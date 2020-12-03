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Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії

Лукашенко поскаржився Путіну на

Польща та країни Прибалтики продовжують особливо цинічну політику щодо Білорусі.

Про це "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сказав на онлайн-саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами, сусідні країни напряму пропонують змінити владу в Мінську. Він поскаржився на погрози "задавити санкціями" і зруйнувати економіку, які вже не ховаються за дипломатичні формулювання.

"Я хочу, щоб про негідну і безсовісну поведінку політиків почули прості люди цих сусідніх з нами країн", - заявив Лукашенко.

Він також вважає, що "буквально несамовиту" поведінку Польщі, а також Литви, Латвії та Естонії підвищує їхня значимість у Євросоюзі, а також забезпечує їм реалізацію власних інтересів за рахунок дестабілізації ситуації в Білорусі.

Також читайте: Маас попередив Лукашенка, що ЄС розширить санкції, якщо він і "його правляча кліка" не підуть на поступки

Крім того, на саміті Лукашенко висловив побоювання з приводу нарощування військової присутності США і НАТО біля західних кордонів ОДКБ, тобто в Польщі і країнах Прибалтики. На думку Лукашенка, це призведе до розв'язання нової гонки озброєнь і загострення військового протистояння світових центрів сили.

Лукашенко з самого початку масових протестів у Білорусі 9 серпня регулярно звинувачує Польщу, Прибалтику і Україну у фінансуванні опозиції та координації мітингів. Під спробами держав-сусідів розвалити економіку Мінська він має на увазі страйки на підприємствах. Також він ще влітку попереджав про загрозу військового вторгнення й обіцяв, що в такому разі Росія і Білорусь задіють спільне військове угрупування в межах договору про Союзну державу.

Автор: 

Білорусь (7925) Латвія (1343) Литва (2379) Лукашенко Олександр (2653) ОДКБ (102) саміт (764) Естонія (1597)


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Топ коментарі
+27
Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 2603
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03.12.2020 08:34
+19
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 3996
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03.12.2020 08:59
+15
Бедные.бедные диктаторы...И все-то им мешают,все козни строят...А ведь они же же за мир во всём мире!
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03.12.2020 08:41
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Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 2603
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03.12.2020 08:34 Відповісти
Ну ты Дмітро и сравнил: оглотелую беркутню закаленную на Майдане и на параше с детьми из Гитлер-югенд...
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03.12.2020 09:03 Відповісти
Неуловимый Джо
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03.12.2020 08:38 Відповісти
То бульбофюрер натякає, що треба напасти на Польщу ?
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03.12.2020 08:41 Відповісти
Саме так!
І на страни Балтії.
Як тобі вдається чути те, чого не було сказано?
Голоси?
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03.12.2020 08:45 Відповісти
Логіка.
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03.12.2020 08:56 Відповісти
У божевільних аналогічна логіка.
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03.12.2020 09:02 Відповісти
То ти стверджуєш, що фуфло не планує війну із заходом ?
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03.12.2020 09:04 Відповісти
Украина тоже думала, что на нее не нападут. Однако жизнь показала, что порох надо держать сухим.
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03.12.2020 09:08 Відповісти
А хто на вас нападає? Європа нападе щоб вас потім годувать? А ***** вас і так уже прибрав до себе. Годуйте кацапів вижебратья
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03.12.2020 09:14 Відповісти
Да хоть марсиане, всем ввалим.
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03.12.2020 10:02 Відповісти
Ви хоч у ***** добре відсмокчіть,а тоді вже й навалите велику кучу.
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03.12.2020 10:24 Відповісти
03.12.20 01:51 Бывшие "беркутовцы" помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ. ФОТО
Поки що вам увалює наша беркутня.
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03.12.2020 10:27 Відповісти
Я завжди розцінювала росію як ворожу країну.
То ж навіть не здивувалась.
Та і багато хто говорив про напад.
Ще покійний Дудаєв попереджав.
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03.12.2020 09:22 Відповісти
І одразу здатися НАТЄ.
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03.12.2020 08:52 Відповісти
Саме тому, москалі не полізуть.
Бо ляпасів отримають.
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03.12.2020 08:56 Відповісти
Бедные.бедные диктаторы...И все-то им мешают,все козни строят...А ведь они же же за мир во всём мире!
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03.12.2020 08:41 Відповісти
"оголтелое поведение"
Це з камунячого лесикону часів сесере. Совком був, совком і залишився.
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03.12.2020 08:44 Відповісти
а ***** сначало одело ходульки... обняло бульбофюрера и заплакал, жалуясь на бесполезные санкции и недопонимания в мире миролюбия руцкого и ваще...на русофобию оголтелую ...проблемы бульбофюрера ***** как бы не интересовали...но вот военный контингент ихтамнетов он спокойно может перекинуть ибо дубасить белорусов руцкому брату не жалко
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03.12.2020 08:47 Відповісти
Почему ты не проявляешь аналогичную озабоченность в отношении французских братьев?
Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 2494
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03.12.2020 08:52 Відповісти
А нафіга "озабочуваться" за оцє в жовтих жилєтах?Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 6639е:
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03.12.2020 08:54 Відповісти
Не тот случай.
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03.12.2020 09:03 Відповісти
Саме той випадок!
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03.12.2020 15:48 Відповісти
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 6693
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03.12.2020 08:55 Відповісти
где Вы увидели французских братьев в статье о жалобе лукашенко путину-*****?
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03.12.2020 09:11 Відповісти
Где ты нашёл в статье, что кто-то кого-то обнял и заплакал?
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03.12.2020 09:14 Відповісти
сарказм (но по теме)...
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03.12.2020 09:18 Відповісти
А у меня не сарказм, а аналогии по теме.
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03.12.2020 09:19 Відповісти
принято.
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03.12.2020 13:10 Відповісти
Ждём обращения тихановской к путину.
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03.12.2020 08:47 Відповісти
Какое оголтелое заявление оголтевшего человека, оголтело называющего свой протестующий народ наркоманами и преступниками.
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03.12.2020 08:47 Відповісти
Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии - Цензор.НЕТ 9453
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03.12.2020 08:54 Відповісти
Похож на Роджера Уотерса...
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03.12.2020 08:56 Відповісти
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 7518
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03.12.2020 08:57 Відповісти
А причем тут Роджер?Он что за луку топит?
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03.12.2020 09:38 Відповісти
Ох,блин извините,верхнюю фотку не связал с Флойдовцем,ну нельзя сравнивать его с таким говнищем как вверху..........даже в шутку))))
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03.12.2020 09:40 Відповісти
Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії - Цензор.НЕТ 3996
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03.12.2020 08:59 Відповісти
Лука ты уже совсем бабой стал
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03.12.2020 09:09 Відповісти
А ты санкций боишься? Ты Пуйлу лижешь,вот с Пуйлом и торгуй.А то ты хитросделанный таракан.
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03.12.2020 09:10 Відповісти
Беніто дояр поскаржився адольфу *****.
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03.12.2020 09:10 Відповісти
Мало того, что он подонок и папа подонков, так он ещё и ЯБЕДА.
Впрочем он труп. Как политический таки и скоро физический. А затем ПЕКЛО.
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03.12.2020 09:11 Відповісти
"А еще они называли тебя земляным червяком"- закончил Лука свои жалобы.
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03.12.2020 09:13 Відповісти
В полку русофобов прибыло, что не может не радовать.
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03.12.2020 09:14 Відповісти
У бульбафюрера совсем чердак прохудился.
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03.12.2020 09:19 Відповісти
Стукач подшконарный.
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03.12.2020 09:20 Відповісти
білоруси для українців не менш небезпечні аніж кацапи. Це плем'я "яка різниця", яке не знає рідної мови і не розуміє чого хоче - чи то скинути лукашенко чи приєднатися до московії, чи тягнутися до Європи. Білорусь це уборна в яку вкинули дріжджі, і як вони зіграють, ще невідомо.
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03.12.2020 09:41 Відповісти
Ябеда. ***** самого под лавку загнали.
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03.12.2020 09:42 Відповісти
Уссате чмо ніяк не вгамується...
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03.12.2020 11:09 Відповісти
Для автора. Не "країн Прибалтики", а "країн Балтії".
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03.12.2020 11:29 Відповісти
путенвведи?
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04.12.2020 00:10 Відповісти
 
 