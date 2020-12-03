Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии

Польша и страны Прибалтики продолжают особо циничную политику в отношении Беларуси.

Об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, соседние страны напрямую предлагают поменять власть в Минске. Он пожаловался на угрозы "задавить санкциями" и разрушить экономику, которые уже не прячутся за дипломатические формулировки.

"Я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - заявил Лукашенко.

Он также считает, что "буквально оголтелое" поведение Польши, а также Литвы, Латвии и Эстонии повышает их значимость в Евросоюзе, а также обеспечивает им реализацию собственных интересов за счет дестабилизации ситуации в Беларуси.

Кроме того, на саммите Лукашенко высказал опасения по поводу наращивания военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, то есть в Польше и странах Прибалтики. По мнению Лукашенко, это приведет к развязыванию новой гонки вооружений и обострению военного противостояния мировых центров силы.

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Лукашенко с самого начала массовых протестов в Беларуси 9 августа регулярно обвиняет Польшу, Прибалтику и Украину в финансировании оппозиции и координации митингов. Под попытками государств-соседей развалить экономику Минска он подразумевает забастовки на предприятиях. Также он еще летом предупреждал об угрозе военного вторжения и обещал, что в таком случае Россия и Белоруссия задействуют совместную военную группировку в рамках договора о Союзном государстве.