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Новости Агрессия России против Украины
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В НАТО не представляют безопасность Черного моря без Украины, - Кулеба

В НАТО не представляют безопасность Черного моря без Украины, - Кулеба

Альянс не представляет безопасность Черного моря без Украины и Грузии, а большинство стран-членов НАТО поддерживают будущее членство нашей страны в Альянсе.

Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча показала, что Альянс не представляет безопасность Черного моря без Украины и Грузии. И это принципиально важно. Она показала еще один момент - большинство участников дискуссии в той или иной степени поддерживают будущее членство Украины и Грузии в Альянсе", - сказал глава МИДа.

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Он оценил разговор как предметный и назвал ключевые "сигналы" Украины во время встречи.

"Наши ключевые сигналы: Крым милитаризуется Россией — это недопустимо, это создает угрозу для безопасности Черноморского региона, для путей в этом регионе. Нужны коллективные действия. Второе — Украина стремится к глубокому взаимодействию с Альянсом на всех уровнях, в том числе мы хотим видеть больше учений НАТО на территории Украины. Третье — членство Украины в НАТО неизбежно, поэтому мы считаем, что это будет выгодно для всех и призываем перейти к следующему этапу — Плану действий относительно членства. Это не была дискуссия, все выразили свою позицию, выступили с заявлениями", - рассказал министр.

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НАТО (9963) членство в НАТО (1506) Черное море (1473) Кулеба Дмитрий (2880)


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в команде зелёной чмырли больше экспертов НАТО, ЭС, МВФ чем в самих этих структурах. Но остаёться вопрос, почему при таких эксператах удоляеться во времени сотрудничество с этими организациями.
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03.12.2020 08:52 Ответить
🤣 , невдалий аргумент , заперечую , в коричневій команді лідер - в кожній діжці затичка - і міністром економічного розвитку , і закордонних справ , і головою РНБО , - та хоч ким , хоч в злочинному уряді ...
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03.12.2020 09:00 Ответить
Якби це сказав пан Столтенберг ...
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03.12.2020 08:55 Ответить
Ото сказав. І я не уявляю Україну ....без червоної калини, кавунів...Дніпра.
Але! Що ви ВаЗелинові робите для зміцнення позиції України на Чорному морі? Як там справи з розбудовою військово-морської бази у Маріуполі (Азов)? А що там в Одесі нового побудували, крім часткового ремонту причалу?
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03.12.2020 09:00 Ответить
А шо с Николаевским судоремонтным...

То, что и со всем остальным при ЗЕ - в глубокой жопе и ноль финансирования.
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03.12.2020 09:02 Ответить
 
 