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Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии

Лукашенко пожаловался Путину на

Польша и страны Прибалтики продолжают особо циничную политику в отношении Беларуси.

Об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, соседние страны напрямую предлагают поменять власть в Минске. Он пожаловался на угрозы "задавить санкциями" и разрушить экономику, которые уже не прячутся за дипломатические формулировки.

"Я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - заявил Лукашенко.

Он также считает, что "буквально оголтелое" поведение Польши, а также Литвы, Латвии и Эстонии повышает их значимость в Евросоюзе, а также обеспечивает им реализацию собственных интересов за счет дестабилизации ситуации в Беларуси.

Кроме того, на саммите Лукашенко высказал опасения по поводу наращивания военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, то есть в Польше и странах Прибалтики. По мнению Лукашенко, это приведет к развязыванию новой гонки вооружений и обострению военного противостояния мировых центров силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас предупредил Лукашенко, что ЕС расширит санкции, если он и "его правящая клика" не пойдут на уступки

Лукашенко с самого начала массовых протестов в Беларуси 9 августа регулярно обвиняет Польшу, Прибалтику и Украину в финансировании оппозиции и координации митингов. Под попытками государств-соседей развалить экономику Минска он подразумевает забастовки на предприятиях. Также он еще летом предупреждал об угрозе военного вторжения и обещал, что в таком случае Россия и Белоруссия задействуют совместную военную группировку в рамках договора о Союзном государстве.

Беларусь (7888) Латвия (1330) Литва (2445) Лукашенко Александр (3611) ОДКБ (131) саммит (1170) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+27
Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 2603
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03.12.2020 08:34
+19
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 3996
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03.12.2020 08:59
+15
Бедные.бедные диктаторы...И все-то им мешают,все козни строят...А ведь они же же за мир во всём мире!
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03.12.2020 08:41
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Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 2603
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03.12.2020 08:34 Ответить
Ну ты Дмітро и сравнил: оглотелую беркутню закаленную на Майдане и на параше с детьми из Гитлер-югенд...
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03.12.2020 09:03 Ответить
Неуловимый Джо
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03.12.2020 08:38 Ответить
То бульбофюрер натякає, що треба напасти на Польщу ?
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03.12.2020 08:41 Ответить
Саме так!
І на страни Балтії.
Як тобі вдається чути те, чого не було сказано?
Голоси?
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03.12.2020 08:45 Ответить
Логіка.
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03.12.2020 08:56 Ответить
У божевільних аналогічна логіка.
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03.12.2020 09:02 Ответить
То ти стверджуєш, що фуфло не планує війну із заходом ?
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03.12.2020 09:04 Ответить
Украина тоже думала, что на нее не нападут. Однако жизнь показала, что порох надо держать сухим.
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03.12.2020 09:08 Ответить
А хто на вас нападає? Європа нападе щоб вас потім годувать? А ***** вас і так уже прибрав до себе. Годуйте кацапів вижебратья
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03.12.2020 09:14 Ответить
Да хоть марсиане, всем ввалим.
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03.12.2020 10:02 Ответить
Ви хоч у ***** добре відсмокчіть,а тоді вже й навалите велику кучу.
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03.12.2020 10:24 Ответить
03.12.20 01:51 Бывшие "беркутовцы" помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ. ФОТО
Поки що вам увалює наша беркутня.
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03.12.2020 10:27 Ответить
Я завжди розцінювала росію як ворожу країну.
То ж навіть не здивувалась.
Та і багато хто говорив про напад.
Ще покійний Дудаєв попереджав.
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03.12.2020 09:22 Ответить
І одразу здатися НАТЄ.
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03.12.2020 08:52 Ответить
Саме тому, москалі не полізуть.
Бо ляпасів отримають.
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03.12.2020 08:56 Ответить
Бедные.бедные диктаторы...И все-то им мешают,все козни строят...А ведь они же же за мир во всём мире!
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03.12.2020 08:41 Ответить
"оголтелое поведение"
Це з камунячого лесикону часів сесере. Совком був, совком і залишився.
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03.12.2020 08:44 Ответить
а ***** сначало одело ходульки... обняло бульбофюрера и заплакал, жалуясь на бесполезные санкции и недопонимания в мире миролюбия руцкого и ваще...на русофобию оголтелую ...проблемы бульбофюрера ***** как бы не интересовали...но вот военный контингент ихтамнетов он спокойно может перекинуть ибо дубасить белорусов руцкому брату не жалко
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03.12.2020 08:47 Ответить
Почему ты не проявляешь аналогичную озабоченность в отношении французских братьев?
Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 2494
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03.12.2020 08:52 Ответить
А нафіга "озабочуваться" за оцє в жовтих жилєтах?Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 6639е:
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03.12.2020 08:54 Ответить
Не тот случай.
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03.12.2020 09:03 Ответить
Саме той випадок!
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03.12.2020 15:48 Ответить
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 6693
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03.12.2020 08:55 Ответить
где Вы увидели французских братьев в статье о жалобе лукашенко путину-*****?
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03.12.2020 09:11 Ответить
Где ты нашёл в статье, что кто-то кого-то обнял и заплакал?
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03.12.2020 09:14 Ответить
сарказм (но по теме)...
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03.12.2020 09:18 Ответить
А у меня не сарказм, а аналогии по теме.
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03.12.2020 09:19 Ответить
принято.
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03.12.2020 13:10 Ответить
Ждём обращения тихановской к путину.
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03.12.2020 08:47 Ответить
Какое оголтелое заявление оголтевшего человека, оголтело называющего свой протестующий народ наркоманами и преступниками.
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03.12.2020 08:47 Ответить
Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 9453
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03.12.2020 08:54 Ответить
Похож на Роджера Уотерса...
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03.12.2020 08:56 Ответить
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 7518
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03.12.2020 08:57 Ответить
А причем тут Роджер?Он что за луку топит?
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03.12.2020 09:38 Ответить
Ох,блин извините,верхнюю фотку не связал с Флойдовцем,ну нельзя сравнивать его с таким говнищем как вверху..........даже в шутку))))
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03.12.2020 09:40 Ответить
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 3996
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03.12.2020 08:59 Ответить
Лука ты уже совсем бабой стал
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03.12.2020 09:09 Ответить
А ты санкций боишься? Ты Пуйлу лижешь,вот с Пуйлом и торгуй.А то ты хитросделанный таракан.
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03.12.2020 09:10 Ответить
Беніто дояр поскаржився адольфу *****.
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03.12.2020 09:10 Ответить
Мало того, что он подонок и папа подонков, так он ещё и ЯБЕДА.
Впрочем он труп. Как политический таки и скоро физический. А затем ПЕКЛО.
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03.12.2020 09:11 Ответить
"А еще они называли тебя земляным червяком"- закончил Лука свои жалобы.
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03.12.2020 09:13 Ответить
В полку русофобов прибыло, что не может не радовать.
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03.12.2020 09:14 Ответить
У бульбафюрера совсем чердак прохудился.
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03.12.2020 09:19 Ответить
Стукач подшконарный.
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03.12.2020 09:20 Ответить
білоруси для українців не менш небезпечні аніж кацапи. Це плем'я "яка різниця", яке не знає рідної мови і не розуміє чого хоче - чи то скинути лукашенко чи приєднатися до московії, чи тягнутися до Європи. Білорусь це уборна в яку вкинули дріжджі, і як вони зіграють, ще невідомо.
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03.12.2020 09:41 Ответить
Ябеда. ***** самого под лавку загнали.
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03.12.2020 09:42 Ответить
Уссате чмо ніяк не вгамується...
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03.12.2020 11:09 Ответить
Для автора. Не "країн Прибалтики", а "країн Балтії".
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03.12.2020 11:29 Ответить
путенвведи?
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04.12.2020 00:10 Ответить
 
 