украины. Внутренний конфликт - это позиция россии, которая с реальностью никак не связана. И это не удивительно, т.к. все, что россия говорит по поводу этого конфликта - это геббельсовская ложь.
Немножко лингвистической логики . Когда на английском звучит in the East (of Ukraine) -- контекст исключительно географический , а не сущностный .
А сущность во фразе "strongly rejecting" , перевод "отвергаем" такой се дипломатичный , а сущьность слова reject это абортирование , т.е. выброс на мусорку ... какой-то явной мерзости . Полное отторжение абсолютно всего , что после этого reject подаётся как первое блюдо , как второе и как дисерт !
Т.е. и что оне якобы "посредники" - reject .
И что "конфликт внутренни" - reject .
Strongly Reject -- по всем фронтам и направления .
Это ж как туго нужно понимать языки , чтобы такие элементарные вещи не видеть !
Кстати грамматика английского такова , что если отрицание идёт в глаголе , то уже в других частях предложения частицу "не" убирают . Или наоборот : I ate nothing - означает я не ел ничего . И I didn't eat anything -- означает тоже самое . Бо что-либо (anything) в контексте с глаголом отрицания означает "ничего" !
Это ж не французкий , где пользуют частицу ne перед глаголом и частицу pas в конце
(Je ne parle pas francais) !
Раньше британцы каждый внешнеполитический свой бздык должны были согласовывать в структурах ЕС , т.е. с Германие и Францией , для которых центровой "европейской ценностью" является норд-стрим ...
03.12.1939 правительство ДФР заключило с СССР договор о взаимной помощи и дружбе и провозгласило недействительным правительство Финляндской Республики в Хельсинки.В российской политике ничего не меняется.
Несмотря на красу,
Дни проводит Лиса Патрикевна.
Я никак не пойму -
Отчего, почему
Не пускают куму
На деревню?!
Я надежна вполне.
Стать быть птичницей мне,
Я б тоску в пух и перья
Развеяла!
Я б ночей не спала,
Все бы кур стерегла,
Петушка, как родного,
Лелеяла! (с) Буренка из Маслёнкино