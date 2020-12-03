Лукашенко поскаржився Путіну на "несамовиту" поведінку Польщі та країн Балтії

Польща та країни Прибалтики продовжують особливо цинічну політику щодо Білорусі.

Про це "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сказав на онлайн-саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами, сусідні країни напряму пропонують змінити владу в Мінську. Він поскаржився на погрози "задавити санкціями" і зруйнувати економіку, які вже не ховаються за дипломатичні формулювання.

"Я хочу, щоб про негідну і безсовісну поведінку політиків почули прості люди цих сусідніх з нами країн", - заявив Лукашенко.

Він також вважає, що "буквально несамовиту" поведінку Польщі, а також Литви, Латвії та Естонії підвищує їхня значимість у Євросоюзі, а також забезпечує їм реалізацію власних інтересів за рахунок дестабілізації ситуації в Білорусі.

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Крім того, на саміті Лукашенко висловив побоювання з приводу нарощування військової присутності США і НАТО біля західних кордонів ОДКБ, тобто в Польщі і країнах Прибалтики. На думку Лукашенка, це призведе до розв'язання нової гонки озброєнь і загострення військового протистояння світових центрів сили.

Лукашенко з самого початку масових протестів у Білорусі 9 серпня регулярно звинувачує Польщу, Прибалтику і Україну у фінансуванні опозиції та координації мітингів. Під спробами держав-сусідів розвалити економіку Мінська він має на увазі страйки на підприємствах. Також він ще влітку попереджав про загрозу військового вторгнення й обіцяв, що в такому разі Росія і Білорусь задіють спільне військове угрупування в межах договору про Союзну державу.