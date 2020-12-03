У Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників "Л/ДНР"

Позиція Росії, яка намагалася провести на рівні ООН обговорення щодо імплементації Мінських угод, є оманливою, а сама РФ не може бути посередником, оскільки вона ініціювала і підтримує конфлікт на сході України.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, про це йдеться в спільній заяві Великої Британії, США та Естонії, оприлюдненій у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми рішуче відкидаємо твердження Росії, що вона начебто виступає посередником у внутрішньому конфлікті. РФ є активним учасником підготовки, оснащення й керування збройними формуваннями в районах, що не перебувають під контролем Уряду України, поповнюючи ці проксі-сили військовим персоналом і технікою", - наголошується в оприлюдненій позиції трьох держав.

Заява Британії, США й Естонії з’явилася у відповідь на спроби Москви провести 2 грудня інтерактивне засідання РБ ООН за формулою Арріа, куди були запрошені, в тому числі представники окупаційної влади невизнаних ЛДНР, контрольованих Москвою. Натомість ця спроба використання майданчику ООН була зірвана – західні країни відмовились від участі в російській ініціативі, а ООН навіть не транслювала подію на офіційних ресурсах.

Як підкреслюється в заяві Британії, США й Естонії, "ця зустріч була відкритою спробою подати неправдивий та оманливий наратив щодо конфлікту на сході України".

У цьому зв’язку західні країни нагадали, що РФ "ініціювала та продовжує розпалювати" конфлікт, що призвів до понад 13 тис. смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення.

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"Ми повторюємо свою підтримку Мінським домовленостям, а також тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту з повною повагою до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином", - наголошується в документі.

Як повідомлялося, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби: Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Биліна", "Репелент-1", "Торн", "Тірада-2" та ін.