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Новини Агресія Росії проти України
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У Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників "Л/ДНР"

У Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників

Позиція Росії, яка намагалася провести на рівні ООН обговорення щодо імплементації Мінських угод, є оманливою, а сама РФ не може бути посередником, оскільки вона ініціювала і підтримує конфлікт на сході України.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, про це йдеться в спільній заяві Великої Британії, США та Естонії, оприлюдненій у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми рішуче відкидаємо твердження Росії, що вона начебто виступає посередником у внутрішньому конфлікті. РФ є активним учасником підготовки, оснащення й керування збройними формуваннями в районах, що не перебувають під контролем Уряду України, поповнюючи ці проксі-сили військовим персоналом і технікою", - наголошується в оприлюдненій позиції трьох держав.

Заява Британії, США й Естонії з’явилася у відповідь на спроби Москви провести 2 грудня інтерактивне засідання РБ ООН за формулою Арріа, куди були запрошені, в тому числі представники окупаційної влади невизнаних ЛДНР, контрольованих Москвою. Натомість ця спроба використання майданчику ООН була зірвана – західні країни відмовились від участі в російській ініціативі, а ООН навіть не транслювала подію на офіційних ресурсах.

Як підкреслюється в заяві Британії, США й Естонії, "ця зустріч була відкритою спробою подати неправдивий та оманливий наратив щодо конфлікту на сході України".

У цьому зв’язку західні країни нагадали, що РФ "ініціювала та продовжує розпалювати" конфлікт, що призвів до понад 13 тис. смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення.

Також читайте: За три місяці на Донбасі двоє цивільних загинули і 22 зазнали поранень унаслідок інцидентів, пов'язаних із мінами, - Місія ООН

"Ми повторюємо свою підтримку Мінським домовленостям, а також тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту з повною повагою до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином", - наголошується в документі.

Як повідомлялося, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби: Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Биліна", "Репелент-1", "Торн", "Тірада-2" та ін.

Автор: 

ООН (3338) росія (64935) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+24
Кацапня отримала чергового ляща від світової спільноти сподіваюся далі буде!)
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03.12.2020 07:29
+12
Благодаря "Брекзиту" у Украины появился ещё один мощный союзник с ЯО ...
Раньше британцы каждый внешнеполитический свой бздык должны были согласовывать в структурах ЕС , т.е. с Германие и Францией , для которых центровой "европейской ценностью" является норд-стрим ...
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03.12.2020 07:37
+9
Почаще кацапню мордой да в гуано.
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03.12.2020 07:38
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Кацапня отримала чергового ляща від світової спільноти сподіваюся далі буде!)
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03.12.2020 07:29 Відповісти
"РФ не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины"

Все поняли? Войны нет, у нас внутренний конфликт. Расходимся.
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03.12.2020 07:30 Відповісти
Не поняли.
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03.12.2020 07:36 Відповісти
Вчитывайтесь в то шо пишут редакторы ...

Тут ключевые слова "мы решительно отвергаем .... и что она (Раися) посредник , и что на востоке Украины конфликт внутренний"

Т.е. по-сути оне отвергают , что и ********** только посредник , и что конфликт внутренний ...
Он внутренний лишь в их понимании географически , бо ведь не в Ростовской области происходит .
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03.12.2020 07:44 Відповісти
Позиция Франции может оказаться под угрозой после того, как на прошлой неделе азербайджанские законодатели потребовали исключения страны из Минской группы ОБСЕ. Этот шаг был предпринят после того, как Сенат Франции принял резолюцию, призывающую французское правительство признать фейковый режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.
https://minval.az/news/124063143 Minval.az
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03.12.2020 08:31 Відповісти
"Мы решительно отвергаем утверждение России, что она вроде бы выступает посредником во внутреннем конфликте. РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, пополняя эти прокси-силы военным персоналом и техникой", - отмечается в обнародованном заявлении трех государств."

А что пишут редакторы? Они передали, то что сказали представители трех государств. Что россия утверждает, что она является посредником во внутреннем конфликте на востоке Украины. Внутренний конфликт - это позиция россии, которая с реальностью никак не связана. И это не удивительно, т.к. все, что россия говорит по поводу этого конфликта - это геббельсовская ложь.
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03.12.2020 08:36 Відповісти
А я как-то иначе написал ?!
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03.12.2020 10:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479200,дебильная кацапсина,больше не пиши-ато все видят твой дебилизм!
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03.12.2020 08:38 Відповісти
Шевчук Где написано - внутренний конфликт ? Провокатор, таких как ты пи-дить надо, да так чтобы кровью сцали, падлы.
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03.12.2020 09:32 Відповісти
Конфликт НА востоке Украины - так написано? Или конфликт МЕЖДУ Украиной и Роиссей?
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03.12.2020 10:05 Відповісти
"На востоке Украины это география" . А что , повторяю вопрос -- война на территории Ростовской области идёт ?!

Немножко лингвистической логики . Когда на английском звучит in the East (of Ukraine) -- контекст исключительно географический , а не сущностный .
А сущность во фразе "strongly rejecting" , перевод "отвергаем" такой се дипломатичный , а сущьность слова reject это абортирование , т.е. выброс на мусорку ... какой-то явной мерзости . Полное отторжение абсолютно всего , что после этого reject подаётся как первое блюдо , как второе и как дисерт !
Т.е. и что оне якобы "посредники" - reject .
И что "конфликт внутренни" - reject .



Strongly Reject -- по всем фронтам и направления .

Это ж как туго нужно понимать языки , чтобы такие элементарные вещи не видеть !

Кстати грамматика английского такова , что если отрицание идёт в глаголе , то уже в других частях предложения частицу "не" убирают . Или наоборот : I ate nothing - означает я не ел ничего . И I didn't eat anything -- означает тоже самое . Бо что-либо (anything) в контексте с глаголом отрицания означает "ничего" !

Это ж не французкий , где пользуют частицу ne перед глаголом и частицу pas в конце
(Je ne parle pas francais) !
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03.12.2020 10:50 Відповісти
Мертведчук со своими ************* теперь сопьётся с горя ! )))
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03.12.2020 07:30 Відповісти
Благодаря "Брекзиту" у Украины появился ещё один мощный союзник с ЯО ...
Раньше британцы каждый внешнеполитический свой бздык должны были согласовывать в структурах ЕС , т.е. с Германие и Францией , для которых центровой "европейской ценностью" является норд-стрим ...
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03.12.2020 07:37 Відповісти
Почаще кацапню мордой да в гуано.
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03.12.2020 07:38 Відповісти
. 01.12.1939 Президиум Верховного Совета СССР на обращение Народного правительства Финляндии постановили признать Народное Правительство Финляндии и установить с ним дипломатическое отношение.
03.12.1939 правительство ДФР заключило с СССР договор о взаимной помощи и дружбе и провозгласило недействительным правительство Финляндской Республики в Хельсинки.В российской политике ничего не меняется.
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03.12.2020 07:58 Відповісти
Х..йло отсосал в очередной раз. Сбитый Боинг кремлю не удастся спихнуть на внутренний конфликт Украины. все видят и понимают сущность паРаши!!!
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03.12.2020 08:06 Відповісти
Подлая и брехливая рассейская банда получила по зубам , так как не удалось впихнуть не впихнуемое в Совбезе ООН !
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03.12.2020 08:20 Відповісти
Да ещё лет 7-10 и в ООН возможно будет достигнуто понимание, что Россия не посредник и не миротворец, а таки агрессор.
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03.12.2020 09:10 Відповісти
У Радбезі ООН відкинули спробу Росії легітимізувати представників "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 6249
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03.12.2020 08:33 Відповісти
В глухомани, в лесу,

Несмотря на красу,
Дни проводит Лиса Патрикевна.
Я никак не пойму -
Отчего, почему
Не пускают куму
На деревню?!
Я надежна вполне.
Стать быть птичницей мне,
Я б тоску в пух и перья
Развеяла!
Я б ночей не спала,
Все бы кур стерегла,
Петушка, как родного,
Лелеяла! (с) Буренка из Маслёнкино
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03.12.2020 09:04 Відповісти
Может и в оккупации Крыма Россию признать посредником а Пу - миротврцем ?
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03.12.2020 09:48 Відповісти
 
 