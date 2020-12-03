В НАТО не представляют безопасность Черного моря без Украины, - Кулеба

Альянс не представляет безопасность Черного моря без Украины и Грузии, а большинство стран-членов НАТО поддерживают будущее членство нашей страны в Альянсе.

Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча показала, что Альянс не представляет безопасность Черного моря без Украины и Грузии. И это принципиально важно. Она показала еще один момент - большинство участников дискуссии в той или иной степени поддерживают будущее членство Украины и Грузии в Альянсе", - сказал глава МИДа.

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Он оценил разговор как предметный и назвал ключевые "сигналы" Украины во время встречи.

"Наши ключевые сигналы: Крым милитаризуется Россией — это недопустимо, это создает угрозу для безопасности Черноморского региона, для путей в этом регионе. Нужны коллективные действия. Второе — Украина стремится к глубокому взаимодействию с Альянсом на всех уровнях, в том числе мы хотим видеть больше учений НАТО на территории Украины. Третье — членство Украины в НАТО неизбежно, поэтому мы считаем, что это будет выгодно для всех и призываем перейти к следующему этапу — Плану действий относительно членства. Это не была дискуссия, все выразили свою позицию, выступили с заявлениями", - рассказал министр.